Al prossimo next@acer di Berlino, la casa taiwanese ha svelato un nuovo mezzo per la mobilità urbana: il Predator ES Thunder Pro, un e-scooter che unisce potenza, sicurezza e connettività intelligente. Se pensate che un monopattino elettrico debba essere solo un mezzo per gli ultimi chilometri, preparatevi a ricredervi.

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Potenza e robustezza per ogni terreno

Il Predator ES Thunder Pro è il modello più potente della gamma Predator, e si vede. Monta un motore DC da 500 W (con picco di 1.600 W) sulla ruota posteriore, capace di erogare una coppia massima di 32 Nm. Questo si traduce in una pendenza superabile fino al 28%, il che significa che affronta salite ripide senza problemi. La batteria da 48V e 13Ah garantisce un’autonomia fino a 70 km per carica, ideale per chi usa lo scooter per lunghi spostamenti quotidiani o per un uso intensivo.

Non solo potenza, ma anche controllo. Il sistema di controllo di trazione (TCS) regola l’erogazione in tempo reale in base all’aderenza, migliorando la stabilità su superfici bagnate o scivolose. A completare il pacchetto sicurezza ci sono i pneumatici tubeless off-road da 10 pollici, la resistenza all’acqua IPX6 e una sospensione a forcellone con ammortizzatore a molla, che assorbe le irregolarità del terreno. Visivamente, le luci diurne anteriori e l’illuminazione ambientale RGB laterale vi rendono visibili sia di giorno che di notte.

Tutto questo ha un prezzo in termini di peso: siamo a 26,5 kg, un valore importante ma giustificato dalla batteria capiente e dalla struttura robusta. Il carico massimo è di 120 kg, mentre la velocità massima è limitata a 25 km/h per rispettare le normative europee.

Connettività smart e controllo vocale AI

Oltre alla meccanica, Acer punta molto sull’esperienza digitale. Il Predator ES Thunder Pro integra il localizzatore dual-platform tramite Find My e Find Hub, così potete sempre sapere dov’è parcheggiato. L’app Acer eMobility permette di monitorare stato, batteria e dati di guida in tempo reale, oltre a gestire il blocco elettronico, le luci e le impostazioni.

Ma la vera chicca è il controllo vocale AI: tramite smartphone o smartwatch potete bloccare o sbloccare lo scooter, controllare il livello della batteria e accendere le luci semplicemente parlando. Un livello di comodità che trasforma la guida in un’esperienza quasi futuristica.

Il Predator ES Thunder Pro sarà disponibile in Europa dal primo trimestre del 2027 a un prezzo di partenza di 799 euro. Se siete a Berlino per l’IFA 2026, potete vederlo dal vivo allo stand A5 (Hall A). Se invece state valutando quale acquistare, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori monopattini elettrici.