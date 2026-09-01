Un fitness tracker che rinuncia alla classica forma a capsula per abbracciare un design squadrato, quasi da smartwatch, e che oggi crolla a un prezzo che definire interessante è quasi riduttivo. Xiaomi Smart Band 10 Pro nella colorazione Nero scende del 40%, un taglio netto che porta il dispositivo ben sotto la soglia psicologica dei 60€. Display AMOLED da 1,74 pollici, GNSS multi-sistema e oltre 150 modalità sportive per una cifra che fino a poche settimane fa sembrava impensabile. Vediamo come si presenta questo fitness tracker e perché conviene approfittarne subito.

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Xiaomi Smart Band 10 Pro, quando la capsula diventa smartwatch

La caratteristica più evidente di Xiaomi Smart Band 10 Pro è l’abbandono totale del design a capsula che ha caratterizzato la serie fin dal debutto. Al suo posto arriva una forma rettangolare, più simile a un piccolo orologio intelligente, racchiusa in una scocca in lega di alluminio sottile appena 9,7 mm e leggera 21,6 grammi, con spessore ridotto del 10% e peso ridotto del 12% rispetto alla generazione precedente.

Il vero protagonista resta però il display AMOLED da 1,74 pollici, con vetro 2.5D leggermente curvo, densità di 336 ppi e una luminosità massima di 2000 nit, netto salto in avanti rispetto ai 1500 nit del modello base. Risoluzione 480×400 pixel e cornici ridotte a 2,2 mm completano un pannello che si legge perfettamente anche sotto il sole.

Sul fronte sportivo il dispositivo integra:

oltre 150 modalità sportive

connettività GNSS con supporto a GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS

con supporto a GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS nuovo modulo PPG con doppie sorgenti luminose per il monitoraggio cardiaco

con doppie sorgenti luminose per il monitoraggio cardiaco tracciamento HRV con media notturna durante il sonno

con media notturna durante il sonno trasmissione Bluetooth dei dati vitali verso ciclocomputer e app terze

L’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni con display always-on disattivato, scendendo a circa 8-10 giorni con AOD attivo, un compromesso comunque ragionevole per un dispositivo di questo formato. Resistenza 5ATM per nuoto in piscina e acque poco profonde, Bluetooth 5.4 e sincronizzazione doppia con Android e iPhone contemporaneamente completano un quadro tecnico decisamente maturo per la fascia di prezzo. Per chi è alla ricerca delle migliori offerte wearable o vuole esplorare il mondo degli smartwatch, questo modello rappresenta un punto di riferimento concreto nella fascia media.

Sconto del 40%, il prezzo scende sotto i 60€

Il prezzo originale di 99,99€ scende oggi a soli 59,99€ su Amazon, un risparmio secco di 40€ pari a uno sconto del 40%. Considerando che il listino di lancio ufficiale in Italia prevedeva già una promozione a 79,9€, questa nuova quotazione rappresenta un ulteriore taglio significativo, difficile da trovare altrove al momento. La colorazione Nero risulta disponibile con consegna rapida per chi ha un abbonamento Prime, un dettaglio da non trascurare per chi vuole approfittare dell’offerta senza attese. Tutti i prodotti Xiaomi in offerta su Amazon sono raccolti nelle nostre pagine dedicate, così come le offerte più interessanti del momento, tra cui segnaliamo anche la guida agli sconti nascosti Amazon per non perdere nemmeno una promozione.

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