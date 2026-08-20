Adobe continua ad ampliare il proprio ecosistema dedicato alla creatività generativa e trasforma Firefly in una piattaforma sempre più completa. L’azienda ha appena annunciato la disponibilità ufficiale dei nuovi strumenti audio basati sull’Intelligenza Artificiale, che permettono di creare musica originale, voiceover naturali ed effetti sonori personalizzati direttamente all’interno dello stesso ambiente di lavoro.

L’obiettivo di questo corposo “aggiornamento” sembra piuttosto chiaro, ovvero eliminare uno dei passaggi più frammentati della produzione video. Oggi molti creator sono costretti a passare da software di editing a librerie musicali, servizi di sintesi vocale e applicazioni dedicate agli effetti audio; con Firefly, Adobe vuole invece riunire tutto in un unico studio creativo basato sull’AI, riducendo il tempo dedicato alla gestione degli strumenti e lasciando maggiore spazio alla realizzazione dei contenuti.

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Firefly diventa uno studio creativo completo anche per l’audio

Secondo una recente ricerca condotta dal Berklee College of Music su creator (musicisti e professionisti del marketing), circa l’80% degli intervistati pubblica video ogni giorno o più volte alla settimana e tutti utilizzano musica nei propri contenuti. Non sorprende quindi che proprio il comparto audio sia diventato una priorità per Adobe e il suo bacino d’utenza.

Le tre funzionalità principali, già disponibili per tutti dopo il periodo di beta, sono pensate per coprire praticamente ogni esigenza produttiva:

Generate Music crea colonne sonore originali con licenza per uso commerciale, adattandole automaticamente alla durata e al tono del video

Generate Speech trasforma uno script in un voiceover naturale, offrendo il controllo su voce, ritmo ed espressività

Generate Sound Effects genera effetti sonori sincronizzati con le azioni presenti nella scena, dal rumore di passi fino ad ambientazioni più complesse

L’aspetto probabilmente più interessante riguarda proprio la licenza dei contenuti. Adobe sottolinea infatti che tutta la musica prodotta attraverso il modello Firefly nasce per essere utilizzata anche in progetti commerciali, evitando ai creator il problema delle rivendicazioni sul copyright che spesso accompagna l’utilizzo di brani esterni.

Per chi realizza vlog, contenuti social, tutorial, podcast o cortometraggi, tutto questo significa poter completare l’intero comparto audio senza uscire dal progetto (che non è poco se siete poco pratici nell’ambito).

Firefly AI Assistant è più intelligente e ora si può provare gratis

Le novità non si fermano però solo all’audio. Adobe ha infatti annunciato anche un importante aggiornamento di Firefly AI Assistant, l’assistente creativo presentato in versione beta nei mesi scorsi.

L’AI Assistant nasce con un’idea piuttosto semplice, ovvero descrivere il risultato desiderato invece di costruirlo manualmente passo dopo passo. Tra le funzioni più utilizzate figurano già Create Storyboard, che genera storyboard completi partendo da una semplice idea, e Create Brand Kit, pensato per creare rapidamente contenuti coerenti con l’identità visiva di un marchio.

La vera novità risulta però l’accessibilità. Adobe rende disponibile una versione gratuita dell’assistente con un numero di generazioni giornaliere, permettendo agli utenti di provarne le funzionalità senza un abbonamento dedicato. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare Firefly in un vero partner creativo capace di accompagnare l’utente dall’idea iniziale fino al contenuto finito, riducendo il numero di applicazioni necessarie durante il workflow.

Più modelli AI, più libertà di scegliere quello giusto

Parallelamente agli strumenti proprietari, Adobe continua ad aprire Firefly ai modelli sviluppati da altre aziende. L’ultima integrazione è Gemini Omni Flash, che si aggiunge a una libreria già composta da soluzioni come Runway Aleph 2.0, Kling 3.0, Luma AI, OpenAI ed ElevenLabs.

La filosofia è diversa rispetto a quella di molte piattaforme concorrenti; invece di imporre un unico modello generativo, Firefly permette di scegliere di volta in volta quello più adatto al progetto. Gemini Omni Flash, ad esempio, supporta input testuali, immagini, audio e video, risultando particolarmente utile per trasformare rapidamente un’idea in uno storyboard o in una prima bozza di montaggio.

Adobe continua quindi a posizionare Firefly come un hub creativo piuttosto che come un semplice generatore di immagini. Con l’arrivo dell’audio professionale, dell’assistente AI gratuito e di nuovi modelli di intelligenza artificiale, la piattaforma compie un ulteriore passo verso un ambiente unico capace di gestire immagini, video, design e ora anche l’intera produzione sonora.