Torniamo ad occuparci di Project Indigo, un’app sperimentale sviluppata dal team Nextcam di Adobe Labs e lanciata lo scorso anno con l’ambizioso obiettivo di alzare l’asticella per quanto riguarda la fotografia mobile.

In occasione del suo lancio, il team di Adobe non ha fatto segreto di nutrire grandi aspettative in tale soluzione, che avrebbe dovuto essere in grado di garantire agli utenti la possibilità di catturare dallo smartphone immagini con un aspetto naturale simile a quello offerta da una reflex.

Pare, tuttavia, che in corso d’opera siano state apportate delle modifiche ai progetti iniziali.

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Cambiano gli obiettivi di Project Indigo

Il team Nextcam di Adobe ha reso noto di avere deciso di integrare una serie di strumenti di intelligenza artificiale generativa nell’app sperimentale Project Indigo, con l’obiettivo di esplorare come l’IA possa supportare i fotografi da dispositivi mobile nel momento dello scatto.

E così nell’app Project Indigo è stata implementata una sezione sperimentale chiamata AI Playground, nella quale gli utenti ammessi ai test (pare una piccola cerchia) avranno la possibilità di sfruttare i seguenti quattro strumenti, ciascuno con proprie opzioni:

Object Editing , per rimuovere elementi di disturbo (come persone, auto o cartelli) e sfocare lo sfondo

, per rimuovere elementi di disturbo (come persone, auto o cartelli) e sfocare lo sfondo Styles , per modificare radicalmente una foto, convertendola in un’immagine simile a un disegno o a un dipinto

, per modificare radicalmente una foto, convertendola in un’immagine simile a un disegno o a un dipinto Photo Guidance , per avere un’analisi critica della foto e suggerimenti prima dello scatto successivo

, per avere un’analisi critica della foto e suggerimenti prima dello scatto successivo Custom Edit, per avere un controllo ancora maggiore sulle funzioni di modifica IA tramite appositi suggerimenti

Il team di Adobe ha reso noto che attualmente AI Playground sfrutta il modello Nano Banana di Google ma non esclude la possibilità di passare ad altre soluzioni IA in futuro.

Al momento il pacchetto di strumenti AI Playground in Project Indigo è gratuito e, a seconda del successo che riscuoterà, l’azienda deciderà se estenderne la disponibilità ad un quantitativo più ampio di utenti, aggiungendo che non potrà essere per sempre gratuito.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato da Adobe.