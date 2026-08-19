Onyx BOOX sembra intenzionata a chiudere il 2026 con una nuova ondata di dispositivi dedicati alla lettura e alla produttività, secondo le informazioni emerse nelle ultime settimane, l’azienda starebbe infatti lavorando a quattro nuovi prodotti, tutti destinati al mercato internazionale e accomunati dalla presenza di Android e dell’accesso al Google Play Store.

I modelli in questione sarebbero il BOOX Palma 3, il BOOX Note Air6 C, il BOOX Note Mini C e il nuovo BOOX Tab Elite. Al momento nessuno dei quattro è stato annunciato ufficialmente, motivo per cui le specifiche tecniche e le tempistiche di lancio devono ancora essere considerate come indiscrezioni; tuttavia, l’arrivo di una nuova generazione appare particolarmente interessante, soprattutto considerando l’evoluzione che BOOX ha portato avanti nel corso dell’anno.

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BOOX Palma 3 potrebbe migliorare ancora l’e-reader tascabile

Il modello più atteso della nuova gamma è probabilmente il BOOX Palma 3, successore del Palma 2 lanciato nell’ottobre 2024. Come i precedenti dispositivi della serie, dovrebbe mantenere il particolare formato simile a quello di uno smartphone, combinando dimensioni estremamente compatte, display ePaper e sistema operativo Android.

Le indiscrezioni parlano di un possibile passaggio a un display Carta 1300, tecnologia che permetterebbe di ottenere un contrasto più elevato e neri più profondi rispetto alle precedenti generazioni. Un aggiornamento di questo tipo potrebbe migliorare ulteriormente l’esperienza di lettura, soprattutto considerando che uno dei principali punti di forza della serie Palma è proprio la possibilità di avere un dispositivo molto più piccolo rispetto ai classici e-reader.

Anche il processore dovrebbe ricevere un aggiornamento, il Palma 3 potrebbe infatti utilizzare un chipset octa-core più moderno ed efficiente, necessario non soltanto per aumentare le prestazioni generali, ma anche per gestire meglio la tecnologia Super Refresh di BOOX, pensata per rendere più fluide le operazioni sul display ePaper.

Non ci sono invece indicazioni concrete su eventuali aumenti della RAM o della memoria interna, considerando le attuali difficoltà del mercato dei componenti, resta quindi da capire se BOOX deciderà di mantenere configurazioni simili a quelle del modello precedente.

Note Air6 C con Android 16 e nuovi componenti

Un altro dispositivo particolarmente interessante sarebbe il BOOX Note Air6 C, destinato a raccogliere l’eredità del Note Air5 C nonostante quest’ultimo sia arrivato sul mercato relativamente di recente.

Tra le principali novità attese ci sarebbe Android 16, che rappresenterebbe un aggiornamento importante per la longevità del prodotto e per la compatibilità con le applicazioni disponibili attraverso il Google Play Store; un sistema operativo più recente potrebbe inoltre contribuire a rendere più fluido il multitasking, aspetto particolarmente importante su un dispositivo pensato anche per prendere appunti, leggere documenti e utilizzare più applicazioni contemporaneamente.

Anche in questo caso ci si aspetta un nuovo processore, più veloce ed efficiente rispetto alla generazione precedente. Non sono però ancora disponibili informazioni affidabili sulle caratteristiche precise del SoC, sulla quantità di memoria o sulle altre specifiche hardware.

Arrivano anche Tab Elite e Note Mini C

A completare la possibile nuova gamma ci sarebbero poi due modelli ancora più misteriosi. Il primo è il BOOX Tab Elite, che dovrebbe inserirsi nella famiglia di tablet ePaper orientati alla produttività. Al momento non sono state diffuse specifiche tecniche, prezzo o data di lancio, ma il nome lascia intendere un prodotto pensato per offrire prestazioni elevate.

Il dispositivo potrebbe quindi rappresentare un’alternativa particolarmente interessante per chi vuole utilizzare un tablet con display ePaper anche per attività lavorative, prendendo spunto dai modelli più potenti della serie Tab e Ultra. L’obbiettivo potrebbe essere quello di avvicinare ulteriormente questi dispositivi all’utilizzo come sostituti di un notebook in vari scenari, soprattutto per scrittura, lettura e gestione dei documenti.

Ancora più incerto è il BOOX Note Mini C, che potrebbe raccogliere l’eredità del Tab Mini C, un tablet compatto con display ePaper a colori lanciato nel 2023 e ormai non più disponibile.

In questo caso è plausibile aspettarsi un pannello ePaper a colori accompagnato dal supporto per lo stilo, con una diagonale superiore rispetto ai modelli più piccoli della gamma Go ma comunque inferiore ai 10 pollici. Sarebbe quindi un prodotto particolarmente interessante per chi cerca un compromesso tra portabilità, lettura e possibilità di prendere appunti a colori.

Il lancio potrebbe arrivare entro la fine dell’anno

Per il momento BOOX non ha comunicato una data ufficiale per la presentazione di questi quattro dispositivi, le indiscrezioni indicano comunque che l’azienda potrebbe presentarli entro la fine del 2026.

Un possibile indizio arriva dalla strategia adottata negli ultimi anni: BOOX ha spesso concentrato diversi lanci nel periodo autunnale, rendendo ottobre una delle finestre temporali più plausibili anche per questa nuova generazione. Prima di allora, tuttavia, potrebbero emergere ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei quattro dispositivi.

La nuova gamma si aggiungerebbe inoltre al già ricco catalogo dell’azienda, che nel corso del 2026 ha presentato diversi prodotti, tra cui nuovi e-reader e dispositivi dedicati alla produttività. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, Palma 3, Note Air6 C, Note Mini C e Tab Elite potrebbero rappresentare una delle principali espansioni della famiglia BOOX degli ultimi anni.