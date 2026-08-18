HP rinnova una delle sue workstation mobili più potenti con il lancio globale del nuovo HP ZBook Fury G1i, notebook professionale da 16 pollici progettato per chi lavora con rendering 3D, montaggio video 8K, progettazione CAD e sviluppo di modelli AI direttamente in locale.

La nuova generazione mantiene il design introdotto con il modello precedente, ma aggiorna la piattaforma hardware in modo importante con i processori Intel Core Ultra HX Plus basati su architettura Arrow Lake, oltre al supporto per le nuove GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell Laptop. Il risultato è un sistema pensato per offrire prestazioni di livello desktop all’interno di un formato relativamente compatto, senza rinunciare alla possibilità di espandere memoria e archiviazione nel tempo.

Tra gli aspetti più interessanti spiccano i quattro slot SODIMM che permettono di installare fino a 192 GB di RAM DDR5, ben quattro alloggiamenti SSD NVMe e una connettività di ultima generazione con Thunderbolt 5, WiFi 7 e numerose porte dedicate all’ambiente professionale.

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HP ZBook Fury G1i: una workstation pensata per i flussi di lavoro più pesanti

HP descrive lo ZBook Fury G1i come una vera workstation AI mobile, e osservando la scheda tecnica non è difficile capirne il motivo. La piattaforma è costruita attorno ai nuovi processori Intel Core Ultra 5, Core Ultra 7 e Core Ultra 9 HX, con la futura disponibilità del Core Ultra 9 290HX Plus, soluzione da 24 core capace di offrire un incremento prestazionale di circa il 10% rispetto al precedente Core Ultra 9 285HX.

Ogni processore integra inoltre la NPU Intel AI Boost da 13 TOPS, pensata per accelerare attività di Intelligenza Artificiale, videoconferenze avanzate e applicazioni che sfruttano l’elaborazione neurale direttamente sul dispositivo. L’altro elemento distintivo è la configurabilità. HP permette infatti di scegliere tra grafica integrata Intel oppure le nuove NVIDIA RTX Pro Blackwell Laptop, disponibili nelle varianti RTX Pro 1000, 2000, 3000, 4000 e fino alla potente RTX Pro 5000 con 24 GB di memoria GDDR7 dedicata.

Una soluzione che rende il notebook adatto sia a progettisti e ingegneri sia a creator che lavorano quotidianamente con software come Blender, Autodesk Maya, DaVinci Resolve o applicazioni di inferenza AI locale.

“HP ZBook Fury G1i affronta simultaneamente i flussi di lavoro più intensi con una CPU desktop-class Intel Core Ultra e una GPU NVIDIA RTX Pro di nuova generazione, mantenendo il sistema sempre fresco grazie all’evoluzione del sistema termico HP Vaporforce“, spiega HP nella presentazione ufficiale del prodotto.

Espandibilità da desktop, Thunderbolt 5 e display professionali

Uno dei principali punti di forza della serie ZBook Fury è sempre stata la possibilità di aggiornare facilmente l’hardware, e anche questa nuova generazione segue la stessa filosofia. Il notebook offre quattro slot SODIMM DDR5-5600, compatibili con moduli ECC fino a 128 GB oppure non-ECC fino a 192 GB, mentre l’archiviazione può arrivare a 16 TB complessivi grazie ai quattro slot M.2 NVMe, con supporto anche a SSD PCI-E Gen 5 sulle configurazioni più avanzate.

La connettività è altrettanto ricca. Sul lato sinistro trovano posto due porte Thunderbolt 5 da 80 Gbps, HDMI 2.1 e lettore SD, mentre a destra sono presenti una USB-A, Ethernet RJ45, jack audio e una terza porta USB-C Thunderbolt 4; si tratta di una dotazione che permette di collegare monitor professionali, storage esterni ad alta velocità e docking station con un unico cavo.

Per quanto riguarda lo schermo, HP propone diverse configurazioni da 16 pollici dedicate ai professionisti; si parte dal pannello WUXGA IPS da 400 nit fino ad arrivare al display DreamColor WQXGA da 3840 x 2400 pixel, refresh rate a 120 Hz, copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e luminosità di 500 nit, soluzione ideale per chi lavora con fotografia e color grading.

L’autonomia infine è affidata a una batteria da 99 WHr, compatibile con ricarica rapida che permette di recuperare circa il 50% della capacità in appena 30 minuti utilizzando gli alimentatori da 200 o 280 watt, il tutto ovviamente in base alla configurazione.

Scheda tecnica HP ZBook Fury G1i

Display 16″ WUXGA / WQXGA DreamColor fino a 120 Hz

Processori Intel Core Ultra 5, 7 e 9 HX Plus

NPU Intel AI Boost fino a 13 TOPS

GPU

Intel Graphics o NVIDIA RTX Pro Blackwell Laptop

Memoria RAM fino a 192 GB DDR5-5600

Slot memoria 4X SODIMM

Storage fino a 16 TB SSD NVMe (4 slot M.2)

Batteria 99 WHr con ricarica rapida

Peso partire da 2,43 kg

Connettività

Thunderbolt 5

Thunderbolt 4

HDMI 2.1, RJ45

WiFi 7

Bluetooth 5.4

Sistema operativo Windows 11 Pro, Home, Ubuntu 24.04 LTS

Disponibilità e prezzo di HP ZBook Fury G1i

Il nuovo HP ZBook Fury G1i è già stato lanciato a livello globale, con una distribuzione che interesserà progressivamente anche il mercato europeo. Negli Stati Uniti il prezzo di partenza è fissato a 7.374 dollari per la configurazione con 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e GPU NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell.

Salendo di fascia sono previste varianti con RTX Pro 2000, RTX Pro 3000, RTX Pro 4000 e RTX Pro 5000, mentre il futuro arrivo del processore Core Ultra 9 290HX Plus completerà l’offerta destinata agli utenti che cercano il massimo delle prestazioni.

Più che un notebook tradizionale, lo ZBook Fury G1i si conferma una workstation mobile pensata per sostituire un desktop professionale, offrendo un livello di espandibilità ormai raro nel segmento e una piattaforma pronta ad affrontare rendering, simulazioni e carichi di lavoro AI anche lontano dalla scrivania.