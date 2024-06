Nell’articolo di oggi tratteremo un tema non molto battuto, ovvero quello delle stampanti. Nel dettaglio daremo un’occhiata alla stampante multifunzione HP DeskJet 2822e, una soluzione pensata per l’utenza domestica di fascia bassa che non ha particolari pretese o frequenze di utilizzo, ma allo stesso tempo ricerca una stampante affidabile che offra un buon compromesso per quanto concerne il rapporto qualità / prezzo.

In quest’ottica è bene notare che il mercato delle stampanti multifunzione è attualmente uno dei più difficili da tenere sotto controllo, o meglio, rientra tra quelle categorie dove l’offerta è talmente vasta da poter confondere anche un utente esperto che, almeno in alcune occasioni, potrebbe tranquillamente ritrovarsi ad acquistare un prodotto costoso, magari troppo avanzato, che va oltre quelle che sono le proprie necessità.

Con DeskJet 2822e, HP ci viene incontro e propone come detto un prodotto di qualità, semplice ma non per questo incompleto, dimensionato però a quella che possiamo definire un’utenza base, per intenderci che non si ritrova giornalmente a stampare file o documenti per lavoro. Ma vediamo cosa offre questo nuovo modello HP e soprattutto il costo.

HP DeskJet 2822e: com’è fatta e caratteristiche principali

Quando siamo davanti alla scelta di una stampante (multifunzione e non), la nostra attenzione solitamente si focalizza, giustamente aggiungiamo, su due elementi: la qualità di stampa e il reparto cartucce che, inutile dirlo, è l’elemento che molte volte indirizza l’utente verso l’acquisto finale per via dei costi (anche futuri). Su questo ci torniamo tra poco, prima secondo noi è giusto fare una panoramica, anche breve, sul resto delle peculiarità del prodotto, dati che in realtà ci possono tornare sempre utili (fase di installazione in primis) per gestire al meglio il dispositivo e le sue funzioni.

Partiamo dal design, in linea con altri modelli HP della stessa serie e per questo semplice ma comunque curato e gradevole grazie alla colorazione bianca con piano blue breeze che si adatta praticamente a tutti gli ambienti. La multifunzione HP misura 425 x 304 x 154 millimetri per un peso di 3,42 Kg, quindi tenete presente che se volete posizionarla direttamente sulla vostra scrivania dovrete avere uno spazio libero di almeno 43-44 x 31 centimetri. Rimanendo in tema di dimensioni e scocca, segnaliamo che siamo di fronte a un prodotto realizzato in plastica riciclata al 60%.

Come anticipato, HP DeskJet 2822e è una multifunzione a colori (A4) che integra stampante a getto d’inchiostro e scanner, ovviamente anche con funzionalità di fotocopiatrice. Tutte le operazioni / funzioni sono gestite da una piccola CPU da 1 GHz abbinata a 64 MB di RAM e una memoria flash da 24 MB, mentre come da tradizione non manca un piccolo display LCD integrato sulla parte laterale dove troviamo gli indicatori dei livelli d’inchiostro e della connessione WiFi.

Il dispositivo si interfaccia con il WiFi (n), come quasi tutti i modelli di questa fascia, ma a bordo è presente anche una USB 2.0 per chi volesse optare per una connessione cablata. Riguardo le prestazioni di stampa, HP dichiara 7,5 pagine per minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori; per lo scanner invece troviamo un sensore ottico da 1.200 DPI, più che sufficiente per la maggior parte dell’utenza entry-level.

Andando al cuore della “stampante” HP DeskJet 2822e, a bordo sono presenti due testine con tecnologia HP Thermal Inkjet, una per il nero e una per i tre colori base (ciano, magenta e giallo); le cartucce sono le classiche HP 305 XL. La multifunzione può essere utilizzata sia da PC, con il classico software HP, che da mobile grazie all’app HP Smart dedicata. Rimanendo in tema, il dispositivo HP è compatibile con Windows 11 e Windows 10, macOS (14) e Chrome OS, non solo per quanto concerne la connettività di rete, ma anche per quanto riguarda la stampa da mobile (smartphone e tablet).

I servizi HP Instant Ink e HP+

Chi possiede o ha posseduto recentemente una stampante o multifunzione HP, avrà familiarità con Instank Ink e HP+, ovvero i servizi che caratterizzano i prodotti HP e che cercano di venire incontro alle esigenze di stampa degli utenti (ma non solo).

Il modello in prova, HP DeskJet 2822e, arriva tra le altre cose con tre mesi di Instant Ink inclusi, sicuramente ben accetti, ma in cosa consiste?

Con Instant Ink, che fa parte di HP+ in sostanza, HP consegna l’inchiostro (o il toner) originale direttamente a domicilio prima che l’utente rimanga a secco (quindi in base all’utilizzo, non mensile). Iscrivendosi al servizio, entro sette giorni dalla configurazione della stampante HP+, è possibile usufruire del servizio per tre mesi; precisiamo inoltre che, al termine dei 3 mesi iniziali, verrà addebitata automaticamente una tariffa mensile per Instant Ink, a meno che il servizio non venga annullato.

HP+ invece è un insieme di funzionalità avanzate, aggiornamenti automatici, sicurezza migliorata e altri vantaggi che per comodità riportiamo a seguire. Non è obbligatorio, ma quasi, ed è un “pacchetto” che, tranne alcuni casi, conviene sfruttare e sottoscrivere, soprattutto se pensiamo che di mezzo c’è anche l’impossibilità di utilizzare cartucce non originali.

Con HP+ l’utente avrà i seguenti vantaggi:

Stampante smart: Connettività e funzionalità di sicurezza smart e basate su cloud

Servizio di stampa smart: 3 mesi di Instant Ink se si effettua la registrazione al servizio entro 7 giorni dalla configurazione della stampante

HP Smart App: funzionalità avanzate di HP Smart incluse

Garanzia commerciale HP: un anno di garanzia commerciale HP supplementare

Requisiti: richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di inchiostro o toner originale HP

HP DeskJet 2822e: come configurarla in pochi passaggi

Come anticipato in apertura, HP DeskJet 2822e può essere utilizzata sia da PC (anche via USB) che da mobile, smartphone o tablet, attraverso l’app dedicata HP Smart. Nel nostro caso abbiamo optato proprio per la gestione della multifunzione da smartphone, nel dettaglio da iPhone. I passaggi per rendere operativa l’HP DeskJet 2822e sono pochi e semplici. Per prima cosa portatevi sull’App Store e scaricate HP Smart, successivamente (o anche prima) collegate l’iPhone alla vostra rete WiFi.

Scaricata l’applicazione, una procedura guidata vi permetterà di collegare HP DeskJet 2822e alla vostra rete WiFi direttamente dall’app (dovrete ovviamente digitare la password di rete). Una volta effettuata la connessione alla rete, ci sarà da installare le due cartucce (molto semplice) e una volta chiuso il vassoio l’app continuerà con l’allineamento delle testine.

Previous Next Fullscreen

Terminata questa sarete pronti a utilizzare l’app HP Smart che, al primo avvio permette di continuare con o senza un account HP. Inutile quasi sottolineare (era noto) che senza un account HP in realtà non si può utilizzare l’app e di conseguenza la multifunzione, mentre non ci sono controindicazioni nel rifiutare di aderire ad HP+ e HP Instant Ink (che noi comunque consigliamo).

Una volta fatto l’accesso con l’account HP potrete utilizzare appieno tutte le funzionalità del dispositivo e dare sfogo alla creatività anche in base alle vostre esigenze.

HP DeskJet 2822e: impressioni e qualità di stampa

Iniziamo dicendo che a primo impatto HP DeskJet 2822e ci è piaciuta per le linee semplici e moderne. Quando l’abbiamo presa per adagiarla sulla scrivania, la multifunzione HP non ci ha dato una sensazione di particolare solidità, tuttavia considerando che è realizzata con plastica riciclata non abbiamo riscontrato pecche riguardo la qualità costruttiva. La procedura di configurazione come visto è piuttosto semplice, mentre tra i pochi “contro” segnaliamo che il vassosio per caricare la carta non è proprio i massimo della comodità, o meglio, richiede quel secondo in più del previsto che noi abbiamo subito notato.

Riguardo le prestazioni di stampa, confermiamo quasi al 100% i dati HP, soprattutto per le stampe in bianco e nero; per le stampe a colori, le 5,5 pagine al minuto sono ottenibili ma, come per altri prodotti di questo tipo, dipende anche dalla complessità della stampa.

Non abbiamo avuto modo di provare una stampa su carta da 300 grammi, supportata da specifiche, mentre le stampe su carta comune e carta fotografica ci hanno sorpreso per qualità considerando che parliamo di una multifunzione di fascia bassa. Buono lo scanner, che in modalità fotocopia però riduce la risoluzione (non è il solo), mentre uno degli elementi che ci spinge a consigliare HP DeskJet 2822e è senza dubbio il rumore prodotto, a dir poco ridotto viste le prestazioni offerte.

HP DeskJet 2822e: prezzo, dove comprarla e quanto costa stampare

HP DeskJet 2822e è già disponibile per l’acquisto; attualmente si può acquistare sul sito ufficiale HP a 59,90 euro, mentre se volete risparmiare, su Euronics è attualmente in offerta a soli 40,99 euro. A seguire vi lasciamo i link d’acquisto:

Riguardo i costi di stampa, o meglio le tariffe di Instant Ink, alle quali vi consigliamo di aderire per evitare problematiche o perdite di tempo di qualsiasi tipo, HP offre dei pacchetti in base al numero di pagine mensili stampate con costi a partire da 1,49 euro. A seguire i piani mensili nel dettaglio:

Fino a 10 pagine al mese 1,49 euro

Fino a 50 pagine al mese 4,99 euro

Fino a 100 pagine al mese 6,99 euro

Fino a 300 pagine al mese 13,99 euro

Fino a 700 pagine al mese 27,99 euro

Ulteriori set da 5-20 pagine costano 1 euro

HP DeskJet 2822e: considerazioni finali

Al termine di questa prova sulla DeskJet 2822e, non è difficile individuare i punti forti della nuova proposta HP, un prodotto che ci sentiamo di consigliare caldamente all’utenza che cerca una buona stampante ma non ha molto budget da investire. Vista la fascia di prezzo compresa tra 50-60 euro, la qualità e le funzionalità della HP DeskJet 2822e sono a dir poco ottime, con l’unico neo del vassoio di cariamento leggermente scomodo.

Venendo ai costi di stampa, e soprattutto alle cartucce, non entriamo in merito a diatribe riguardo originali / non originali ed eventuali prezzi; a nostro avviso però la proposta HP Instant Ink risulta abbordabile anche per chi non ha particolari esigenze e non può spendere tanto. HP DeskJet 2822e ci ha stampato ottime foto a colori (carta HP, precisiamo) risultando veloce e super silenziosa nella stampa di documenti; tra le altre cose, con l’app HP Smart potremo sfruttare diverse funzionalità smart aggiuntive che sicuramente costituiscono un valore aggiunto.