Non è certo la prima volta che Tesla si ritrova al centro di un richiamo NHTSA: già nel 2023 avevamo raccontato di un intervento su 3.470 Model Y per bulloni dei sedili posteriori non fissati correttamente, e ora tocca a un problema di natura diversa, ma altrettanto delicata per la sicurezza stradale.

Sono 20.349 le Model 3 e Model Y coinvolte in un nuovo richiamo statunitense per fari anabbaglianti troppo intensi, capaci in determinate condizioni di abbagliare chi guida in senso opposto. Vediamo insieme di capirne di più su questa vicenda.

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Quali Model 3 e Model Y sono coinvolte

Il richiamo, registrato con il numero 26V507 dalla National Highway Traffic Safety Administration, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza stradale, risulta già in vigore e coinvolge in totale 20.349 veicoli venduti negli Stati Uniti: circa 18.735 Model Y del periodo 2020-2023 e 1.614 Model 3 del periodo 2017-2023. Non sono i veicoli prodotti in quegli anni, ma di esemplari specifici individuati tramite i dati di produzione e assistenza, quelli che hanno effettivamente montato i gruppi ottici incriminati in fabbrica o durante una riparazione successiva.

La criticità riguarda i fari anabbaglianti e non gli abbaglianti attivabili solo in casi specifici. Ebbene, secondo le verifiche condotte dal fornitore Marelli Automotive Lighting, alcuni gruppi ottici superano il limite massimo di intensità luminosa previsto dallo standard federale FMVSS 108, arrivando in alcuni casi a 230 candele contro il limite consentito di 125, quasi il doppio del massimo tollerato.

L’eccesso di luminosità può creare una zona di forte abbagliamento per chi incrocia il veicolo, riducendo la visibilità di chi guida nel senso contrario e aumentando il rischio di incidenti frontali.

Le lettere di notifica ai proprietari sono previste a partire dal 15 settembre 2026, con indicazioni su tempi e modalità per l’intervento di ripristino, che sarà effettuato gratuitamente come previsto dalla normativa statunitense sui richiami per motivi di sicurezza.

Fino a quando la soluzione tecnica definitiva non sarà fissata, i veicoli restano formalmente circolanti, ma con fari considerati non conformi ai limiti di luminosità previsti dalla campagna di richiamo.

Nel documento ufficiale viene indicato che l’intervento è ancora in fase di definizione e richiederà comunque un passaggio in officina per riportare i fari entro i limiti previsti. Al 2 agosto Tesla aveva registrato tre richieste in garanzia e un rapporto sul campo legati al problema, senza però alcun collegamento con incidenti, lesioni o decessi.

Perché i fari sono risultati non conformi

Alla base del richiamo c’è una non conformità già emersa nel 2024, quando Tesla aveva informato la NHTSA che circa 20.000 Model 3 e Model Y potevano superare la luminosità massima consentita.

La vicenda, in realtà, era iniziata già nel 2023, dopo test condotti nell’ambito del programma di Transport Canada: a gennaio 2024 Tesla aveva ricevuto i risultati che mostravano il superamento del limite, e ad aprile aveva chiesto di essere esentata dall’obbligo di notifica ai proprietari e dalla riparazione fisica, sostenendo che la deviazione fosse irrilevante ai fini della sicurezza.

La NHTSA non ha condiviso questa valutazione, ritenendo insufficienti le argomentazioni di Tesla e sottolineando come un fascio troppo intenso possa aumentare il rischio di abbagliamento per chi procede in senso opposto o davanti al veicolo.

Il 17 luglio 2026 l’agenzia ha quindi respinto definitivamente la richiesta di esenzione, imponendo a Tesla di procedere con il richiamo fisico su tutti i veicoli interessati.

I richiami fisici, va detto, restano piuttosto rari per Model 3 e Model Y: lo scorso anno Tesla aveva già dovuto richiamare quasi 13.000 esemplari tra Model 3 2025 e Model Y 2026 per un possibile problema di perdita di potenza legato a un difetto hardware, mentre il grosso dei richiami meccanici più recenti aveva riguardato soprattutto il Cybertruck, tra ruote in acciaio, unità motrici difettose e la famigerata barra LED off-road che tendeva a staccarsi mentre l’auto era in marcia.