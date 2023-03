Tesla sta richiamando 3470 Model Y vendute nel corso dei primi mesi del 2023 e negli ultimi dell’anno precedente. Il motivo è dovuto alla possibilità che i bulloni cui è affidato il compito di fissare i telai agli schienali non siano stati fissati in maniera adeguata, rappresentando di conseguenza un evidente pericolo per gli interessati. È stata la stessa casa californiana a dare l’annuncio, pubblicando un avviso della National Highway Safety Administration (NHTSA).

Tesla richiama migliaia di vetture: i motivi della decisione

Tesla ha deciso di richiamare 3470 Model Y, dopo essere stata avvertita dalla NHTSA su un possibile problema derivante dall’inadeguato fissaggio dei bulloni utilizzati per fissare i telai agli schienali. L’agenzia statunitense operante nell’ambito del Dipartimento dei Trasporti cui è affidato il compito di prevenire e ridurre incidenti derivanti da difetti dei veicoli, ritiene infatti che l’allentamento di un bullone può andare a riflettersi in maniera decisiva sulle prestazioni delle cinture di sicurezza, con conseguente aumento delle possibilità di riportare lesioni ove si verifichi un incidente.

La stessa Tesla ha dal canto suo ammesso di aver ricevuto cinque reclami in tal senso a partire da dicembre, i quali potrebbero essere ricondotti all’avviso di NHTSA. L’azienda di Elon Musk ha inoltre aggiunto di non essere per il momento a conoscenza di danni riportati dai conducenti dei veicoli interessati o di incidenti di qualunque genere.

Ha comunque deciso il richiamo dei veicoli in via precauzionale, nel preciso intento di andarne a verificare le effettive condizioni in relazione al problema segnalato. Saranno quindi sottoposti ad accurato esame i bulloni i quali provvedono a fissare i telai degli schienali dei sedili della seconda fila lato guida e lato passeggero, al fine di provvedere a stringerli in caso di riscontrato difetto, secondo le specifiche.

La stessa Tesla ha anche aggiunto che nel passato mese di dicembre uno dei suoi fornitori ha deciso di implementare una serie di controlli e procedure proprio per assicurarsi che i bulloni siano montati seguendo le specifiche e gli standard necessari.

