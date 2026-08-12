Sonos sembra intenzionata a rilanciare la propria presenza nel mercato delle cuffie wireless con un nuovo modello di fascia alta, pensato non soltanto per migliorare quanto proposto dalla prima generazione delle Sonos Ace, ma anche per rappresentare uno dei primi tasselli della nuova strategia dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato, l’azienda starebbe infatti preparando le Sonos Ace Ultra, una versione evoluta delle cuffie presentate nel 2024. Il nuovo modello è già comparso all’interno della documentazione depositata presso la FCC e, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere presentato ufficialmente già nel corso del prossimo mese di settembre.

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Sonos Ace Ultra saranno le cuffie dell’era IA

La principale novità delle nuove cuffie potrebbe riguardare proprio l’intelligenza artificiale, la documentazione depositata presso la FCC non permette ancora di ricostruire nel dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto (anche perché buona parte dei documenti è stata oscurata), ma le informazioni disponibili lasciano intendere che Sonos voglia trasformare le cuffie in un dispositivo maggiormente orientato all’interazione vocale.

Le Sonos Ace Ultra potrebbero supportare comandi vocali basati sulle informazioni contenute nella documentazione e consentire agli utenti di interagire con chatbot basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da aziende terze.

L’obbiettivo quindi, non sarebbe semplicemente quello di aggiungere un assistente vocale tradizionale, ma di fare delle cuffie un vero e proprio punto di accesso ai nuovi servizi basati sull’IA conversazionale. Una direzione che sembra essere perfettamente coerente con la strategia anticipata recentemente da Tom Conrad, CEO di Sonos.

Il dirigente aveva infatti spiegato il mese scorso che l’intelligenza artificiale rappresenterà una delle aree di interesse dell’azienda, parlando di un futuro nel quale l’informatica conversazionale e l’intelligenza predittiva potranno integrarsi nell’ambiente domestico; le Ace Ultra potrebbero quindi essere uno dei primi prodotti attraverso i quali questa nuova strategia verrà concretamente applicata.

Una seconda generazione dopo il debutto difficile delle Ace

Le nuove cuffie arriverebbero dopo un debutto che, per Sonos, non è stato particolarmente positivo dal punto di vista commerciale. Le prime Sonos Ace sono state presentate nel 2024 con un prezzo di 449 dollari, entrando direttamente in competizione con prodotti premium come le AirPods Max di Apple.

Dal punto di vista tecnico, le cuffie avevano ricevuto giudizi positivi soprattutto per la qualità del suono e per il sistema di cancellazione attiva del rumore, il problema però, era rappresentato da un mercato già estremamente affollato e, soprattutto, dal momento scelto da Sonos per entrare nel settore.

Le Ace sono infatti arrivate poco dopo il controverso redesign dell’applicazione Sonos, che aveva provocato numerose critiche da parte degli utenti e costretto l’azienda a intervenire per cercare di risolvere i problemi introdotti con la nuova versione.

A questo si aggiungeva un altro elemento particolarmente importante per un prodotto Sonos, le cuffie non riuscivano a integrarsi completamente con il resto dell’ecosistema dell’azienda. Per chi aveva già acquistato diversi dispositivi Sonos quindi, le Ace risultavano meno interessanti di quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Il risultato commerciale è stato molto distante dalle aspettative iniziali, Sonos avrebbe venduto circa 200.000 unità, contro un obiettivo interno di un milione di cuffie.

La sfida con Apple continua

Per il momento non sono disponibili informazioni sufficienti per stabilire quanto cambierà concretamente il design delle Ace Ultra rispetto alla prima generazione, le Sonos Ace originali utilizzavano una struttura circumaurale e un’impostazione estetica che ricordava inevitabilmente quella delle AirPods Max, con cui condividevano anche il posizionamento premium. La nuova generazione dovrebbe quindi continuare a competere nella stessa fascia del mercato, anche se non è ancora stato comunicato il prezzo di vendita.

Un dettaglio interessante arriva proprio dai documenti FCC, le nuove cuffie dovrebbero essere disponibili in Greige, Shadow Black, Agave, Blush e Sand, cinque colorazioni che suggeriscono una certa attenzione da parte di Sonos anche alla personalizzazione estetica del prodotto.

Per il resto, la documentazione disponibile non permette ancora di conoscere specifiche come autonomia, qualità dei microfoni, eventuali miglioramenti alla cancellazione del rumore o caratteristiche precise del sistema audio.

Le Sonos Ultra Ace si troveranno ancora una volta a competere direttamente con le AirPods Max, ma questa volta la situazione potrebbe essere leggermente diversa. Apple infatti, non sembra avere in programma nell’immediato il lancio di una nuova generazione delle proprie cuffie over-ear, questo significa che (almeno secondo le informazioni attualmente disponibili) Sonos potrebbe presentare un prodotto più recente mantenendo il confronto con il design e l’impostazione delle attuali AirPods Max.

La vera discriminante potrebbe essere rappresentata dall’intelligenza artificiale, se le indiscrezioni verranno confermate Sonos potrebbe cercare di differenziare le proprie cuffie non soltanto attraverso qualità audio, ANC e design, ma soprattutto trasformandole in un dispositivo capace di interagire direttamente con gli assistenti e i chatbot IA.

Per scoprire se questa strategia sarà sufficiente a riscattare il debutto delle prime Ace bisognerà comunque attendere settembre, quando Sonos dovrebbe finalmente svelare le Ace Ultra e tutte le loro caratteristiche.