Chi cerca auricolari da tenere indossati tutto il giorno, senza perdere la percezione di quello che succede intorno, negli ultimi tempi ha iniziato a guardare sempre più spesso alla categoria open-ear. CMF entra ora in questo segmento con Clip Pro, primi auricolari open-ear del brand, annunciati oggi, 4 agosto 2026. Non è la prima volta che CMF si misura con gli auricolari wireless, lo avevamo visto con i CMF Buds 2, ma qui il brand cambia completamente categoria di prodotto, passando dagli in-ear con ANC a un design pensato per restare aperti sull’ambiente circostante.

Il design a clip utilizza un sistema di supporto su tre punti, pensato per distribuire la pressione in modo naturale sull’orecchio invece di concentrarla in un solo punto di contatto. Il C-bridge, la struttura sottile che si aggancia al padiglione, ha un’anima elastica in titanio che si flette per adattarsi a forme d’orecchio diverse, mentre i materiali a contatto con la pelle sono pensati per restare morbidi anche dopo ore di utilizzo continuo. Con un peso di appena 5,9 grammi per auricolare, CMF li descrive come pensati per un’esperienza d’uso quasi impercettibile, l’obiettivo dichiarato dietro l’intero progetto.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Audio open-ear, driver da 10,8mm e la sfida dei bassi

Il vero banco di prova per qualsiasi auricolare open-ear resta la resa dei bassi, che per costruzione tendono a disperdersi più facilmente rispetto a un design in-ear chiuso. Clip Pro montano un driver dinamico dual-magnet da 10,8mm, calibrato per restituire bassi potenti, voci dettagliate e alte frequenze nitide, affiancato dalla tecnologia Ultra Bass, che secondo CMF potenzia in modo intelligente le basse frequenze riducendo contemporaneamente la distorsione su quelle alte. Gli auricolari sono certificati Hi-Res Audio e supportano i codec LDAC, AAC e SBC, per una riproduzione wireless di qualità superiore su dispositivi compatibili.

Sul fronte chiamate, Clip Pro integrano la tecnologia Clear Voice, basata su VPU e affiancata da un sistema a quattro microfoni HD, pensata per isolare la voce dai rumori circostanti in tempo reale, dalla strada affollata all’ufficio rumoroso. Per chi tiene alla riservatezza delle proprie conversazioni, il sistema Sound Seal gestisce le frequenze medie e alte per ridurre quanto la musica o la voce risultino udibili a chi si trova nelle vicinanze, personalizzabile tramite l’app Nothing X sia per le sole chiamate sia per chiamate e riproduzione audio insieme.

Previous Next Fullscreen

Coerente con l’attenzione al design che contraddistingue il brand, Clip Pro introducono lo Smart Dial, un comando tattile rotante integrato direttamente nella custodia di ricarica, che permette di regolare il volume, gestire la riproduzione, rispondere alle chiamate e associare i dispositivi senza dover sbloccare lo smartphone. Ogni singolo auricolare integra inoltre controlli fisici reattivi, pensati per restare affidabili anche durante l’attività sportiva o mentre si indossano i guanti. Clip Pro saranno disponibili nelle colorazioni Dark Grey, Light Grey e Coral.

Sul fronte autonomia, CMF dichiara fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica, che salgono a 32,5 ore complessive grazie alla custodia. Con soli 10 minuti di ricarica rapida si ottengono fino a 4 ore di ascolto aggiuntive. Completano la dotazione Bluetooth 5.4, Dual Device Connection per passare rapidamente tra due dispositivi collegati, una modalità a bassa latenza pensata per il gaming, supporto a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, e certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua. Tramite l’app Nothing X è possibile personalizzare i comandi, regolare il sistema Sound Seal, aggiornare il firmware e localizzare gli auricolari in caso di smarrimento.

Prezzo e disponibilità

CMF Clip Pro saranno disponibili nelle colorazioni Dark Grey, Light Grey e Coral al prezzo di 79,95€. Le vendite apriranno il 1° settembre 2026, con spedizioni a partire dal 7 settembre, su nothing.tech e presso partner selezionati.