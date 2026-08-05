Dopo la temporanea rimozione di Telegram dall’App Store, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali del fondatore e CEO dell’app di messaggistica, Pavel Durov, che punta il dito contro un sofisticato tentativo di estorsione ai danni della piattaforma e, indirettamente, contro il processo di moderazione adottato da Apple. Secondo il dirigente, quanto accaduto rappresenterebbe un campanello d’allarme non solo per Telegram, ma per qualsiasi applicazione che ospiti contenuti generati dagli utenti.

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Telegram sarebbe stata vittima di un ricatto organizzato

La vicenda risale ai giorni scorsi, quando Telegram è stata rimossa per alcune ore dall’App Store di Apple in seguito alla segnalazione della presenza di materiale pedopornografico all’interno di una chat pubblica. L’app è stata successivamente ripristinata, ma l’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sul motivo della rimozione e sulle modalità con cui Apple gestisce questo genere di segnalazioni.

Attraverso un lungo messaggio pubblicato sul social network X, Durov ha ricostruito quella che, a suo dire, sarebbe stata la dinamica dell’attacco: il CEO sostiene che un malintenzionato abbia sfruttato una particolare funzione di modifica dei messaggi, intervenendo su un vecchio messaggio già presente in un gruppo pubblico molto attivo per sostituire il contenuto con materiale illegale generato tramite l’intelligenza artificiale.

Secondo Durov, questa tecnica avrebbe reso il contenuto praticamente invisibile ai membri del gruppo, impedendo che venisse individuato e segnalato dagli utenti attraverso i normali sistemi di moderazione della piattaforma.

Il fondatore di Telegram afferma che l’obbiettivo dell’operazione non fosse semplicemente diffondere contenuti illegali, bensì mettere in piedi un vero e proprio sistema di estorsione nei confronti degli amministratori dei gruppi.

Il presunto schema descritto da Durov prevedeva infatti che gli aggressori chiedessero un pagamento ai gestori delle comunità online in cambio della promessa di non colpire, in caso di rifiuto, venivano utilizzati numerosi account automatizzati per segnalare direttamente il contenuto ad Apple, inducendo così l’azienda di Cupertino a intervenire contro l’applicazione.

Il CEO sostiene inoltre che Telegram disponga già di strumenti di moderazione efficaci per rimuovere rapidamente i contenuti illegali presenti nei gruppi pubblici, e che proprio l’utilizzo di un messaggio modificato e retrodatato dimostrerebbe come gli autori dell’attacco abbiano dovuto ricorrere a un espediente tecnico per aggirare i normali controlli.

La parte più dura del messaggio riguarda però Apple, Durov afferma infatti che la società abbia deciso di rimuovere Telegram dall’App Store prima ancora di contattare direttamente l’azienda per verificare quanto stesse accadendo; secondo il dirigente, questo comportamento potrebbe rappresentare un potenziale rischio sistemico per l’intero ecosistema delle applicazioni mobili.

L’argomentazione è semplice: se un’applicazione utilizzata da oltre un miliardo di persone può essere rimossa temporaneamente sulla base di segnalazioni coordinate senza un confronto preventivo con gli sviluppatori, allora qualsiasi piattaforma che permetta agli utenti di pubblicare contenuti potrebbe teoricamente essere esposta allo stesso tipo di attacco.

Durov ritiene inoltre che le tecniche utilizzate dagli estorsori stiano diventando sempre più sofisticate, anche grazie alla diffusione degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che rendono più semplice creare e manipolare contenuti illeciti.

Le dichiarazioni del fondatore di Telegram riaccendono il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, un tema che da anni coinvolge social network, servizi di messaggistica e marketplace digitali.

L’evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale, capaci di generare immagini e video sempre più realistici, potrebbero rendere ancora più complesso il lavoro dei sistemi di moderazione e aumentare il rischio di attacchi coordinati come quello descritto da Durov.

Al momento non sono emerse prove indipendenti che confermino integralmente la ricostruzione fornita dal CEO di Telegram, ma il caso evidenzia come il delicato equilibrio tra moderazione dei contenuti, sicurezza delle piattaforme e rapidità d’intervento degli store digitali sia destinato a diventare sempre più centrale nei prossimi anni.