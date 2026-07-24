Facebook si prepara a una delle evoluzioni più importanti degli ultimi anni, in occasione del decimo anniversario di Marketplace, Meta ha annunciato una serie di novità che puntano a rafforzare il ruolo del social network come piattaforma per acquistare e vendere oggetti, creare contenuti e favorire interazioni tra persone reali. Tra le principali novità troviamo una nuova applicazione dedicata ai venditori più attivi, un badge di verifica gratuito per confermare l’identità degli utenti e una nuova esperienza video immersiva che inizierà a essere testata entro la fine dell’anno.

L’obbiettivo dichiarato dell’azienda è rendere Facebook ancora più utile nella vita quotidiana, sfruttando l’intelligenza artificiale per semplificare molte operazioni senza perdere di vista un elemento che Meta considera fondamentale, la possibilità di sapere che dietro ogni profilo ci sia una persona reale.

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Facebook Marketplace compie dieci anni e arriva la nuova app Seller

Meta ricorda come Facebook Marketplace sia nato dieci anni fa partendo da un’abitudine già consolidata dagli utenti, che utilizzavano i Gruppi di Facebook per comprare e vendere oggetti nella propria comunità, quello che inizialmente era visto con un certo scetticismo è diventato nel tempo uno dei marketplace più utilizzati al mondo.

Oggi la piattaforma ospita ogni mese 430 milioni di nuovi annunci, inclusi circa 44 milioni di veicoli, mentre negli Stati Uniti un giovane adulto su tre utilizza Facebook Marketplace ogni giorno. La società sta inoltre valutando di consentire anche alle piccole imprese di pubblicare direttamente i propri annunci sulla piattaforma, ampliando ulteriormente l’offerta disponibile.

Per celebrare questo traguardo arriva Seller, una nuova applicazione progettata specificamente per chi vende con frequenza su Marketplace. L’app raccoglie in un’unica interfaccia tutti gli strumenti necessari per gestire un’attività di vendita: dalla creazione degli annunci tramite intelligenza artificiale alla gestione dell’inventario, passando per una casella di posta unificata per comunicare con gli acquirenti e strumenti dedicati all’analisi delle prestazioni delle inserzioni.

Secondo Meta, Seller è pensata soprattutto per chi pubblica decine di annunci ogni settimana e desidera un flusso di lavoro più semplice e organizzato, pur continuando a sfruttare la stessa rete di utenti già presente su Facebook Marketplace.

Seller rappresenta solo uno dei tasselli della strategia con cui Meta intende integrare sempre più profondamente l’intelligenza artificiale nei propri servizi.

L’azienda ha infatti ricordato di aver recentemente avviato i test di Forum, una nuova applicazione dedicata ai Gruppi di Facebook che introduce funzionalità come Group Ask, pensata per recuperare rapidamente le informazioni condivise dalla community, e Admin AI, un assistente che aiuta gli amministratori nella gestione dei gruppi.

A questo si aggiunge il ritorno di Facebook Creator Studio, completamente rinnovato per offrire ai creator strumenti più avanzati per analizzare le proprie performance e comprendere meglio il comportamento del pubblico.

L’intelligenza artificiale sarà inoltre protagonista di numerose funzioni distribuite direttamente all’interno del social network. Quando un utente pubblicherà un nuovo annuncio su Marketplace, l’IA potrà generare automaticamente la descrizione, suggerire un prezzo adeguato e aggiungere i tag più pertinenti in circa trenta secondi.

Anche Facebook Dating beneficerà di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, con suggerimenti più accurati dei profili compatibili, mentre i creator potranno sfruttare un nuovo assistente capace di proporre idee per i contenuti, interpretare i dati delle proprie pagine e fornire consigli personalizzati; parallelamente, anche Feed, Ricerca e Video riceveranno raccomandazioni sempre più pertinenti grazie ai nuovi modelli di IA sviluppati da Meta.

Tra le novità più significative annunciate da Meta spicca Facebook Verified, un nuovo sistema di verifica dell’identità che, a differenza dell’abbonamento Meta Verified già esistente, sarà completamente gratuito.

Gli utenti potranno ottenere un badge che certifica la presenza di una persona reale dietro al profilo, per riceverlo sarà necessario completare una procedura di verifica tramite selfie e soddisfare gli standard di sicurezza e affidabilità previsti dalla piattaforma.

L’obbiettivo è aumentare il livello di fiducia tra gli utenti, soprattutto nelle situazioni in cui ci si incontra o si effettuano acquisti attraverso Facebook Marketplace, Facebook Dating o i gruppi locali; secondo Meta, sapere che un account appartiene realmente alla persona con cui si sta interagendo dovrebbe contribuire a rendere più sicure le conversazioni e le transizioni.

Facebook sperimenta anche una nuova esperienza video a schermo intero

Le novità non riguardano soltanto Marketplace e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, entro la fine del 2026 Meta inizierà infatti a testare una nuova esperienza dedicata ai video. Un gruppo selezionato di utenti visualizzerà contenuti video a schermo intero immediatamente dopo l’apertura dell’applicazione, seguendo una filosofia sempre più vicina a quella delle piattaforme orientate ai contenuti brevi.

L’azienda precisa comunque che questa modalità sarò completamente facoltativa, gli utenti potranno tornare in qualsiasi momento al tradizionale Feed di Facebook, che rimarrà sempre disponibile attraverso una seconda scheda dell’applicazione.

I primi test saranno avviati in alcuni mercati internazionali dove il consumo di video è particolarmente elevato, mentre un’eventuale estensione agli Stati Uniti è prevista nel corso del prossimo anno.

Meta punta su autenticità e nuove esperienze

Con questo pacchetto di novità Meta conferma la volontà di trasformare Facebook in una piattaforma sempre più versatile, capace di andare oltre il tradizionale social network.

Da una parte l’intelligenza artificiale viene utilizzata per automatizzare attività ripetitive, migliorare la scoperta dei contenuti e facilitare la compravendita su Marketplace; dall’altra l’azienda prova a rafforzare il concetto di autenticità introducendo strumenti come il nuovo badge Facebook Verified, pensato per aumentare la fiducia degli utenti.

Allo stesso tempo continua anche l’evoluzione dell’interfaccia, con una maggiore attenzione ai contenuti video e allo sviluppo di applicazioni dedicate a specifiche attività, come Seller per i venditori e Forum per le community. Una strategia che mostra chiaramente la direzione intrapresa da Meta: rendere Facebook un ecosistema sempre più specializzato, in cui ogni tipologia di utente possa disporre di strumenti pensati appositamente per le proprie esigenze.