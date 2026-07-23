Negli ultimi mesi è divenuto sempre più caldo il tema relativo all’utilizzo dei social network da parte degli utenti più piccoli e nelle scorse ore il team di Meta ha annunciato di avere deciso di voler dare una mano ai genitori che desiderano controllare come i loro figli usano Threads.

Il colosso dei social network ci tiene a mettere in evidenza che i nuovi strumenti rientrano tra le varie soluzioni studiate dall’azienda statunitense per consentire ai genitori di supportare i propri figli adolescenti in tutte le sue applicazioni.

Il controllo parentale in Threads

Così come avviene già per le altre app di Meta, dalla prossima settimana (al momento solo negli Stati Uniti) attraverso il Family Center i genitori avranno la visibilità e il controllo anche su Threads.

Stando a quanto viene reso noto, i genitori potranno decidere se consentire ai figli di età inferiore ai 16 anni di modificare alcune impostazioni per renderle meno restrittive e avranno accesso a nuove funzionalità di analisi e di controllo.

Nel momento in cui la Supervisione parentale viene attivata, i genitori hanno la possibilità di

scoprire quanto tempo i propri figli hanno trascorso su Threads ogni giorno nell’ultima settimana, inclusa la media del tempo giornaliero trascorso durante la settimana.

impostare un limite di tempo giornaliero per l’utilizzo di Threads da parte dei propri figli e bloccare l’accesso in determinati giorni e orari (se Threads viene usato su più dispositivi, i limiti di tempo si applicano al tempo totale)

limitare o bloccare l’accesso dei propri figli a Threads durante la notte, disattivando le notifiche e attivando le risposte automatiche per impostazione predefinita dalle 22:00 alle 7:00

controllare chi può taggare i propri figli nei post

gestire e approvare alcune impostazioni sulla privacy e le preferenze relative ai contenuti sensibili dei propri figli

Le nuove funzionalità dovrebbero essere estese ad altri mercati nelle prossime settimane.