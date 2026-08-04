Dopo il recente annuncio del ROG Strix Aiolos da 20 Gbps, ASUS continua ad ampliare la propria offerta dedicata allo storage esterno presentando ProArt PA40SU, un nuovo case per SSD progettato per professionisti, content creator e utenti che lavorano quotidianamente con file di grandi dimensioni.

La nuova proposta della famiglia ProArt punta tutto su prestazioni elevate, raffreddamento intelligente e un design compatto, combinando la connettività USB4 con il supporto agli SSD NVMe M.2 e una soluzione termica attiva pensata per mantenere costanti le prestazioni anche durante trasferimenti molto lunghi.

Il prodotto nasce infatti per accompagnare fotografi, videomaker e professionisti della creatività che necessitano di uno storage veloce ma allo stesso tempo facilmente trasportabile, senza dover rinunciare a velocità di trasferimento elevate nemmeno durante sessioni di lavoro particolarmente impegnative.

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ASUS ProArt PA40SU: trasferimenti fino a 40 Gbps e raffreddamento intelligente

Il cuore del nuovo ASUS ProArt PA40SU è l’interfaccia USB4 con connettore USB-C, capace di raggiungere velocità teoriche fino a 40 Gbps, una caratteristica che rende questo enclosure particolarmente interessante per chi lavora con librerie fotografiche, video 4K e 8K, progetti 3D oppure backup di grandi dimensioni.

La presenza dell’interfaccia USB4 permette inoltre di sfruttare appieno le prestazioni degli SSD NVMe di ultima generazione, evitando che il collegamento esterno rappresenti un collo di bottiglia durante il trasferimento di progetti pesanti. Si tratta di una caratteristica che torna particolarmente utile quando si lavora direttamente da unità esterne oppure si gestiscono backup frequenti di grandi quantità di dati; il case supporta inoltre SSD NVMe M.2 nei formati 2230 e 2280, offrendo quindi una buona flessibilità nella scelta dell’unità da installare.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda però il sistema di dissipazione. ASUS ha integrato una ventola intelligente a quattro livelli che interviene automaticamente per limitare il thermal throttling durante i carichi più pesanti, mantenendo elevate le prestazioni senza incrementare eccessivamente la rumorosità. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, durante i trasferimenti intensivi il livello acustico si ferma a circa 18,2 dBA.

Il sistema di raffreddamento è stato sviluppato proprio per garantire prestazioni costanti nel tempo; diversamente da molte enclosure completamente passive, infatti, il PA40SU interviene attivamente sulla dissipazione del calore, riducendo il rischio che l’SSD diminuisca automaticamente le proprie prestazioni quando le temperature iniziano a salire.

Nei test interni inoltre, il ProArt PA40SU sarebbe riuscito a trasferire 2.960 GB di dati in 30 minuti consecutivi utilizzando un SSD compatibile, mantenendo prestazioni costanti per tutta la durata del test.

Design ultrasottile e gestione avanzata dell’SSD

Oltre alle prestazioni, ASUS ha dedicato particolare attenzione anche all’esperienza d’uso quotidiana. Il ProArt PA40SU adotta infatti un design tool-less, con un pratico sistema push-to-open che permette di installare o sostituire l’SSD senza utilizzare alcun utensile; una soluzione particolarmente comoda per chi cambia frequentemente unità di archiviazione.

ASUS ha curato anche l’aspetto estetico, proponendo un dispositivo che richiama chiaramente lo stile della linea ProArt; le linee pulite, la colorazione Stealth Black e lo spessore contenuto consentono di trasportarlo facilmente insieme a notebook o workstation portatili, risultando adatto sia all’utilizzo in studio sia durante gli spostamenti.

Lo chassis misura appena 13,5 mm di spessore, pesa 127 grammi ed è rifinito nella colorazione Stealth Black, mantenendo uno stile sobrio ed elegante in piena linea con la famiglia ProArt. A completare la dotazione troviamo anche ProArt SSD Dashboard, software proprietario che consente di monitorare in tempo reale lo stato dell’unità, le temperature, la salute dell’SSD e le prestazioni attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

Per chi utilizza quotidianamente SSD esterni, la dashboard rappresenta un valore aggiunto da non sottovalutare; oltre al semplice monitoraggio delle temperature, permette infatti di tenere sotto controllo lo stato di salute dell’unità e le prestazioni in tempo reale, aiutando a individuare tempestivamente eventuali anomalie e a pianificare la manutenzione dell’archiviazione.

Scheda tecnica ASUS ProArt PA40SU

Interfaccia USB4 (USB-C)

Velocità massima fino a 40 Gbps

Compatibilità SSD M.2 NVMe 2230 e 2280

Sistema di raffreddamento ventola intelligente a quattro livelli

Installazione SSD tool-less con apertura push-to-open

Software ProArt SSD Dashboard

Compatibilità Windows 10, Windows 11, macOS 14.4 o successivi

Dimensioni 124,8 × 46,5 × 13,5 mm

Peso 127 grammi

Colore Stealth Black

Contenuto confezione: cavo USB-C guida rapida manuale utente



Disponibilità e prezzo di ASUS ProArt PA40SU

ASUS ha annunciato che ProArt PA40SU sarà disponibile attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali dell’azienda, incluso ovviamente Amazon Italia. Il prezzo consigliato per il mercato italiano è fissato comunque a 69,90 euro, cifra che attualmente però non corrisponde a quanto rilevato presso i partner.