Gli SSD enclosure (o se preferite case e/o custodie esterne) sono accessori che stanno diventando sempre più ricercati, non solo da chi lavora con grandi quantità di dati, ma anche da gamer e creator che vogliono portare sempre con sé giochi, progetti e librerie multimediali senza rinunciare alle prestazioni.

ASUS Republic of Gamers (ROG) prova ora a ritagliarsi uno spazio anche in questo segmento con la nuova ROG Strix Aiolos, una soluzione progettata per sfruttare appieno le potenzialità degli SSD M.2 di ultima generazione, permettendo di avere prestazioni top sempre a portata di mano.

Il nuovo modello punta infatti su una connessione USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps, un sistema di raffreddamento evoluto, illuminazione Aura RGB personalizzabile e un design completamente tool-less che permette di installare o sostituire rapidamente l’unità senza utilizzare alcun attrezzo.

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ROG Strix Aiolos: prestazioni elevate e gestione intelligente dello storage

ROG Strix Aiolos nasce per offrire un’esperienza quanto più vicina possibile a quella di un SSD M.2 installato internamente. La connettività USB-C USB 3.2 Gen 2×2 consente infatti di raggiungere velocità di trasferimento fino a 20 Gbps, una caratteristica particolarmente utile per trasferire rapidamente librerie di giochi, file video in alta risoluzione, progetti fotografici o grandi archivi di dati.

L’enclosure supporta SSD M.2 NVMe PCI-E e M.2 SATA nei formati 2242, 2260 e 2280, offrendo quindi un’elevata compatibilità con gran parte delle unità oggi disponibili sul mercato.

ASUS ha inoltre sviluppato la nuova ROG SSD Dashboard, una suite software dedicata che permette di monitorare in tempo reale lo stato dell’unità, le prestazioni e altri parametri fondamentali attraverso un’interfaccia grafica realizzata appositamente per questo prodotto. L’obiettivo è offrire un controllo immediato sul funzionamento dell’SSD senza ricorrere a software di terze parti.

Raffreddamento evoluto, Aura RGB e installazione senza attrezzi

Oltre alle prestazioni pure, ASUS ha dedicato particolare attenzione anche all’affidabilità durante gli utilizzi più intensi. ROG Strix Aiolos adotta infatti un sistema di dissipazione a doppio strato composto da un pad termico ad alta efficienza, incaricato di trasferire il calore generato dall’SSD verso il telaio, e da un particolare rivestimento in gomma siliconica liquida resistente al calore, che contribuisce sia alla dissipazione sia alla protezione contro polvere, impronte e usura quotidiana.

Non manca ovviamente un tocco estetico tipicamente ROG. L’enclosure integra infatti illuminazione Aura RGB personalizzabile, gestibile tramite una semplice interfaccia web che consente di modificare effetti e colori in pochi istanti. Anche la praticità è stata curata nei dettagli con il sistema push-to-open che elimina completamente la necessità di utilizzare cacciaviti o altri strumenti per installare o sostituire l’SSD, rendendo l’operazione estremamente rapida.

Pensando a chi trasporta frequentemente il proprio storage, ASUS include inoltre un nuovo gancio metallico con fascia in tessuto, progettato per agganciarsi facilmente a zaini o borse; secondo l’azienda, quest’ultimo offre una resistenza alla trazione fino a cinque volte superiore rispetto a quella disponibile sul precedente ROG Strix Arion.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Aiolos

SSD enclosure esterna per SSD M.2

Interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 USB-C

Velocità di trasferimento fino a 20 Gbps

Compatibilità SSD M.2 PCIe NVMe e M.2 SATA

Formati supportati: 2242, 2260 e 2280

Sistema di raffreddamento con pad termico ad alta efficienza

Rivestimento in gomma siliconica liquida resistente al calore

Illuminazione Aura RGB personalizzabile

Software ROG SSD Dashboard

Apertura tool-less con sistema push-to-open

Gancio metallico con fascia in tessuto

Compatibilità Windows 10, Windows 11 e macOS 14.4 o successivi

Dimensioni: 115,5 × 46 × 15,12 mm

Peso: 139 grammi

Disponibilità e prezzo di ROG Strix Aiolos

ROG Strix Aiolos è già disponibile anche sul mercato italiano con un prezzo consigliato di 69,90 euro, si può acquistare sia presso gli ASUS Gold Store che presso i partner e rivenditori del brand. La proposta ASUS mira ad ampliare ulteriormente l’ecosistema ROG proponendo una SSD enclosure che non punta soltanto sulle prestazioni, ma cerca di distinguersi anche per qualità costruttiva, gestione termica e cura del design.

In coda aggiungiamo, anche se quasi del tutto scontato, che per raggiungere le massime prestazioni con ROG Strix Aiolos, avrete bisogno di un dispositivo che supporti l’interfaccia USB 20 Gbps e un SSD altrettanto veloce che riesca a saturare tutta la banda a disposizione.