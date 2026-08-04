Lo sconto supera il 21% e porta Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ a un prezzo che non si era mai visto prima. Con 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD NVMe a bordo, questo notebook si presenta come una delle occasioni più interessanti della stagione per chi cerca un portatile affidabile senza rinunciare a nulla. Settembre si avvicina e trovare una configurazione del genere a questo livello di risparmio non è qualcosa che capita spesso: i dettagli parlano da soli.

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Acer Aspire Go 15: 32 GB di RAM e 1 TB NVMe in un package leggero e completo

Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ è uno di quei notebook che stupiscono soprattutto quando si guarda la scheda tecnica rispetto al prezzo richiesto. La configurazione in offerta monta il processore Intel Core 5 120U, chip di dodicesima generazione a basso consumo della serie U, pensato per offrire reattività costante e ottima efficienza energetica nel lavoro quotidiano. Se stai valutando altre opzioni, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori notebook Intel Core.

Il dato che più colpisce è la dotazione di memoria: 32 GB di RAM DDR4 non sono affatto scontati in questa fascia di prezzo, e garantiscono un multitasking fluido anche con decine di schede aperte, applicazioni in background e sessioni di videoconferenza in parallelo. Se vuoi approfondire, leggi la nostra guida alle migliori RAM DDR4. Abbinati a 1.024 GB di SSD PCIe NVMe M.2, i tempi di avvio e di caricamento dei file si mantengono molto rapidi, ben al di sopra dei tradizionali SSD SATA: per saperne di più, consulta la nostra selezione dei migliori SSD.

Il display è un pannello IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD 1920×1080 e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. La superficie antiriflesso e la tecnologia Acer BlueLightShield lo rendono confortevole anche durante lunghe sessioni di studio o lavoro, riducendo l’affaticamento visivo.

Tra i punti di forza della connettività spiccano:

Wi-Fi 6 (802.11ax) per connessioni veloci e stabili

per connessioni veloci e stabili Bluetooth 5.0

Doppia porta USB-C con supporto DisplayPort e Power Delivery

con supporto DisplayPort e Power Delivery USB 3.2 e HDMI standard

La funzione AcerSense ottimizza in modo intelligente batteria, spazio di archiviazione e prestazioni delle app, rendendo l’esperienza d’uso ancora più immediata. L’autonomia stimata supera le 8 ore in utilizzo multitasking reale, un risultato solido per un laptop da lavoro e studio. Il tutto in un chassis argento dal peso contenuto di soli 1,53 kg, comodo da portare tra casa, ufficio e università.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pronto all’uso fin dalla prima accensione, senza costi aggiuntivi per licenze software. Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata ai sistemi operativi.

Prezzo ai minimi storici su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Questa è un’offerta da segnare in rosso sul calendario. Acer Aspire Go 15 AG15-72P-53BQ è disponibile su Amazon a 590,49€, rispetto al prezzo di listino di 749€: si tratta di un risparmio di circa 158,51€, pari a uno sconto del 21% che porta il prodotto al suo prezzo più basso mai registrato. Vuoi sapere come funzionano le promozioni sulla piattaforma? Leggi il nostro articolo sugli sconti nascosti di Amazon.

Per una configurazione con 32 GB di RAM e 1 TB NVMe, trovare un notebook a questa cifra è davvero raro. La spedizione è gratuita e la disponibilità è immediata, ma su Amazon i prezzi possono variare rapidamente, soprattutto in prossimità del periodo back to school. Se cerchi altri portatili Acer, consulta la nostra guida ai migliori notebook Acer.

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