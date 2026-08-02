Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quello che fino a poco tempo fa era lo smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025 durante IFA).

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch un terzetto di novità e un paio di ottimizzazioni, mentre sembra latitare ancora l’interfaccia utente che caratterizza Zepp OS 6 (la più recente versione del sistema operativo in fase di distribuzione già col precedente aggiornamento). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit T-Rex 3 Pro si aggiorna: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi e lo fa a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.2.104.6), utile perché aveva risolto alcuni bug e migliorato l’esperienza utente con gli allenamenti.

Lo smartwatch sta ora ricevendo la nuova versione 6.2.204.2 del software che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug (ad esempio migliora l’esperienza utente con la sveglia), si preoccupa di introdurre tre novità.

Nello specifico, il team di sviluppo dice di avere ottimizzato l’algoritmo per in nuoto in piscina (per supportare il riposo manuale), di avere implementato la modalità “Touchscreen sempre bloccato” durante gli allenamenti e di aver migliorato l’anteprima del percorso, inserendo lo scorrimento e lo zoom della mappa prima e dopo gli allenamenti.

Non è presente, invece, la nuova interfaccia Motion UI introdotta con Zepp OS 6. Scorrendo le discussioni su Reddit sembra di capire che Zepp Health stia gestendo la distribuzione dell’interfaccia in maniera slegata dalla versione del sistema operativo. Di conseguenza, non sappiamo ancora quando arriverà per Amazfit T-Rex 3 Pro.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.2.204.2, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via u/splen0 su Reddit), che è già in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (su scala globale) tramite il solito pacchetto OTA (in questo caso da 16,44 MB).

Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Di seguito i dettagli: [Novità] L’algoritmo per il nuoto in piscina è stato aggiornato con il supporto per il riposo manuale. Quando è abilitato, i dati relativi al riposo vengono registrati separatamente e i dettagli dell’allenamento sono chiaramente organizzati in segmenti di nuoto e di riposo, con i segmenti di nuoto ulteriormente categorizzati per stile per una struttura di allenamento più chiara (Percorso: Nuoto in piscina > Impostazioni allenamento > Impostazioni pulsante Indietro > Riposo manuale). Aggiunta la modalità “touchscreen sempre bloccato” durante gli allenamenti. Quando è abilitata, il touchscreen rimane bloccato per tutta la durata dell’allenamento e sono disponibili solo le operazioni tramite pulsanti (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Blocco touch > Blocco sempre). L’anteprima del percorso ora supporta lo scorrimento e lo zoom della mappa prima e durante gli allenamenti. [Ottimizzazioni] Esperienza ottimizzata con la sveglia. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare lo smartwatch

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit T-Rex 3 Pro, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).