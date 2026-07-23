Zepp Health continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software che coinvolgono tutti gli smartwatch a marchio Amazfit tramite l’app Zepp e, ultimamente, stiamo assistendo a un periodo di grandi novità: sui modelli supportati è ora in rollout Zepp OS 6.

La nuova versione del sistema operativo, pur senza menzioni nel changelog, ha iniziato a raggiungere i modelli di punta del brand, ovvero Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2; parallelamente, arriva un nuovo aggiornamento minore per Amazfit Bip Max. Scopriamo tutti i dettagli.

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T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 hanno ricevuto Zepp OS 6

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del fatto che Amazfit T-Rex 3 Pro fosse uno dei quattro smartwatch che Zepp Health ha aggiornato alla versione 6.2.104.6 del software, pur proponendo un changelog molto diverso rispetto agli altri tre modelli coinvolti, decisamente più recenti.

A fornire una spiegazione a tutto ciò, specie considerando che il changelog non ci ha portato a sospettare nulla di particolare, arriva il portale Chinese Smartwatches: su Amazfit T-Rex 3 Pro, ma anche su T-Rex 3 e su T-Rex Ultra 2, questo aggiornamento porta con sé Zepp OS 6.

La più recente versione di Zepp OS, che ha debuttato con Balance 3 e Balance Ultra, è pensato per rendere l’allenamento ibrido il vero e proprio cuore pulsante del sistema operativo.

Il changelog dell’aggiornamento, invece, rimane lo stesso che vi abbiamo proposto nella giornata di ieri (lo condividiamo di seguito per comodità) e dovrebbe essere il medesimo (forse con piccole modifiche) anche sugli altri due modelli sopra-citati.

Il changelog dell'aggiornamento: Cari utenti, Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Di seguito i dettagli: [Novità] Aggiunta l’app Calendario di allenamento, che consente di visualizzare i piani di allenamento creati nell’app Zepp. Aggiunta una voce Libreria di allenamento all’Elenco allenamenti, con supporto per più corsi integrati dall’app Zepp. Aggiunto HybridCharge come campo dati di allenamento, che consente di visualizzare lo stato di HybridCharge in tempo reale durante gli allenamenti (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagine dati > Altro > HybridCharge). I record di allenamento ora supportano il collegamento di attrezzature per l’allenamento (come le scarpe da corsa) per il monitoraggio dell’utilizzo delle attrezzature*. [Ottimizzazioni] Ottimizzato il layout della pagina del record di allenamento. Ottimizzate le impostazioni di notifica con più opzioni di personalizzazione (Percorso: Impostazioni > Notifiche > Impostazioni). Il tasto di scelta rapida ora supporta l’avvio diretto di un allenamento designato (Percorso: Impostazioni > Preferenze > Tasto di scelta rapida > Allenamento designato). Ottimizzata l’esperienza di Risparmio batteria. Aggiunto il supporto per la sincronizzazione dei dati di variabilità della frequenza cardiaca (HRV) con Apple Salute (solo iOS. È richiesta l’autorizzazione nell’app Apple Salute). Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Aggiornamento minore per Amazift Bip Max

Come anticipato in apertura, Amazfit Bip Max ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software, il terzo della sua (fin qui) breve carriera dopo quello alla versione 3.12.0.3 rilasciato a inizio mese, utile perché portato con sé HybridCharge e Zepp OS 6 su questo dispositivo.

Nelle ultime ore Zepp Health ha avviato il rilascio della nuova versione 3.12.4.1 del software che porta sullo smartwatch economico esclusivamente un paio di ottimizzazioni che puntano comunque a migliorare l’esperienza utente.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.12.4.1 che è in distribuzione su Amazfit Bip Max (sembrerebbe in Asia e in Europa):

Benvenuto nella nuova versione dell’esperienza Amazfit BIP Max. Contenuto dell’aggiornamento: [Ottimizzazioni] Ottimizzata la luminosità dello schermo dell’orologio per una visualizzazione più chiara e confortevole, adattandosi a diverse condizioni di luce;

Miglioramento complessivo dell’esperienza utente con operazioni più fluide e convenienti;

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).