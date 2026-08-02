Uno sconto del 70% su una scrivania gaming CORSAIR non è qualcosa che si vede tutti i giorni, e questa offerta su Amazon lo dimostra. CORSAIR Platform:4 nella pregiata variante Mordente di Pino Bianco crolla a un prezzo che difficilmente si rivedrà, ma c’è un dettaglio che rende tutto ancora più urgente: è rimasto un solo pezzo disponibile. Chi arriva secondo, paga il prezzo pieno.

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CORSAIR Platform:4 in betulla chiara: ordine, solidità e modularità in 120 cm

Chi progetta una postazione da zero sa bene quanto sia difficile trovare una scrivania che non sia solo un piano su quattro gambe. CORSAIR Platform:4 parte da un concetto diverso: una scrivania già predisposta per monitor, gestione cavi, alimentazione e accessori, senza dover comprare nulla di extra per avere una postazione ordinata fin dal primo giorno.

Il piano è in legno massello di betulla con finitura Mordente di Pino Bianco, uno spessore di 3 cm e dimensioni di 120 x 76 cm: compatto quanto basta per stanze di medie dimensioni, senza rinunciare alla profondità di lavoro. La struttura è in acciaio verniciato a polvere con guide in alluminio T-Channel 3060, un profilo standard industriale che garantisce compatibilità con decine di accessori aftermarket sul mercato, non solo quelli CORSAIR. La capacità di carico arriva a 120 kg.

Tra le caratteristiche che distinguono davvero questa scrivania dalla concorrenza spicca il sistema modulare T-Channel Rail: il profilo in alluminio corre lungo il bordo superiore della scrivania e permette di agganciare bracci per microfono, supporti aggiuntivi, vani e qualsiasi accessorio compatibile con il formato 3060, inclusi quelli del popolare ecosistema Elgato (gli adattatori per Multi Mount e Flex Arm sono già inclusi in confezione).

Il braccio VESA è incluso e supporta fino a 12,5 kg, compatibile con standard 75×75 mm e 100×100 mm, sufficiente anche per monitor ultrawide. Liberare il piano dall’ingombro del supporto tradizionale fa una differenza enorme in uno spazio da 120 cm. Per scegliere il monitor da abbinare, puoi consultare la nostra guida ai migliori monitor.

La gestione cavi è affidata al sistema CORSAIR RapidRoute: un vassoio capiente posizionato sotto il piano, con spazio per multiprese e punti di ancoraggio multipli, integrato con porte USB Type-A e Type-C per ricaricare cuffie, smartphone e controller direttamente dalla scrivania.

Punti di forza in sintesi:

Piano in betulla massiccia da 3 cm, finitura calda e di pregio

da 3 cm, finitura calda e di pregio Braccio monitor VESA incluso (fino a 12,5 kg)

(fino a 12,5 kg) T-Channel Rail in alluminio compatibile con accessori aftermarket ed Elgato

in alluminio compatibile con accessori aftermarket ed Elgato Porte USB Type-A e Type-C integrate

integrate Vassoio RapidRoute per cable management pulito

per cable management pulito Struttura in acciaio con capacità fino a 120 kg

314,99€ invece di 1.049,90€: un solo pezzo, chi prima arriva

Su Amazon CORSAIR Platform:4 Mordente Pino Bianco è disponibile a 314,99€ rispetto al prezzo originale di 1.049,90€, con uno sconto del 70% che corrisponde a un risparmio di circa 735€. La disponibilità è limitata a un solo pezzo: non c’è margine per temporeggiare. Se vuoi approfittare di altri sconti simili, dai un’occhiata alle offerte Amazon o alle offerte computer sempre aggiornate. Puoi anche scoprire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon per risparmiare ancora di più, oppure valutare il pagamento a rate su Amazon per diluire la spesa.

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