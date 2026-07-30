Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

L’azienda elvetico-statunitense sta continuando ad occuparsi del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per questi smartwatch che, a quasi tre mesi dalla distribuzione del più recente major update e a un paio di settimane dall’ultimo aggiornamento minore, stanno ora ricevendo la settima beta di questo percorso, utile finora quasi esclusivamente per apportare miglioramenti e correggere bug. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva la nuova beta che risolve un bug

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della terza beta dell’attuale ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.12 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.16 beta distribuita solo un paio di giorni fa).

Il changelog ufficiale della nuova versione in anteprima parla esclusivamente della risoluzione di un bug presente nella precedente versione. In generale, il changelog completo (cumulativo) che caratterizzerà questo aggiornamento contiene una sola novità e una massiccia risoluzione dei problemi.

Changelog – versione 15.17 beta (dalla 15.16 beta) Risolto un problema per cui il ritmo poteva calare durante gli intervalli.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.