Negli ultimi anni le tastiere con switch magnetici sono diventate uno degli accessori più ricercati dai giocatori competitivi. La possibilità di regolare il punto di attuazione, sfruttare funzioni come Rapid Trigger e ottenere una risposta praticamente immediata ha cambiato il modo di interpretare il gaming competitivo, soprattutto negli sparatutto e nei titoli eSport.

È proprio in questo segmento che si inserisce la nuova ASUS ROG Falchion Ace 75 HE, tastiera gaming compatta annunciata ufficialmente anche per il mercato italiano. Il nuovo modello della famiglia Republic of Gamers punta a offrire prestazioni di altissimo livello grazie ai nuovi switch magnetici ROG HFX V2 e HFX V2X, a un polling rate che raggiunge gli 8.000 Hz e a una serie di soluzioni studiate per rendere ogni input ancora più rapido, preciso e personalizzabile.

Accanto alle caratteristiche dedicate ai videogiocatori competitivi, ASUS ha curato anche comfort e praticità, proponendo una tastiera con layout al 75%, completa di controlli dedicati, pannello touch e un sistema di smorzamento interno progettato per migliorare sia l’acustica sia l’esperienza di digitazione. Vediamone insieme le caratteristiche di rilievo.

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ASUS ROG Falchion Ace 75 HE punta tutto su velocità, precisione e personalizzazione

La ROG Falchion Ace 75 HE nasce con un obiettivo molto preciso, ovvero soddisfare le esigenze dei giocatori competitivi e dei professionisti degli eSport, offrendo una piattaforma estremamente reattiva senza rinunciare alla possibilità di personalizzare ogni aspetto della digitazione.

Il cuore della tastiera è rappresentato dai nuovi switch magnetici ROG HFX V2 e HFX V2X, completamente hot swappable, che consentono di regolare il punto di attuazione da 0,1 fino a 3,5 mm, con incrementi di appena 0,01 mm; per i poco pratici, si tratta di una “flessibilità” notevole che permette di adattare la risposta dei tasti alle proprie preferenze o alle esigenze dei diversi generi videoludici.

A gestire il rilevamento degli input interviene inoltre il sensore Hall proprietario ROG, sviluppato per aumentare la precisione nella lettura dei movimenti, limitando al tempo stesso rumore elettrico e interferenze.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tastiera riguarda però la rapidità di risposta; grazie a un polling rate di 8000 Hz, la ROG Falchion Ace 75 HE è in grado di ridurre la latenza fino a 0,125 millisecondi, un valore che ASUS indica come fino a otto volte inferiore rispetto a quello delle tradizionali tastiere gaming.

Per sfruttare al meglio questa rapidità arriva anche la funzione Rapid Trigger, ormai diventata uno dei principali punti di riferimento per i giocatori competitivi. Tale funzionalità permette al tasto di riattivarsi immediatamente durante il movimento, senza dover completare l’intera corsa, rendendo molto più rapidi gli input consecutivi e migliorando sensibilmente il controllo nei giochi FPS.

La sensibilità del Rapid Trigger può essere modificata direttamente dalla tastiera grazie alla pratica manopola integrata, che consente anche di regolare il punto di attuazione senza dover aprire il software.

ASUS introduce inoltre la modalità Speed Tap, una funzione che gestisce automaticamente gli input direzionali opposti; nei giochi competitivi, quando vengono premuti contemporaneamente due tasti come A e D, il sistema assegna priorità all’ultimo comando ricevuto disattivando automaticamente quello precedente. Il risultato, a detta del produttore, è una gestione più immediata dei cambi di direzione e del cosiddetto counter-strafing, tecnica molto utilizzata negli sparatutto competitivi.

Come anticipato in apertura, Falchion Ace 75 HE utilizza un formato 75%, offrendo un layout compatto ma più spazioso rispetto al precedente modello Falchion Ace HFX, così da conservare la maggior parte dei tasti dedicati pur occupando meno spazio sulla scrivania.

Non solo gaming: ASUS migliora ergonomia, comfort e controlli multimediali

Oltre alle prestazioni pure, tipiche dei prodotti ROG, ASUS ha lavorato anche sull’esperienza quotidiana di utilizzo della ROG Falchion Ace 75 HE. Sulla parte superiore trova posto una pratica manopola multifunzione, affiancata da un pannello touch interattivo che permette di controllare rapidamente il volume, la riproduzione multimediale e gli effetti della retroilluminazione RGB senza interrompere la sessione di gioco o dover accedere al software.

Anche la qualità della digitazione è stata oggetto di particolare attenzione. All’interno del telaio ASUS ha inserito sei strati di materiali fonoassorbenti, tra cui PORON e silicone, studiati per ridurre vibrazioni e rumori durante la pressione dei tasti; questo intervento migliora sia il comfort nelle lunghe sessioni di utilizzo sia la resa acustica complessiva della tastiera.

La confezione include inoltre una custodia rigida dedicata, pensata per trasportare in sicurezza tastiera, cavo USB e accessori durante LAN party, eventi o competizioni.

Per quanto riguarda la personalizzazione, la tastiera è disponibile nelle colorazioni Black, White e nella particolare versione Lava Red; quest’ultima adotta keycap PBT double-shot con layout statunitense, mentre le versioni destinate al mercato italiano utilizzano layout ITA con tasti in ABS. ASUS ha già confermato che, almeno per il nostro Paese, la variante bianca non sarà commercializzata.

Scheda tecnica ASUS ROG Falchion Ace 75 HE

Layout compatto 75%

Switch magnetici ROG HFX V2 / HFX V2X hot swappable

Punto di attuazione regolabile da 0,1 a 3,5 mm

Regolazione con precisione di 0,01 mm

Sensore Hall proprietario ROG

Rapid Trigger

Speed Tap

Polling rate fino a 8000 Hz

Tempo di risposta di 0,125 ms

Manopola dedicata per regolazione attuazione e Rapid Trigger

Pulsante multifunzione

Pannello touch interattivo

Sei strati di materiale fonoassorbente (PORON e silicone)

Connettività USB-C (USB 2.0 Type-C → Type-A)

Compatibilità Windows 10 e Windows 11

Software Gear Link

Dimensioni: 320 × 145 × 35 mm

Colori: Black, White, Lava Red

Custodia protettiva inclusa

ASUS ROG Falchion Ace 75 HE: disponibilità e prezzo

La nuova ASUS ROG Falchion Ace 75 HE è già disponibile sul mercato italiano attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e i principali partner dell’azienda.

Il prezzo consigliato è fissato a 239,90 euro, posizionando la nuova tastiera nella fascia alta del mercato, quella dedicata ai giocatori che cercano il massimo livello di personalizzazione e prestazioni; non dimentichiamo comunque che ASUS vanta a listino modelli ancora più spinti come la ASUS ROG Azoth 96 HE, passata qualche settima fa in redazione (Recensione).