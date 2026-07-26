Negli ultimi anni AMD ha dimostrato che la tecnologia 3D V-Cache può fare la differenza soprattutto nel PC gaming. I processori desktop della famiglia X3D sono ormai diventati un punto di riferimento per chi cerca il massimo numero di FPS, mentre nel settore notebook la casa di Sunnyvale ha iniziato solo recentemente a portare questa soluzione anche sulle CPU mobile con la serie Fire Range.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, AMD sarebbe già al lavoro su un modello destinato ad ampliare ulteriormente questa gamma. Si tratta dell’inedito Ryzen 7 9800HX3D, un processore mobile che dovrebbe affiancare gli attuali Ryzen 9 X3D proponendo una configurazione più equilibrata, ma sempre fortemente orientata al gaming.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, tuttavia diverse fonti vicine all’industria sostengono che il chip entrerà in produzione entro la fine del 2026, con un debutto commerciale che potrebbe coincidere con il CES 2027 di Las Vegas.

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Ryzen 7 9800HX3D potrebbe portare la 3D V-Cache anche nella fascia alta “mainstream” dei notebook gaming

Le informazioni trapelate nelle ultime ore descrivono il Ryzen 7 9800HX3D come una sorta di equivalente mobile del celebre Ryzen 7 9800X3D desktop; la CPU dovrebbe essere basata sull’architettura Zen 5 Fire Range e integrare 8 core e 16 thread, accompagnati da una frequenza Boost che, secondo le indiscrezioni, potrebbe raggiungere i 5,1 GHz.

Il dato più interessante riguarda naturalmente la cache. Si parla infatti di 96 MB di cache L3, una configurazione che lascia intuire l’utilizzo di un singolo CCD con 32 MB di cache nativa a cui verrebbe affiancato il classico stack da 64 MB di 3D V-Cache. Si tratta, in pratica, dello stesso quantitativo disponibile sul Ryzen 7 9800X3D desktop, anche se con una frequenza leggermente inferiore, probabilmente necessaria per rispettare i limiti di TDP per una piattaforma notebook.

Questa configurazione andrebbe ad affiancarsi all’attuale Ryzen 9 9955HX3D, che propone invece 16 core Zen 5 e 128 MB di cache L3, offrendo ai produttori una soluzione dedicata ai notebook gaming di fascia alta ma con consumi e costi presumibilmente più contenuti.

Secondo il noto leak, AMD avrebbe inoltre deciso di modificare la denominazione commerciale del processore. Inizialmente il chip era stato indicato come Ryzen 7 9755HX3D, ma il nome definitivo dovrebbe essere proprio Ryzen 7 9800HX3D, allineandosi così alla nomenclatura della gamma desktop e rendendo più immediato il collegamento con il Ryzen 7 9800X3D.

Le indiscrezioni parlano anche di una “certa liberta” lasciata ai partner da parte di AMD che, a quanto pare, non imporrà ai produttori di notebook una specifica fascia di GPU dedicata; questo significa che il nuovo processore potrebbe essere abbinato sia alle future GeForce RTX Laptop sia alle soluzioni Radeon RX mobile, trovando spazio in configurazioni molto differenti tra loro.

Un debutto al CES 2027 potrebbe raccontare molto anche sulla roadmap notebook di AMD

Le stesse indiscrezioni, sicuramente benvenute per i consumatori, indicano che la produzione di massa del Ryzen 7 9800HX3D dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2026. In teoria i primi notebook potrebbero arrivare già verso la fine dell’anno, ma l’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un lancio durante il CES 2027, appuntamento che tradizionalmente rappresenta il principale palcoscenico per il settore notebook.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, emergerebbe però anche un altro elemento interessante. Il CES è infatti il momento in cui AMD presenta abitualmente le principali novità dedicate ai processori mobile; vedere protagonista un modello come il Ryzen 7 9800HX3D, basato sulla già nota architettura Zen 5 Fire Range, potrebbe significare che gennaio 2027 non sarà caratterizzato dall’arrivo di una nuova generazione di CPU notebook o di una nuova architettura mobile.

Naturalmente questo non esclude la presentazione di altri prodotti, ma potrebbe indicare una strategia diversa rispetto agli anni precedenti, con AMD intenzionata a prolungare il ciclo vitale dell’attuale piattaforma attraverso l’introduzione di nuove varianti X3D piuttosto che con un ricambio completo della gamma (il tutto in attesa di Zen 6).

D’altra parte la tecnologia 3D V-Cache continua a dimostrarsi particolarmente efficace proprio nei videogiochi, settore in cui molti notebook premium vengono utilizzati. Ampliare la famiglia Fire Range con un modello a otto core potrebbe quindi rappresentare una scelta logica, soprattutto per offrire prestazioni elevate senza arrivare ai consumi e ai costi dei modelli Ryzen 9 da 16 core.

In chiusura ribadiamo che al momento è doveroso mantenere una certa cautela. AMD non ha ancora confermato né l’esistenza del Ryzen 7 9800HX3D né le specifiche tecniche trapelate, motivo per cui tutte le informazioni disponibili devono essere considerate come semplici indiscrezioni.

Possibile scheda tecnica AMD Ryzen 7 9800HX3D