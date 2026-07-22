Si chiama Suunto Core 2 ed è il nuovo orologio outdoor lanciato da questo popolare brand e dedicato a coloro che sono alla ricerca di un valido compagno per le proprie avventure.

Si tratta della nuova evoluzione dell’iconica serie Core, appositamente progettata da Suunto per coloro che hanno bisogno di strumenti affidabili anche negli ambienti più imprevedibili (come ad esempio gli escursionisti di lunga percorrenza, gli overlander, i pescatori e i professionisti che operano sul campo), il tutto con una manutenzione ridotta al minimo.

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Le principali caratteristiche di Suunto Core 2

Forte di un nuovo display LED a matrice di punti ad alto contrasto da 1,3 pollici che offre una luminosità superiore del 40% rispetto alla precedente generazione, il nuovo orologio di Suunto può contare su un sistema aggiornato di altimetro, barometro e bussola (utilizzabile anche offline), grazie a cui gli utenti potranno monitorare i cambiamenti ambientali, orientarsi con maggiore precisione e prendere decisioni più consapevoli.

Tra le altre caratteristiche di Suunto Core 2 troviamo la connettività Bluetooth, che permette la sincronizzazione automatica dell’ora, il trasferimento dei dati relativi ai passi e gli aggiornamenti firmware wireless tramite Suunto App, una batteria CR3035 sostituibile dall’utente, che garantisce fino a 15 mesi di autonomia, una scocca con impermeabilità fino a 10 ATM ed ampi pulsanti fisici, che assicurano un utilizzo pratico anche con i guanti, in presenza di acqua o nelle condizioni ambientali più impegnative.

Dal punto di vista software, gli utenti potranno contare sull’allarme tempesta integrato, che monitora costantemente le variazioni della pressione atmosferica e avvisa prima che le condizioni peggiorino, sull’indicazione delle fasi lunari (utile per attività come la pesca e la navigazione), sui dati di alba e tramonto, sul monitoraggio del dislivello accumulato e sul contapassi.

Prezzi e disponibilità

Suunto Core 2 è già disponibile in Europa al prezzo consigliato 199 euro sia sul canale e-commerce ufficiale del produttore (al momento è in offerta a 179 euro) che presso i rivenditori autorizzati specializzati nel settore outdoor.

A breve dovrebbe sbarcare anche su Amazon.