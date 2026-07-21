Il caldo torrido di questa estate, seguito da fenomeni meteorologici estremi improvvisi e poi da giorni di afa opprimente, è il copione che si ripete ormai puntualmente da qualche anno e che sembra ormai una consuetidine destinata a rimanere, a causa del cambiamento climatico. Ebbene, è una situazione in costante evoluzione che sta cambiando radicalmente il modo in cui bisogna prendersi cura di un prato.

Con l’erba che cresce a ritmi imprevedibili a seconda delle bizzarrie del meteo, curare un giardino con le stesse abitudini di qualche anno fa diventa sempre più complicato, un problema che riguarda tanto i piccoli giardini urbani quanto le grandi proprietà residenziali, in un mercato dei robot tagliaerba che negli ultimi anni si è fatto sempre più affollato, tra i modelli Navimow di Segway, le proposte di Dreame e quelle di Sunseeker Robotics, Mammotion punta a scuotere lo status quo con le sue proposte.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cos’è il Climate Gardening e che ruolo possono avere i robot rasaerba

Nasce da questa esigenza il concetto di Climate Gardening: un modo di gestire gli spazi verdi pensato appositamente per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico. Le vecchie abitudini di manutenzione, fatte di interventi occasionali e programmati con largo anticipo, non bastano più e ogni giardino richiede oggi un’attenzione più mirata e costante, capace di adattarsi rapidamente alle condizioni climatiche del momento.

La soluzione migliore, in questi casi, non è un taglio drastico per recuperare il tempo perso: gli esperti di giardinaggio consigliano piuttosto tagli frequenti e graduali, che aiutano il manto erboso a restare più sano, uniforme e resistente anche nei periodi di maggiore stress climatico.

È qui che la tecnologia può fare davvero la differenza visto che i robot rasaerba di ultima generazione permettono di programmare una manutenzione costante, che si adatta ai ritmi di crescita reali del prato invece di seguire un calendario fisso, riducendo drasticamente il bisogno di interventi manuali.

Il risultato è un prato curato con continuità, gestibile facilmente anche quando le condizioni meteo cambiano da un giorno all’altro, un principio non troppo distante da quello che avevamo già apprezzato nel sistema di adattamento meteo del MOVA ViAX 500, capace di fermare autonomamente il taglio in caso di pioggia imminente.

Mammotion prova a rispondere a queste esigenze con una gamma completa di robot rasaerba intelligenti, pensata per adattarsi a qualsiasi tipo di giardino, da un piccolo cortile cittadino a una proprietà residenziale di grandi dimensioni.

Le soluzioni dell’azienda sono pronte all’uso fin dal primo momento, senza dover dedicare un’intera giornata estiva all’installazione di fili perimetrali o alla configurazione di una stazione RTK, con un’offerta pensata per rispondere a esigenze e budget differenti.

LUBA 3 AWD, il modello di punta

Il vertice della gamma è occupato da LUBA 3 AWD, pensato per prati di grandi dimensioni e terreni particolarmente complessi. Il sistema di navigazione Tri-Fusion, che integra LiDAR a 360°, Network RTK e visione artificiale, garantisce un posizionamento con una precisione di ±1 cm in qualsiasi condizione.

Abbinato a un robusto sistema di trazione integrale AWD, il robot assicura prestazioni costanti anche su terreni sconnessi e pendenze marcate, un approccio che ricorda da vicino quello già apprezzato sul concorrente Navimow i206 AWD, capace di affrontare pendenze fino al 45%.

Per i giardini di dimensioni più contenute, LUBA mini 2 AWD offre la stessa tecnologia di navigazione avanzata e la trazione integrale in un formato più compatto, pensato per chi cerca prestazioni elevate senza dover gestire un giardino enorme.

La serie copre superfici fino a 1.500 m² ed è proposta in due configurazioni di navigazione: una con LiDAR e doppia telecamera AI Vision, pensata per terreni complessi e pieni di ostacoli, e una con AI Vision a tripla telecamera e Network RTK, pensata invece per giardini dalla forma più regolare dove serve un posizionamento estremamente preciso.

Previous Next Fullscreen

Le altre serie della gamma

Completano la gamma la serie YUKA mini 2, dedicata a prati tra i 500 e i 1.000 m², e YUKA, che aggiunge un kit spazzatrice automatico opzionale capace di raccogliere foglie, erba tagliata e piccoli detriti vegetali, semplificando ulteriormente la cura del giardino durante tutto l’anno.

Con estati sempre meno prevedibili e una crescita del prato ormai legata a doppio filo agli eventi meteo estremi, il Climate Gardening si propone come una filosofia diversa di gestione del verde: più preventiva che correttiva, più continua che occasionale.

In questo cambiamento, la robotica non sostituisce il lavoro di chi cura il proprio giardino, ma lo rende più efficiente e sostenibile, in un segmento dove la concorrenza tra produttori sta spingendo tutti verso soluzioni sempre più autonome e sempre meno dipendenti da installazioni complesse.