Con l’arrivo della bella stagione, torna puntuale anche l’incombenza della manutenzione del giardino. Ma se la tecnologia potesse davvero renderla invisibile? È questa la visione che MAMMOTION porta avanti per il 2026: non più semplici macchine da controllare e programmare, ma un livello di intelligenza che lavora in background, restituendo tempo libero e permettendo di godersi gli spazi esterni senza pensieri. Dalla cura del prato alla pulizia delle piscine, l’azienda sta ampliando il proprio ecosistema di robotica outdoor con una filosofia chiara: la tecnologia migliore è quella che non si vede. Vediamo nel dettaglio le novità presentate.

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LUBA 3 AWD: il top di gamma senza fili, senza antenna RTK e senza configurazioni

Il nuovo LUBA 3 AWD rappresenta l’evoluzione del già apprezzato LUBA 2 AWD e si posiziona come punto di riferimento per chi ha terreni estesi e complessi da gestire. Parliamo di un robot tosaerba capace di coprire superfici fino a 10.000 m² e di affrontare pendenze fino all’80%, grazie al robusto sistema a trazione integrale che garantisce aderenza anche su terreni ripidi e irregolari.

La vera novità rispetto al modello precedente è l’introduzione del sistema di navigazione Tri-Fusion, il primo del settore secondo l’azienda. Questo sistema integrato elimina completamente la necessità di installare fili perimetrali o antenne RTK esterne, semplificando drasticamente l’installazione e riducendo la manutenzione. Il posizionamento rimane stabile e preciso in qualsiasi condizione, permettendo al robot di muoversi autonomamente senza bisogno di infrastrutture aggiuntive. Per chi ha un giardino articolato con aiuole, vialetti e zone d’ombra, l’intento è quello di rendere praticamente superfluo l’intervento manuale. Disponibile all’acquisto su Amazon.

Serie YUKA e LUBA Mini: precisione senza fili per giardini residenziali

Accanto al modello di punta, MAMMOTION aggiorna anche le serie YUKA e LUBA Mini, pensate per giardini residenziali di piccole e medie dimensioni. Anche in questo caso, il taglio è completamente wireless: nessun filo da interrare, solo un’app intuitiva per impostare le zone da curare e lasciare che il robot faccia il resto. L’approccio è lo stesso del fratello maggiore, ma calibrato su esigenze domestiche più contenute, dove la semplicità d’uso diventa ancora più importante.

Il controllo tramite app consente di programmare i cicli di taglio, regolare l’altezza della lama e monitorare lo stato del robot da remoto. Il tutto con un livello di rumorosità contenuto, in linea con la filosofia del brand di rendere la tecnologia il più discreta possibile.

Disponibili su Amazon come MAMMOTION YUKA Mini 2 e LUBA Mini 2 AWD.

Evitamento ostacoli con AI da 10 TOPS: oltre 300 oggetti riconosciuti in tempo reale

Un capitolo a parte merita il nuovo sistema di visione basato su intelligenza artificiale, comune a tutta la gamma aggiornata. Grazie a un chip potenziato da 10 TOPS (Tera Operations Per Second), i robot MAMMOTION sono ora in grado di riconoscere ed evitare oltre 300 tipi di ostacoli diversi con una velocità senza precedenti. Non parliamo solo di sedie e vasi: il sistema è addestrato per individuare anche oggetti più piccoli o meno definiti, come giocattoli, attrezzi da giardino, cavi e perfino animali domestici.

Proprio per quest’ultimo aspetto, viene introdotta una modalità Pet-Friendly dedicata, che consente al robot di reagire in modo immediato e sicuro alla presenza di cani, gatti o fauna selvatica nel giardino. È un dettaglio che fa la differenza per chi ha animali liberi di muoversi all’aperto e vuole evitare situazioni di stress o pericolo.

SPINO S1 Pro: il primo robot per piscine con docking automatico a bordo vasca

MAMMOTION estende la propria visione dell’automazione anche oltre il prato, con il lancio su Kickstarter di SPINO S1 Pro, un robot cordless per la pulizia delle piscine. La caratteristica distintiva è il sistema di auto-docking e ricarica direttamente a bordo piscina, una novità assoluta secondo l’azienda. In pratica, il robot torna autonomamente alla propria base per ricaricarsi, senza bisogno di sollevarlo manualmente dall’acqua o gestire cavi di alimentazione. Per chi desidera approfondire le alternative presenti sul mercato, può consultare la guida ai migliori robot per piscina attualmente disponibili.

Anche in questo caso, la visione basata su AI gioca un ruolo centrale: il robot identifica autonomamente detriti, bordi della piscina e linea dell’acqua, adattando il percorso di pulizia di conseguenza. È un primo passo concreto verso un ecosistema completamente integrato di robotica outdoor, che va oltre il taglio del prato e abbraccia tutte le attività di manutenzione esterna.

Design discreto, rumorosità contenuta e impatto ambientale ridotto

In tutta la gamma, MAMMOTION segue una filosofia progettuale coerente: minimo impatto visivo e bassa rumorosità operativa. I robot sono pensati per lavorare in background, senza attirare l’attenzione e senza disturbare. Inoltre, il funzionamento elettrico consente di risparmiare 2,1 kg di emissioni di CO₂ per kWh rispetto ai tradizionali tosaerba a benzina, contribuendo a un futuro più pulito e silenzioso.

Come dicevamo all’inizio, per MAMMOTION l’innovazione si misura non in base a ciò che la tecnologia può fare, ma in base a ciò che permette alle persone di smettere di fare. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire tempo, presenza e libertà negli spazi esterni, trasformandoli da aree da gestire a luoghi da vivere.

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