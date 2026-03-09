La primavera è ormai dietro l’angolo, e per l’occasione Dreame lancia i suoi robot tosaerba più potenti mai realizzati: si tratta della serie A3 AWD Pro, in grado di occuparsi automaticamente della falciatura e che promette cura anche per i giardini più impegnativi, senza bisogno di cavi, beacon, pali GPS o interventi manuali costanti. Scopriamo insieme i nuovi modelli.

Ufficiale la serie Dreame A3 AWD Pro: ecco i nuovi potenti robot tosaerba

La serie Dreame A3 AWD Pro è composta da due varianti, pensate per giardini di diverse dimensioni: come il nome suggerisce, la versione A3 AWD Pro 3500 è adatta a giardini fino a 3500 metri quadrati, e quindi per una copertura di medie e grandi dimensioni; chi necessita di curare spazi maggiori può optare per A3 AWD Pro 5000, versione progettata per giardini fino a 5000 metri quadrati, con la possibilità di affrontare con sicurezza terreni estesi e complessi.

Il cuore dei nuovi robot tosaerba è OmniSense 3.0, un sistema di sensori 3D che combina LiDAR 3D a 360 gradi con visione binoculare AI. Questo permette al robot di creare automaticamente una mappa tridimensionale precisa del giardino, ma anche di distinguere le aree erbose dagli ostacoli e di navigare con sicurezza anche attraverso i passaggi più stretti, i terreni irregolari e gli eventuali pendii, pure in condizioni di GPS debole o illuminazione difficile.

La serie è dotata di motori 4WD e può affrontare pendenze fino all’80% e ostacoli alti fino a 5,5 cm. Propone un sistema a doppia lama che risulta efficiente pure su erba alta più di 15 cm, e offre una larghezza di taglio di 40 cm con un altezza di taglio regolabile (tra i 3 e i 10 cm). Per quanto riguarda i bordi, EdgeMaster 2.0 assicura che siano tagliati in modo netto entro 3 cm: l’intento è quello di rendere praticamente superfluo il successivo taglio manuale.

I robot possono rilevare e quindi evitare più di 300 tipologie di ostacoli, come mobili, attrezzi da giardino, animali domestici e naturalmente persone. Dispongono di batterie ad alte prestazioni da 36 V, che promettono una lunga autonomia e sono associate a un sistema di rientro automatico: quando la batteria è quasi scarica, il robot torna da solo alla stazione di ricarica e riprende successivamente l’eventuale lavoro non terminato.

Il sistema Garden Guardian offre inoltre funzionalità di sicurezza: gli utenti possono visualizzare video in diretta tramite l’app, ma anche programmare pattugliamenti di sicurezza; ci sono pure allarme di sollevamento, avvisi di geofencing, zone di protezione per animali domestici, orari di silenzio programmabili, protezione antifurto e compatibilità con AirTag.

Prezzi e disponibilità dei nuovi robot tosaerba

Dreame A3 AWD Pro 3500 è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 2599 euro, mentre Dreame A3 AWD Pro 5000 viene proposto al prezzo consigliato di 2899 euro. Fino al 24 marzo 2026, per entrambi è accessibile uno sconto di lancio di 300 euro, sia sullo shop ufficiale del produttore sia su Amazon.