Renault ha annunciato l’arrivo delle versioni E-Tech con motorizzazione full hybrid per Captur e Symbioz, due modelli chiave della gamma italiana della casa francese. Le due vetture condividono la stessa unità motrice da 160 CV, sviluppata da Horse Powertrain, la joint venture tra Renault, Geely e Aramco dedicata allo sviluppo di motori a combustione interna.

Il sistema combina un motore a benzina a quattro cilindri da 1,8 litri con due unità elettriche, e utilizza l’iniezione diretta ad alta pressione insieme al ciclo Atkinson che privilegia l’efficienza rispetto alla resa in potenza pura del solo motore termico.

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Fino all’80% del tempo in modalità elettrica

Secondo Renault, questa motorizzazione permette di viaggiare fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica, soprattutto negli spostamenti urbani. Il sistema sfrutta una trasmissione multimode con innesto a denti, priva della frizione tradizionale, che abbina due rapporti destinati al motore elettrico principale e quattro rapporti dedicati al motore termico.

La combinazione tra le diverse marce delle due unità permette di ottenere fino a 15 configurazioni di funzionamento differenti. L’azienda afferma che il motore termico da solo eroga 109 CV, affiancato da un’unità elettrica di trazione da 49 CV (36 kW) e da un secondo motogeneratore da 20 CV (15 kW), quest’ultimo incaricato di avviare il propulsore termico e sincronizzare i cambi di marcia senza soluzione di continuità.

La batteria, che alimenta l’intero sistema, è passata da 1,2 a 1,4 kWh rispetto alla generazione precedente di questa motorizzazione e di fatto stiamo parlando di un incremento che si traduce in fasi di guida più lunghe a trazione elettrica e in un ulteriore risparmio sui consumi.

Captur E-Tech: prezzi e allestimenti

Captur, modello di segmento B, è proposta con la motorizzazione E-Tech a partire da 25.900 euro per l’allestimento evolution. Salendo nella gamma, la versione techno viene proposta a 27.900 euro, mentre la esprit Alpine raggiunge i 29.900 euro.

La Captur full hybrid E-Tech garantisce un’autonomia complessiva fino a 1.000 km con un pieno, con consumi dichiarati a partire da 4,4 l/100 km, oltre alle consuete tecnologie di assistenza alla guida e connettività previste dal resto della gamma.

Per il lancio sul mercato italiano, Renault ha inoltre predisposto un’offerta promozionale che abbassa ulteriormente l’asticella d’ingresso, con la Captur disponibile a partire da 24.900 euro.

Symbioz E-Tech: più spazio e stesso motore

Symbioz, posizionata nel segmento C, condivide la stessa unità motrice ma offre più spazio a bordo e un abitacolo modulare rispetto alla Captur, pur mantenendo passo e abitabilità interna piuttosto simili a quelle tipiche di un B-SUV.

La gamma E-Tech parte da 27.900 euro per l’allestimento evolution. La versione techno costa 30.400 euro, la esprit Alpine sale a 32.400 euro, mentre la più completa iconic viene proposta a 33.400 euro.

La motorizzazione full hybrid consente anche in questo caso di raggiungere fino a 1.000 km di autonomia, con consumi dichiarati ancora più contenuti, a partire da 4,3 l/100 km. Anche per la Symbioz è prevista un’offerta di lancio, con il prezzo d’ingresso che scende fino a 26.900 euro.

Per entrambe le gamme E-Tech, Renault introduce la tinta Nero Étoilé come equipaggiamento di serie, il che è una scelta estetica che su altre versioni della gamma rappresenta solitamente un optional a pagamento con un valore commerciale stimato attorno ai 950 euro, e che qui viene inclusa gratuitamente per rendere l’offerta ancora più competitiva.

Inoltre il lancio di queste due versioni si inserisce in una strategia più ampia già intrapresa da Renault con Austral, primo modello ad aver ricevuto un trattamento simile in termini di accessibilità della tecnologia full hybrid E-Tech sul mercato italiano.

Un approccio che punta a rendere l’elettrificazione più abbordabile in un segmento, quello dei B-SUV e C-SUV ibridi, tra i più affollati e contesi del mercato italiano, dove ogni euro di differenza sul prezzo di listino può fare la differenza nella scelta finale.

Le due gamme E-Tech Series risultano già disponibili all’ordine presso la rete commerciale Renault in Italia.