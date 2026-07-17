Dacia amplia la gamma della sua vettura più venduta con l’arrivo della motorizzazione Hybrid 155, la prima soluzione full hybrid mai proposta su Sandero Stepway. Gli ordini sono aperti da oggi in tutte le concessionarie italiane, con prezzi che partono da 20.800€ chiavi in mano, mentre la variante Streetway della stessa vettura riceverà la stessa motorizzazione nelle prossime settimane.

La nuova unità non è una novità assoluta per il marchio romeno: si tratta dello stesso sistema full hybrid da 155 CV già introdotto su Jogger nel 2023 e successivamente esteso a Duster e Bigster, ora portato per la prima volta sulla compatta che da anni guida le vendite Dacia in tutta Europa. Sotto il cofano lavora un quattro cilindri a benzina 1.8 litri da 109 CV, affiancato da due motori elettrici, uno da 49 CV dedicato alla trazione e uno con funzione di starter/generatore ad alta tensione, alimentati da una batteria da 1,4 kWh. La trasmissione è un cambio automatico elettrificato privo di frizione meccanica, con quattro rapporti dedicati al motore termico e due riservati alla parte elettrica.

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Consumi dichiarati e guida elettrica fino all’80% in città

Sul fronte dei consumi, Dacia dichiara valori compresi tra 4,2 e 4,4 l/100 km, con emissioni di CO2 tra 96 e 100 g/km, dati ancora in corso di omologazione definitiva. Grazie alla frenata rigenerativa e a un’elevata capacità di recupero energetico, la casa romena sostiene che Sandero Stepway Hybrid 155 possa percorrere fino all’80% del tragitto urbano in modalità completamente elettrica, con partenza da fermo sempre gestita dal motore elettrico. Il risparmio dichiarato rispetto alle motorizzazioni a benzina equivalenti arriva fino al 40%, mentre tra i vantaggi rivendicati dal marchio figurano anche una guida più fluida e silenziosa e maggiore prontezza nelle ripartenze a basso regime, il tutto senza alcun vincolo di ricarica esterna, dato che si tratta di un sistema ibrido non plug-in.

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Due allestimenti, Expression ed Extreme

La motorizzazione Hybrid 155 è disponibile su due livelli di allestimento. La versione Expression, la più accessibile, parte da 20.800€ e include di serie cerchi in lega da 16 pollici, barre al tetto modulari, luci a LED, mantenitore attivo di corsia, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, un monitor centrale da 10 pollici con Android Auto e Apple CarPlay wireless, e schienali posteriori ribaltabili in proporzione 1/3-2/3.

La versione Extreme, proposta a 21.900€, aggiunge fendinebbia anteriori, cerchi in lega da 16 pollici con disegno specifico, strumentazione digitale da 7 pollici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori, freno di stazionamento elettrico e accesso keyless, oltre a un look più marcatamente orientato all’outdoor. La motorizzazione Hybrid 155 si affianca, senza sostituirle, alle unità già presenti in gamma su Sandero Stepway, il TCe 110 a benzina e le versioni Eco-G 120 a GPL, disponibili anche con cambio automatico.

L’introduzione della nuova ibrida arriva in un momento di crescita per l’elettrificazione del marchio: secondo i dati diffusi da Dacia, nel 2025 le vendite dei modelli elettrificati sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, superando le 12.000 unità. Portando il sistema Hybrid 155 anche sul modello più venduto della gamma, la scommessa di Dacia è estendere questa crescita a una fetta di pubblico ancora più ampia, mantenendo il posizionamento di prezzo aggressivo che da sempre contraddistingue il brand rispetto alla concorrenza, comprese le case cinesi sempre più presenti nel segmento delle compatte elettrificate.