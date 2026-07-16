Lamborghini ha ribadito con ancora più decisione la propria frenata sui veicoli elettrici. Un secondo dirigente conferma ora che dopo la cancellazione ufficiale annunciata a febbraio, il Lanzador debutterà come ibrido plug-in anziché come veicolo completamente elettrico, e che la prima auto interamente a batteria del marchio non arriverà prima del 2030.

Il motivo, secondo l’azienda, è che i propri clienti “non erano disposti a comprare un’auto elettrica” e che “la tecnologia non è ancora abbastanza matura“.

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Lamborghini fa slittare ancora una volta l’obiettivo

Il Lanzador aveva debuttato come concept di una gran turismo 2+2 completamente elettrica alla Monterey Car Week del 2023, presentato all’epoca come il quarto modello della gamma Lamborghini e la prima elettrica del marchio. Tre anni dopo, quasi nulla di quel piano originale sopravvive.

Stefano Cossalter, direttore prodotto per Urus e Lanzador, ha dichiarato a What Car? che la versione di produzione del Lanzador utilizzerà ora un propulsore ibrido plug-in, probabilmente una versione dell’impianto V8 biturbo da 4,0 litri già montato sulla Urus PHEV.

Cossalter ha aggiunto che il modello probabilmente non raggiungerà il mercato prima della fine del decennio.

Questa è la terza volta che Lamborghini fa marcia indietro sul Lanzador. Avevamo già riportato che l’auto elettrica di Lamborghini potrebbe non essere affatto elettrica dopo che il CEO Stephan Winkelmann aveva citato una curva di accettazione dei veicoli elettrici in fase di “appiattimento”, e la versione di produzione era già slittata dal 2028 al 2029.

A febbraio, l’azienda aveva ufficialmente cancellato il Lanzador elettrico, con Winkelmann che aveva definito lo sviluppo di un’auto completamente elettrica “un hobby costoso“.

“Vi manca completamente l’emozione”

La vera novità, questa volta, sta nel modo in cui viene raccontata la scelta e se Winkelmann si era appoggiato soprattutto ai costi, Cossalter si concentra sul prodotto in sé, spingendosi oltre quanto il marchio avesse mai detto finora.

“C’è stata poca o nessuna accettazione da parte dei nostri clienti. Non c’era interesse, non erano disposti a comprare un’auto elettrica“, ha dichiarato Cossalter.

“Crediamo che, al momento, la tecnologia non sia ancora abbastanza matura“. Ha aggiunto che un’auto elettrica può offrire “molta precisione, molta potenza, molta coppia“, ma che “l‘auto è davvero veloce, ma non emozionante. Vi manca completamente l’emozione“.

Cossalter ha inoltre confermato che non ci sono piani per una Urus elettrica, e che la Urus resterà l’unico SUV di Lamborghini. Lo sviluppo della tecnologia elettrica prosegue comunque dietro le quinte, ha precisato, incluso il lavoro sulla chimica delle celle e sul software, ma qualsiasi Lamborghini completamente elettrica “probabilmente non arriverà prima del 2030”.

Il resto del segmento va nella direzione opposta

Lamborghini si ritira proprio mentre i suoi rivali più diretti si muovono nella direzione contraria. La Porsche Cayenne, meccanicamente imparentata con la Urus nella sua generazione precedente, offre ora una variante completamente elettrica su una piattaforma dedicata. Ferrari e Bentley stanno entrambe preparando le proprie prime elettriche.

E i marchi cinesi hanno già piantato una bandiera nello spazio delle prestazioni estreme: il marchio ultra-lusso Yangwang di BYD vende la U9, una hypercar elettrica da circa 1.300 cavalli, e sta espandendosi in Europa con la sua nuova supercar Denza. La Rimac Nevera, croata, continua a detenere numerosi record di accelerazione tra le auto di produzione.

Insomma, mentre tutto il settore si “elettrifica”, Lamborghini continua per la sua strada con motivazioni che variano dal pragmatico (l’attenzione ai costi) a quelli più emozionali in merito all’assenza di un’anima nel motore elettrico.

Sarà interessante capire se l’azienda davvero riuscirà a far slittare così tanto il proprio primo EV o se, prima o poi, il marchio sceglierà di invertire questa tendenza. Staremo a vedere.