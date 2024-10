Redmi amplia la sua offerta di smartwatch con i nuovi Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active, due dispositivi entry-level pensati per chi cerca funzionalità base, praticità e autonomia a un prezzo contenuto. Questi modelli si distinguono per le loro caratteristiche essenziali, con qualche dettaglio avanzato che punta a offrire una buona esperienza utente nel segmento di mercato più economico.

Caratteristiche principali di Redmi Watch 5 Lite e 5 Active

Redmi Watch 5 Lite presenta un display AMOLED da 1,96 pollici con 332 PPI, offrendo una visualizzazione luminosa e nitida dei contenuti di base, come notifiche e statistiche di fitness. Il design è leggero e confortevole per l’uso quotidiano, con una batteria che garantisce un’autonomia fino a 18 giorni in condizioni di utilizzo tipiche. Inoltre, grazie al sistema GNSS integrato, il Watch 5 Lite può tracciare con precisione percorsi di allenamento senza il supporto dello smartphone, una caratteristica spesso riservata a modelli di fascia più alta.

Riepilogando le caratteristiche tecniche di Redmi Watch 5 Lite:

Display AMOLED ultra ampio da 1,96″ (410 x 502 pixel, 332 PPI)

Modalità always-on e rapporto screen-to-body del 75,6%

Fino a 18 giorni di autonomia in modalità tipica

Resistenza all’acqua fino a 5ATM

Chiamate Bluetooth con riduzione del rumore a doppio microfono

GNSS integrato con supporto per GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou

Tracciamento avanzato della salute (SpO₂, frequenza cardiaca, sonno, stress)

Compatibile con 150+ modalità sportive, coach per la corsa e assistente vocale Alexa

Dimensioni: 48.2mm x 39.3mm x 10.6mm; Disponibile in Black e Light Gold

Dall’altra parte, Redmi Watch 5 Active adotta un display LCD da 2 pollici, con un rapporto screen-to-body sopra il 70% e una risoluzione migliorata rispetto ai modelli precedenti. Una delle funzioni più interessanti per la categoria è la possibilità di effettuare chiamate via Bluetooth, supportata da un sistema di riduzione del rumore a doppio microfono, che assicura una qualità audio adeguata anche in ambienti più rumorosi. La batteria, anche in questo caso, offre una durata dichiarata di 18 giorni, ideale per chi cerca un dispositivo da ricaricare raramente.

Riepilogando le caratteristiche tecniche di Redmi Watch 5 Active:

Display LCD ultra ampio da 2,0″ (320 x 385 pixel, 250 PPI)

Rapporto screen-to-body del 71,4%

Fino a 18 giorni di autonomia in modalità tipica

Resistenza all’acqua fino a 5ATM

Chiamate Bluetooth con riduzione del rumore a doppio microfono

Tracciamento avanzato della salute (SpO₂, frequenza cardiaca, sonno, stress)

Compatibile con 140+ modalità sportive e assistente vocale Alexa

Dimensioni: 49.1mm x 40.4mm x 11.4mm; Disponibile in Midnight Black e Matte Silver

Prezzi e disponibilità

Redmi Watch 5 Active è disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Matt Silver a partire da 34,99€, mentre Redmi Watch 5 Lite, nelle varianti Black e Light Gold, è in vendita a partire da 52,99€. Questi nuovi prodotti di Redmi si propongono indubbiamente come soluzioni economiche per chi vuole iniziare a tracciare i propri parametri e ricordarsi di fare un po’ più di movimento.