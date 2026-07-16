L’Intelligenza Artificiale continua a spostarsi sempre più dal cloud al mondo reale. Dopo aver rivoluzionato il settore dei data center e dell’AI generativa, NVIDIA punta ora ad accelerare lo sviluppo della cosiddetta Physical AI, ovvero l’AI capace di comprendere e interagire con l’ambiente circostante.

In occasione degli annunci dedicati all’ecosistema NVIDIA per il mercato giapponese, l’azienda ha presentato le nuove piattaforme Jetson Thor T3000 e Jetson Thor T2000, soluzioni progettate per portare prestazioni di livello superiore nel mondo della robotica, dei robot umanoidi, dell’automazione industriale e dei sistemi Edge AI.

L’obiettivo è mettere a disposizione una piattaforma compatta ma estremamente potente, in grado di eseguire modelli AI complessi direttamente sul dispositivo, senza dipendere continuamente dall’elaborazione in cloud.

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Jetson Thor punta a diventare il cervello della nuova generazione di robot

Con Jetson Thor, NVIDIA amplia la propria famiglia di soluzioni dedicate all’Edge AI, introducendo una piattaforma studiata per gestire carichi di lavoro molto più complessi rispetto alle precedenti generazioni. Il focus è chiaramente rivolto ai robot di nuova generazione; non soltanto robot industriali tradizionali, ma anche robot umanoidi, sistemi autonomi per logistica, assistenza sanitaria, manifattura e infrastrutture intelligenti.

L’idea è permettere alle macchine di vedere, comprendere, ragionare e prendere decisioni in tempo reale, elaborando enormi quantità di dati provenienti da telecamere, sensori e sistemi di visione artificiale direttamente in locale. Secondo NVIDIA, questo rappresenta uno dei tasselli fondamentali dell’evoluzione dell’AI fisica, dove il modello non si limita più a generare testo o immagini, ma diventa il motore decisionale di dispositivi capaci di muoversi e interagire con il mondo reale.

La nuova famiglia è composta da due varianti, pensate per coprire differenti scenari applicativi, Jetson Thor T3000 e Jetson Thor T2000. Jetson Thor T3000 rappresenta il modello di fascia più alta ed è destinato ai sistemi più avanzati, come robot umanoidi, piattaforme industriali autonome e macchine che richiedono un’elevata capacità di elaborazione AI direttamente a bordo.

Grazie alla maggiore disponibilità di potenza computazionale, la piattaforma è progettata per eseguire contemporaneamente modelli di visione artificiale, ragionamento, pianificazione e controllo del movimento. Jetson Thor T2000 rappresenta invece una soluzione più compatta ed efficiente, pensata per applicazioni Edge AI dove rimangono fondamentali consumi contenuti, costi inferiori e dimensioni ridotte.

Quest’ultima trova spazio in robot mobili, sistemi embedded, automazione industriale, smart city e numerose applicazioni IoT evolute che richiedono inferenze AI direttamente sul dispositivo.

Jetson Thor si integra con tutto l’ecosistema NVIDIA

Uno degli aspetti più interessanti della nuova piattaforma riguarda l’integrazione con l’intero ecosistema software sviluppato da NVIDIA negli ultimi anni. Jetson Thor lavora infatti insieme a NVIDIA Isaac, la piattaforma dedicata allo sviluppo della robotica, ai modelli GR00T per i robot umanoidi e ai modelli di visione Cosmos, utilizzati per comprendere e interpretare l’ambiente circostante.

Questa integrazione consente agli sviluppatori di sfruttare un’infrastruttura già pronta per addestrare, simulare e distribuire applicazioni AI, riducendo sensibilmente tempi di sviluppo e complessità progettuale. A seguire riportiamo le caratteristiche principali di NVIDIA Jetson Thor:

Jetson Thor T3000

Piattaforma NVIDIA Jetson Thor

Destinata a robot umanoidi e sistemi AI avanzati

Elaborazione AI direttamente in locale

Supporto ai modelli NVIDIA Cosmos

Compatibilità con NVIDIA Isaac

Compatibilità con NVIDIA GR00T

Pensata per applicazioni Physical AI

Utilizzo in robotica, automazione ed Edge AI

Jetson Thor T2000

Architettura Jetson Thor

Soluzione Edge AI compatta

Inferenza AI locale

Compatibilità con l’ecosistema NVIDIA Isaac

Supporto ai modelli NVIDIA Cosmos

Destinata a robot mobili, automazione e sistemi embedded

Ottimizzata per efficienza energetica e costi inferiori

L’AI fisica è sempre più al centro della strategia NVIDIA

L’annuncio di Jetson Thor arriva all’interno di una serie di iniziative molto più ampie che NVIDIA sta portando avanti insieme ai partner giapponesi. Durante l’evento l’azienda ha infatti mostrato come la propria tecnologia venga già impiegata nello sviluppo di robot ospedalieri, sistemi di supporto chirurgico, piattaforme per la scoperta di nuovi farmaci, infrastrutture finanziarie basate su AI, supercomputer scientifici e sistemi di guida avanzata per il settore automotive.

Con Jetson Thor, NVIDIA aggiunge un nuovo tassello alla propria strategia, ovvero portare la stessa Intelligenza Artificiale che oggi alimenta i grandi data center direttamente all’interno delle macchine che opereranno nel mondo reale, accelerando l’arrivo di una nuova generazione di robot autonomi e sistemi intelligenti distribuiti.