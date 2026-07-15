Quaranta ore di autonomia, doppia connettività wireless e microfono staccabile di qualità professionale: SteelSeries Arctis Nova 3P Wireless non è mai stato così accessibile. Il prezzo ha toccato un livello che non si era mai visto prima, con un risparmio che supera abbondantemente la metà del prezzo originale. Difficile trovare un headset gaming multipiattaforma in questa fascia che offra altrettanto. Analizziamo perché.

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SteelSeries Arctis Nova 3P Wireless: 40 ore di libertà sonora, zero compromessi sul comfort

SteelSeries Arctis Nova 3P Wireless è un headset over-ear closed-back pensato per chi gioca su più piattaforme senza voler acquistare periferiche separate. La compatibilità copre PS5, PS4, PC (Windows e Mac), Nintendo Switch e dispositivi mobili, tutto gestito tramite un singolo dongle USB-C plug-and-play.

Il peso di soli 260 grammi lo rende uno dei headset wireless più leggeri nella sua categoria. Il sistema ComfortMAX a doppio snodo si adatta a qualsiasi forma di testa, mentre il cinturino elastico distribuisce il peso in modo uniforme, eliminando la pressione sulla sommità del cranio durante le sessioni più lunghe. Le imbottiture auricolari morbide e ampie, abbinate al design in stile ski goggle, completano un’esperienza d’uso pensata per la comodità prolungata.

Sul piano audio, i due driver magnetici al neodimio da 40 mm coprono una risposta in frequenza da 20 Hz a 22.000 Hz, con una sensibilità di 107 dB/mW e un’impedenza di 36 Ohm. Il Nova Acoustic System integrato potenzia i bassi e migliora la chiarezza complessiva, mentre il supporto all’audio spaziale a 360° (su PC) consente di localizzare con precisione suoni direzionali come passi, esplosioni e veicoli in avvicinamento.

Il microfono ClearCast Gen 2.X è rimovibile e bidirezionale con cancellazione del rumore attiva. Opera con codec 32KHz/16Bit, che corrisponde al doppio della larghezza di banda rispetto alla maggior parte dei microfoni comparabili: la differenza si sente nelle comunicazioni vocali durante il gioco in multiplayer. Quando non serve, si stacca in un secondo e le cuffie diventano un headphone casual da portare in giro.

La connettività è doppia: 2,4 GHz tramite dongle per le sessioni di gioco a bassa latenza, e Bluetooth 5.3 per la mobilità, con passaggio rapido tra le due modalità via Quick-Switch Wireless. La batteria da 40 ore è tra le più generose nella fascia media, e la ricarica rapida garantisce 9 ore di utilizzo dopo soli 15 minuti collegati al cavo USB-C.

Tramite l’Arctis Companion App per smartphone sono disponibili oltre 200 preset audio ottimizzati per titoli come Fortnite, Call of Duty, GTA V e Minecraft, modificabili in tempo reale senza uscire dal gioco. Su PC, il software SteelSeries GG con Sonar aggiunge equalizzatori personalizzati e controllo avanzato del microfono.

Alcune limitazioni vanno segnalate: la cancellazione attiva del rumore (ANC) è assente, i codec Bluetooth avanzati (AAC, aptX, LDAC) non sono supportati e lo streaming audio simultaneo dual-source non è disponibile. La costruzione è interamente in plastica, il che incide leggermente sulla percezione di solidità rispetto ai modelli superiori della lineup Arctis Nova.

Driver: 2 × 40 mm al neodimio, 20 Hz – 22.000 Hz

2 × 40 mm al neodimio, 20 Hz – 22.000 Hz Peso: 260 g

260 g Connettività: 2,4 GHz (dongle USB-C) + Bluetooth 5.3

2,4 GHz (dongle USB-C) + Bluetooth 5.3 Batteria: 40 ore; ricarica rapida 15 min → 9 ore

40 ore; ricarica rapida 15 min → 9 ore Microfono: ClearCast Gen 2.X rimovibile, 32KHz/16Bit

ClearCast Gen 2.X rimovibile, 32KHz/16Bit Compatibilità: PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, mobile

PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, mobile Contenuto confezione: headset, braccio mic staccabile, dongle USB-C, cavo USB-C, documentazione

Se stai valutando altri modelli, consulta la nostra guida alle migliori cuffie gaming e alle migliori cuffie con microfono.

Prezzo mai visto prima: il momento giusto per acquistare Arctis Nova 3P

Su Amazon è disponibile oggi a 55,66€ rispetto al prezzo consigliato di 109,99€: uno sconto del 49%, con un risparmio netto di 54,33€. Non si tratta di una promozione ordinaria: questo è il minimo storico raggiunto dal prodotto, un livello di prezzo che non aveva mai toccato prima. Se vuoi scoprire come funzionano le promozioni sulla piattaforma, leggi il nostro articolo sugli sconti nascosti di Amazon.

A questa cifra si ottiene un headset wireless con autonomia da 40 ore, doppia connettività, microfono rimovibile professionale e supporto multipiattaforma completo. Nella stessa fascia di prezzo è molto difficile trovare un’alternativa altrettanto completa. La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare a lungo.

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