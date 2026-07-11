Amazfit Balance 3 è arrivato sul mercato europeo da poche settimane come una delle proposte più complete nella fascia upper mid-range degli smartwatch GPS, e già si trova ad un prezzo inferiore al listino ufficiale. Su Amazon è disponibile con uno sconto di quasi 27€, portandolo sotto la soglia psicologica dei 350€: non è un ribasso epocale, ma su un prodotto appena lanciato e con specifiche da fascia superiore, è comunque un segnale interessante. Vediamo cosa offre e se vale davvero la pena.

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Amazfit Balance 3: tutto quello che serve a chi si allena davvero

Amazfit Balance 3 non è uno smartwatch per chi vuole semplicemente contare i passi. È un dispositivo pensato per chi si allena seriamente, con un pacchetto tecnico che sfida direttamente Garmin in una fascia di prezzo decisamente più accessibile.

Il display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel e vetro zaffiro è uno dei punti di forza più immediati: la luminosità di picco arriva a 3.000 nit, il 50% in più rispetto alla generazione precedente, garantendo leggibilità perfetta anche in piena luce solare durante le uscite outdoor.

La cassa in acciaio inossidabile da 51,4 mm è robusta e certificata 10 ATM, quindi adatta al nuoto e agli sport acquatici senza limitazioni pratiche. Il cinturino in silicone da 22 mm è standard e sostituibile con qualsiasi cinturino compatibile sul mercato.

Sul fronte navigazione, il GPS dual-band a sei costellazioni satellitari con 64 GB di archiviazione integrata permette di caricare mappe offline a colori e seguire percorsi con indicazioni turn-by-turn direttamente dal polso, con ricalcolo automatico del percorso e avvisi fuori percorso. Fino a 41 ore di autonomia GPS in modalità Accuracy, contro le 33 del modello precedente.

I 21 giorni di autonomia in uso tipico sono uno degli argomenti più forti di Amazfit Balance 3: chi arriva da un Apple Watch o da un Pixel Watch sa quanto sia diverso non dover ricaricare ogni sera.

Le funzionalità di monitoraggio della salute coprono frequenza cardiaca, SpO2, temperatura cutanea, stress e sonno tramite il sistema RestoreIQ. La funzione One-Tap Measuring misura i parametri principali in 45 secondi. Il sistema HybridCharge Energy Intelligence analizza carico di allenamento, sonno e stress quotidiano per suggerire i momenti ideali per allenarsi o riposare.

Tra le caratteristiche che rendono Balance 3 unico nella sua fascia c’è il supporto ufficiale alle gare HYROX, con piani di allenamento integrati e simulazioni di ritmo. Il riconoscimento automatico di 25 esercizi di forza in palestra elimina la necessità di inserire manualmente ogni movimento durante i workout.

Completano il quadro: NFC per pagamenti contactless, chiamate Bluetooth tramite altoparlante e microfono integrati, controllo vocale Zepp Flow, archiviazione musicale on-board e una torcia LED con luce bianca regolabile e luce rossa per non rovinare la visione notturna, con opzione SOS.

Prezzo e sconto: dove acquistare Balance 3 oggi

Su Amazon.it, Amazfit Balance 3 (versione cassa in acciaio inossidabile, modello A2566) è disponibile a 343€ rispetto al prezzo di listino di 369,90€, con un risparmio di circa 27€ pari a poco meno del 7% di sconto. Non si tratta di un’offerta lampo da capogiro, ma considerando che il prodotto è uscito a metà giugno 2026 e ha già una prima riduzione di prezzo, chi stava valutando l’acquisto ha un motivo concreto per non aspettare ulteriormente.

La disponibilità è confermata su Amazon con spedizione inclusa. La confezione include lo smartwatch con cinturino in silicone, la testa di ricarica magnetica e il manuale (il cavo USB-C non è incluso, solo la testa di ricarica).

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