Chi dice che per avere un OLED evo con VRR a 144Hz, processore AI di ultima generazione e 5 anni di aggiornamenti garantiti bisogna spendere una fortuna, non ha ancora visto questa offerta. LG OLED55C55LA tocca oggi uno dei prezzi più bassi mai registrati su MediaWorld, con uno sconto che supera abbondantemente il 50% rispetto al listino ufficiale. Per un TV che gli esperti definiscono il miglior acquisto possibile nella categoria OLED di fascia media, vale la pena analizzare ogni dettaglio.

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LG OLED evo C5: il pannello OLED che ridefinisce contrasto, gaming e intelligenza artificiale

LG OLED55C55LA porta sulla diagonale da 55 pollici tutto ciò che ci si aspetta da un TV premium del 2025. Il cuore pulsante è il processore α9 Gen8 AI, giunto all’ottava generazione: sfrutta algoritmi di deep learning per analizzare ogni singolo fotogramma in tempo reale, riconoscere i volti dei soggetti in scena e ottimizzare profondità, colori e luminosità senza alcun intervento manuale. Grazie all’intelligenza artificiale, la tecnologia Brightness Booster integrata aumenta ulteriormente la luminosità rispetto ai pannelli OLED tradizionali, rendendo il TV performante anche in ambienti con molta luce naturale.

Il pannello OLED evo 4K (risoluzione 3840×2160 pixel) garantisce nero assoluto, contrasto infinito e tempi di risposta da 0,1 ms grazie ai pixel autoilluminanti. Per chi usa il TV anche in Filmmaker Mode, le recensioni confermano che la qualità video è eccellente già senza alcuna calibrazione aggiuntiva.

Sul fronte gaming, LG OLED55C55LA è uno dei TV più completi sul mercato in questa fascia:

4 porte HDMI 2.1 con supporto al 4K@144fps

con supporto al VRR fino a 144Hz con compatibilità NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium

con compatibilità e ALLM (Auto Low Latency Mode) per il passaggio automatico alla modalità gaming

(Auto Low Latency Mode) per il passaggio automatico alla modalità gaming HGiG per HDR ottimizzato nei videogiochi

per HDR ottimizzato nei videogiochi eARC su HDMI 2 per audio ad alta qualità verso soundbar o home theater

Non manca il supporto completo Dolby Vision e Dolby Atmos, con un sistema audio da 40W che restituisce un soundstage convincente. La connettività include anche 3 porte USB e Wi-Fi integrato.

Una delle caratteristiche più interessanti e spesso sottovalutata è il programma webOS Re:New: LG garantisce 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo dal lancio commerciale, assicurando che il TV resti sempre aggiornato con le ultime versioni di webOS ben oltre il normale ciclo di vita di un elettrodomestico. Il telecomando AI include anche un tasto dedicato per accedere rapidamente alle funzioni intelligenti e supporta il drag & drop per la navigazione dei contenuti.

Oltre 950€ di risparmio: i numeri dell’offerta MediaWorld

I numeri parlano chiaro. LG OLED55C55LA è disponibile su MediaWorld a 849€, a fronte di un prezzo consigliato dal produttore di 1.799€: significa un risparmio netto di 950€, pari a uno sconto di circa il 53%. La spedizione è gratuita e il ritiro in negozio è anch’esso gratuito, senza costi aggiuntivi. Il prezzo attuale è tra i più bassi disponibili in Italia su questo modello, con i principali comparatori che mostrano offerte a partire da circa 799€ su altri rivenditori, ma con garanzie e servizi spesso inferiori a quelli di MediaWorld.

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