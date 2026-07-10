Chi gestisce ogni giorno laptop, smartphone e tablet sa quanto possa diventare frustrante avere prese occupate e caricatori diversi sparsi ovunque. UGREEN Nexode 100W risolve questo problema con un solo blocco compatto, e in questo momento su Amazon lo si trova a un prezzo decisamente interessante rispetto al listino: oltre 19€ di risparmio rispetto ai 55,99€ originali.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

UGREEN Nexode 100W: quattro porte, tecnologia GaN e 100 watt in un blocco tascabile

Chi dice che per avere un caricatore davvero universale servano ingombri e compromessi? UGREEN Nexode 100W (modello CD226 / Part Number 40747) è la risposta concreta: tre porte USB-C e una porta USB-A, per un totale di 100W di potenza gestita dalla tecnologia GaN (nitruro di gallio), racchiusi in un corpo di soli 6,9 x 6,9 x 3,3 cm e circa 270 grammi.

La vera forza di questo caricatore sta nella flessibilità di distribuzione della potenza:

C1 o C2 singola : fino a 100W , sufficiente per ricaricare un MacBook Pro dallo 0% al 51% in soli 30 minuti

: fino a , sufficiente per ricaricare un MacBook Pro dallo 0% al 51% in soli 30 minuti C1 + C2 in simultanea : 65W + 30W , perfetto per laptop e tablet insieme

: , perfetto per laptop e tablet insieme Tutte e tre le USB-C attive : 45W + 30W + 22,5W

: Porta USB-A: fino a 22,5W da sola, con supporto alla ricarica rapida Huawei SCP

I protocolli supportati coprono praticamente ogni scenario: Power Delivery 3.0, PPS 45W, Quick Charge 4+ (retrocompatibile con QC 3.0 e 2.0), AFC Samsung e FCP/SCP Huawei. La compatibilità è altrettanto ampia: funziona con MacBook Pro/Air M1/M2, iPad Pro, iPhone 17/16/15/14, Samsung Galaxy S25/S26, Google Pixel 10, Surface Pro, Steam Deck e molti altri dispositivi USB-C.

La scocca in policarbonato con certificazione ignifuga UL94-V0 non è un dettaglio trascurabile: è il massimo standard disponibile per la resistenza al fuoco. La finitura space grey con texture rigata sui lati migliora la presa e nasconde le impronte. Le spine pieghevoli completano un design orientato alla portabilità.

Dal punto di vista della sicurezza, il sistema di protezione a 8 livelli gestisce sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuiti tramite un chip PWM intelligente, con un’efficienza di conversione energetica migliorata del 95% rispetto alle soluzioni tradizionali. L’input universale 100-240V lo rende utilizzabile in qualsiasi Paese del mondo senza adattatori aggiuntivi.

Due limiti da tenere presenti: l’uso contemporaneo di C2 e USB-A limita entrambe le porte a soli 15W, e il supporto si ferma a PD 3.0 senza contemplare il più recente PD 3.1 con Extended Power Range.

Prezzo e disponibilità: ~35% di sconto su Amazon

Attualmente su Amazon.it, venduto direttamente da UGREEN GROUP LIMITED UK, UGREEN Nexode 100W è disponibile a 36,38€ rispetto al prezzo di listino di 55,99€, per un risparmio di circa 19,61€ pari a quasi il 35% di sconto. Consulta la nostra pagina dedicata alle offerte per restare aggiornato sulle migliori promozioni del momento.

Il prezzo rientra nella fascia bassa dell’andamento recente del prodotto, che nelle ultime settimane ha oscillato tra i 37€ e i 45€ su Amazon.it. Non si tratta di un minimo storico assoluto, ma è certamente tra le quotazioni più competitive disponibili al momento, considerando che il prezzo medio di mercato in Italia si attesta intorno ai 45-55€. Il prodotto risulta disponibile in stock con consegna rapida. Se stai cercando i migliori cavi USB-C da abbinare, trovi anche una guida dedicata sul nostro sito.

Per non perdere le prossime offerte su tecnologia e accessori, vale la pena iscriversi a PrezziTech, il canale Telegram dedicato alle migliori promozioni tech in tempo reale, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti nascosti su Amazon e sconti eccezionali su qualsiasi categoria di prodotto.