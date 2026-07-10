Chi gestisce SSD NVMe sa bene quanto possa essere frustrante trovare un accessorio che offra velocità elevate, clonazione offline e costruzione in alluminio senza dover spendere cifre importanti. UGREEN Stazione di Docking M.2 NVMe 20 Gbps Dual Bay risponde su tutti i fronti, e oggi su Amazon si trova con uno sconto che la porta a un prezzo decisamente più appetibile rispetto a quanto visto di recente. Un calo di circa 37€ rispetto al prezzo di listino che vale la pena non ignorare.


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UGREEN Dual Bay NVMe: 20 Gbps, alluminio e clonazione con un tasto

UGREEN Stazione di Docking M.2 NVMe 20 Gbps è costruita interamente in alluminio, un materiale che garantisce robustezza strutturale e soprattutto un’ottima dissipazione del calore: un dettaglio tutt’altro che secondario, considerando che gli SSD NVMe possono scaldarsi significativamente durante trasferimenti prolungati o sessioni di clonazione.

Il design verticale aperto a 360° permette un ricircolo naturale dell’aria, senza ventole e senza rumore, mantenendo le temperature operative sotto controllo anche con carichi di lavoro intensi.

Sul fronte delle prestazioni, il cuore del dispositivo è il chip controller JMS586U, che gestisce l’interfaccia USB-C 3.2 Gen 2×2 garantendo velocità di trasferimento fino a 20 Gbps. Questo significa poter spostare file di grandi dimensioni o migrare un intero sistema operativo in tempi contenuti. Due SSD possono operare simultaneamente senza che uno penalizzi l’altro.

Le specifiche tecniche principali:

  • Interfaccia host: USB-C 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)
  • Slot: 2 (Dual Bay), compatibili M-Key e B+M Key
  • Formati SSD supportati: 2230 / 2242 / 2260 / 2280
  • Capacità massima: fino a 8 TB per slot (16 TB totali per la clonazione)
  • Protocolli: UASP, TRIM, S.M.A.R.T.
  • Smart Sleep: attivazione automatica dopo 15 minuti di inattività
  • Alimentazione: alimentatore esterno dedicato incluso

La funzione che distingue davvero questo prodotto è la clonazione offline con un solo tasto: senza collegare alcun computer, basta premere un pulsante e i dati vengono copiati dall’SSD sorgente a quello di destinazione. I LED integrati indicano l’avanzamento in tempo reale. Utile per backup rapidi, aggiornamenti di storage o migrazione professionale dei dati.

Plug & Play su Windows, macOS e Linux, senza installazione di driver. In confezione sono inclusi anche il cavo USB-C to USB-C da 20 Gbps e il manuale utente. Vale la pena segnalare che la compatibilità è limitata ai soli SSD NVMe PCIe: i modelli SATA non sono supportati. I sistemi Mac, inoltre, sono limitati a 10 Gbps per questioni architetturali.

Prezzo in calo su Amazon: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon.it (ASIN: B0FM88WVRH), UGREEN Stazione di Docking M.2 NVMe 20 Gbps Dual Bay è disponibile a 56,84€ rispetto al prezzo precedente di 89,99€, con un risparmio di circa 33€ pari a circa il 37% di sconto. Non si tratta di un’offerta flash di breve durata annunciata, ma di un calo di prezzo interessante rispetto all’andamento recente, che porta il prodotto a una cifra più accessibile.

La spedizione è gestita da Amazon, con disponibilità immediata per i clienti Prime. La garanzia UGREEN copre 2 anni con possibilità di reso entro 30 giorni dalla consegna.

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