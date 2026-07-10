Appassionati di sport? La nuova offerta lanciata da NOW e valida solo per poche ore potrebbe fare al caso vostro. Il servizio di streaming di Sky propone da oggi e solo fino a domenica una promozione sull’abbonamento Sport che consente di sfruttare uno sconto del 50% rispetto al listino mensile: vediamo come approfittarne.

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La nuova offerta NOW: pass Sport al 50% per 12 mesi

Come probabilmente saprete, il pass Sport di NOW mette a disposizione tutto lo sport di Sky in streaming: consente la visione di Wimbledon in esclusiva, ma anche – restando sul tennis – dello US Open e dei tornei ATP Tour e WTA Tour (incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals); inoltre, offre tutti i GP di Formula 1 (prossima tappa, il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps) e di MotoGP (questo weekend c’è il Gran Premio di Germania al Sachsenring).

Lato calcio, nei prossimi mesi ripartiranno la Serie A (3 partite su 10 per ogni turno e almeno 30 delle migliori 76 partite), la UEFA Champions League con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, l’Europa League, la Conference League, la Serie C, la Premier League e la Bundesliga, mentre gli appassionati di basket potranno vedere Serie A, NBA, EuroLeague e BKT Eurocup. E non è finita qui, perché ci saranno anche gli Europei femminili di volley e tanto altro.

Il pass Sport di NOW viene proposto a un listino di 29,99 euro al mese, mentre con vincolo di durata di 12 mesi si può avere il primo anno a 19,99 euro al mese. A partire da oggi e fino alle 23:59 di domenica 12 luglio 2026, potete approfittare dell’offerta su quest’ultima proposta, al prezzo di 14,99 euro al mese. Il vincolo è di 12 mesi, poi il rinnovo mensile tornerà al prezzo di listino, salvo disattivazione: quest’ultima potrà avvenire anche prima della scadenza dei 12 mesi, e avrà effetto alla fine del periodo vincolato. Con questa offerta, la visione è disponibile su un dispositivo alla volta e i contenuti on demand includono pubblicità.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.