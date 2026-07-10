Honor ha svelato una nuova variante del proprio Watch 6 Plus, presentato ufficialmente lo scorso maggio con una batteria da 1.000 mAh e fino a 35 giorni di autonomia dichiarata: si tratta della Motorcycle Edition, un’edizione con livrea sportiva, funzioni dedicate alla guida e una collaborazione esclusiva con un pilota cinese. Il preordine si apre da oggi.

Come spesso accade con queste varianti, il dispositivo condivide gran parte delle caratteristiche tecniche del modello standard, ma punta a distinguersi con un design specifico per gli appassionati di moto.

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La collaborazione con il pilota Zhang Xue

Secondo i dettagli ufficiali diffusi su Weibo, Honor ha collaborato con Zhang Xue per realizzare questa variante co-branded del Watch 6 Plus, dotata di una “Motorcycle Mode” esclusiva.

Sul fronte estetico, il Watch 6 Plus Motorcycle Edition adotta un look più deciso e robusto rispetto al modello standard, con una combinazione cromatica bicolore nero e grigio, e cinturino impreziosito da strisce rosse e blu che richiamano il tracciato di un circuito.

Il quadrante di default mostra un pilota in posizione da vincitore di gara, mentre nella parte superiore dello schermo compare il logo “ZXMoto”. Si tratta, in sostanza, di un modello co-branded pensato per trasmettere prestazioni di alto livello, con un look più sportivo rispetto al design classico dell’orologio standard.

Modalità di guida dedicata e avvisi di sicurezza

Come suggerisce il nome, Honor indica che la nuova Motorcycle Edition è pensata principalmente per gli appassionati di moto, con un’interazione di guida esclusiva e alcune funzioni definite di “smart safety warning“, ossia avvisi di sicurezza intelligenti pensati specificamente per chi guida su due ruote.

L’azienda ha già aperto i preordini per questa nuova variante, e gli acquirenti potranno recarsi presso qualsiasi rivenditore autorizzato per acquistare lo smartwatch.

Honor ha accompagnato l’annuncio con un messaggio piuttosto enfatico:

“Il rombo sul polso risveglia l’istinto nel sangue. Modello co-branded Honor Watch 6 Plus Zhang Xue Motorcycle. Estetica da pista, personalizzazione esclusiva per esaltare la vera natura dei cavalieri. Modalità di guida in moto esclusiva per registrare ogni posizione che sfida il vento”.

Resta dunque da capire se questa variante specifica arriverà anche sui mercati internazionali, dato che finora la comunicazione ufficiale riguarda esclusivamente il mercato cinese.

Prezzo e disponibilità

Va detto che collaborazioni di questo tipo, legate a un target molto specifico come quello dei motociclisti, restano spesso circoscritte al mercato d’origine, ma non è escluso che Honor decida in futuro di replicare l’iniziativa anche in altri mercati.

L’ultimo nodo è quello legato al prezzo, ovvero se rimarrà lo stesso rispetto all’originale o l’azienda sceglierà di proporre un rincaro vista la livrea sportiva e la collaborazione esclusiva con il pilota Zhang Xue.