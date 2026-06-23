HONOR ha presentato in Cina i nuovi Earbuds 5e, auricolari true wireless lanciati insieme allo smartphone X80 Pro Max. È un nuovo modello che si posiziona nella fascia media della gamma audio del brand cinese, con cancellazione del rumore adattiva, supporto al codec ad alta risoluzione LHDC 5.0 e un’autonomia complessiva che arriva fino a 45 ore.

La lineup di auricolari HONOR si è arricchita notevolmente negli ultimi mesi. A ottobre erano arrivati gli Earbuds 4 con ANC da 50 dB e doppio driver, mentre lo scorso luglio era stato il turno degli Earbuds A Pro, un modello entry-level con ANC da 49 dB lanciato a soli 149 yuan in Cina. Gli Earbuds 5e si collocano nel mezzo, offrendo specifiche interessanti a un prezzo contenuto.

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Design semi-in-ear e driver da 12 mm con diaframma in carbonio

Gli Earbuds 5e adottano un design semi-in-ear con stelo, una configurazione ormai classica per questa fascia di mercato. Ogni auricolare pesa appena 4 grammi e vanta una certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

All’interno HONOR ha integrato un driver dinamico da 12 mm con diaframma in carbonio simil-diamante, un materiale più rigido rispetto ai rivestimenti standard in titanio o oro che dovrebbe limitare la distorsione audio. Per la qualità sonora, gli auricolari supportano il codec LHDC 5.0 e sono certificati Hi-Res Audio, permettendo la trasmissione audio a 24 bit.

Cancellazione del rumore adattiva e tanta autonomia

Gli Earbuds 5e integrano un sistema di cancellazione attiva del rumore adattiva che si regola automaticamente in base all’ambiente circostante. Il sistema può ridurre il rumore fino a 52 dB al picco, con una riduzione media di 28 dB sull’intera gamma di frequenze.

Per le telefonate, ogni auricolare include tre microfoni che utilizzano algoritmi AI per filtrare il rumore di fondo, insieme a un sistema di soppressione del vento efficace fino a velocità di 6 metri al secondo.

Sul fronte dell’autonomia, gli Earbuds 5e offrono fino a 9 ore di riproduzione con l’ANC disattivato. La custodia di ricarica da 550 mAh con porta USB-C porta il totale a 45 ore. Con la cancellazione del rumore attiva, la riproduzione scende a 5,5 ore per gli auricolari e 28 ore complessive.

È presente anche la ricarica rapida che con 10 minuti di collegamento all’alimentazione aggiunge circa 3 ore di ascolto.

Funzionalità AI

HONOR ha incluso diverse funzionalità software, anche se quelle più avanzate richiedono uno smartphone HONOR compatibile. Come potete immaginare queste sono potenziate dall’intelligenza artificiale e tra esse troviamo uno strumento di traduzione AI che funziona con 15 lingue e una chicca interessante, raro nel segmento, ovvero un assistente per le riunioni in grado di trascrivere e tradurre le registrazioni.

Per il resto, gli auricolari offrono controlli touch e swipe, rilevamento dell’indossamento per mettere automaticamente in pausa la musica, e connettività dual-device per collegare contemporaneamente smartphone e computer.

Prezzo e disponibilità in Cina

Gli Earbuds 5e sono disponibili nelle colorazioni Moonlight White e Midnight Black. Sono in preordine in Cina da oggi, con le vendite regolari che partiranno il 26 giugno. Gli acquirenti che preordinano possono ottenerli al prezzo introduttivo di 299 yuan, circa 38 euro, prima che il costo salga al prezzo di listino di 349 yuan, circa 45 euro.

Al momento della stesura di questo articolo non sono state comunicate informazioni sulla disponibilità internazionale né sui probabili prezzi. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.