Come da programma, HONOR ha appena presentato ufficialmente in Italia il nuovo HONOR Watch 6, uno smartwatch progettato per aiutare gli utenti a raggiungere il proprio potenziale massimo in ottica benessere.

Il nuovo arrivato, disponibile in due varianti cromatiche che si differenziano anche sul fronte dei materiali, presenta un design elegante, include modalità sportive professionali e un monitoraggio avanzato e continuo della salute e offre un’autonomia da capogiro che può raggiungere i 35 giorni con una singola ricarica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta del nuovo HONOR Watch 6

Come anticipato in apertura, HONOR ha annunciato ufficialmente HONOR Watch 6, modello che si configura sulla carta come erede di HONOR Watch 5 ma che ne stravolge completamente l’essenza già a partire dalla forma.

Il nuovo smartwatch, infatti, presenta infatti una cassa circolare (da 46,5 mm di diametro) e non più quadrata, migliora sensibilmente le sue velleità per quanto concerne il monitoraggio dell’allenamento e della salute, e soprattutto integra una batteria che raddoppia (e fa anche qualcosa in più) l’autonomia messa a disposizione degli utenti con una singola ricarica.

Il design dello smartwatch

Sul fronte del design, HONOR Watch 6 trae ispirazioni dalle auto da corsa (in quello che viene chiamato Racing Dashboard Design) per ottenere un look dinamico, tecnologico e grintoso. Lo smartwatch, che gode della certificazione IP69 e della resistenza alle immersioni 5 ATM, arriva in due diverse finiture che gli donano caratteri molto diversi:

Twilight Brown – Ispirata alla tradizione del racing “vintage” e alle corse al crepuscolo, questa finitura è accompagnata da un quadrante che integra elementi dei cruscotti classici; la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L come la ghiera, mentre il retro è in fibre polimeriche resistenti; il cinturino, in pelle, è in colorazione marrone con impunture a vista.

– Ispirata alla tradizione del racing “vintage” e alle corse al crepuscolo, questa finitura è accompagnata da un quadrante che integra elementi dei cruscotti classici; la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L come la ghiera, mentre il retro è in fibre polimeriche resistenti; il cinturino, in pelle, è in colorazione marrone con impunture a vista. Shadow Black – Ispirata alle prese d’aria delle supercar e alle gare in notturna, questa finitura punta a valorizzare il carattere robusto e high-tech dello smartwatch; la cassa, in questo caso in lega di alluminio con lucidatura e sabbiatura per restituire una texture premium (simile a quella della lega di titanio) anche al tatto, fa sì che il peso sia nettamente inferiore; il cinturino, in fluoroelastomero, è nero come la cassa.

A dominare la parte frontale abbiamo poi un display “Hybrid LTPS” AMOLED da 1,46 pollici ben definito (464 x 464 pixel) e molto luminoso (3.000 nit di picco), adatto per l’utilizzo in ogni condizione di luce ambientale.

Lo smartwatch supporta la funzione Touch-to-Wake (per attivare lo schermo con un leggero tocco) e gode della tecnologia Wet Touch Control (mantiene lo schermo reattivo e preciso anche sotto la pioggia, in presenza di sudore o in ambienti umidi).

Monitoraggio dello sport (anche professionale) e della salute

HONOR ha cercato di integrare nello smartwatch una lunga serie di accorgimenti che gli consentano di rappresentare il compagno ideale per coloro che intendono monitorare le proprie prestazioni sportive, a partire dal sistema GPS AccuTrack dual-band six-star.

HONOR Watch 6 supporta oltre 120 modalità sportive con analisi di livello professionale e specializzazione in attività come trail running (pone attenzione alle performance outdoor, offre un coach di corsa AI, metriche dettagliate su dislivello e distanza, avvisi intelligenti in caso di deviazione dal percorso), badminton (velocità degli smash) e calcio (tracciamento degli scambi consecutivi, heat map e traiettorie) per aiutare gli utenti a migliorare grazie ad approfondimenti avanzati.

Lo smartwatch punta a configurarsi come partner ideale anche per il monitoraggio avanzato della salute, rendendo semplice e accessibile il rilevamento continuo di parametri fondamentali come frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livelli di stress e cicli del sonno.

La funzione Quick Health Scan permette agli utenti di ottenere un’analisi completa (e istantanea) dei principali indicatori con approfondimenti utili sul benessere fisico. Ogni mattina, lo smartwatch fornisce agli utenti un report automatico che permette loro di iniziare la giornata con la piena consapevolezza del proprio stato. Nel resto della giornata, il dispositivo mette in chiaro l’andamento delle varie metriche.

Tutte le potenzialità di monitoraggio della salute sono supportate dal sistema HONOR IntelliSense che, rispetto ai moduli PPG tradizionali, dovrebbe garantire un tracciamento più preciso della frequenza cardiaca e del flusso sanguigno, abilitando inoltre il monitoraggio del trend della pressione sanguigna (rileva automaticamente e di continuo, in background, l’andamento della pressione).

Funzioni smart e autonomia infinita

HONOR Watch 6 è pensato dal produttore cinese per migliorare la praticità nell’uso quotidiano e ruota attorno alla piattaforma MagicOS che, pur rendendo il dispositivo compatibile con gli smartphone Android (da Android 9 in avanti) e con gli iPhone (da iOS 15.1 in avanti), offre il meglio di sé in accoppiata con uno smartphone HONOR.

Lo smartwatch offre la Modalità Display Trasparente (ottimizza la stratificazione dell’interfaccia e il contesto cromatico per ridurre al minimo le distrazioni e dare risalto ai contenuti principali) e, per donare agli utenti un livello di personalizzazione che renda il tutto più “dinamico”, supporta le Video Watch Face: gli utenti possono impostare foto in movimento o brevi video (inferiori a 10 secondi) come sfondi animati altamente personalizzati per il quadrante.

HONOR Watch 6 supporta l’associazione simultanea con due smartphone, ponendosi come “hub centralizzato” per le notifiche provenienti da entrambi, e integra la funzione AI Recorder che può generare automaticamente note vocali intelligenti e riassunti direttamente dal polso, anche in movimento.

Sempre per migliorare la quotidianità, lo smartwatch dispone del controllo “hands-free” (senza mani) con gesti intuitivi del polso: è possibile silenziare sveglie, rispondere/rifiutare una chiamata e cambiare canzone. C’è poi l’NFC per i pagamenti dal polso con carte Mastercard e Visa.

A chiudere il pacchetto troviamo una batteria da 980 mAh che, stando ai dati dichiarati da HONOR, permette a HONOR Watch 6 di raggiungere i 35 giorni di autonomia in scenari di utilizzo a lunga durata. Con scenari di utilizzo più “tipici” si scende a 17 giorni, valore comunque molto interessante. Attivando la modalità GPS indipendente, l’autonomia si riduce sensibilmente ma supera comunque la giornata di utilizzo, raggiungendo le 42 ore con una sola ricarica.

Specifiche tecniche di HONOR Watch 6

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo HONOR Watch 6.

Dimensioni: 46,5 x 46,5 x 10,8 mm

x x Peso: 41 grammi (Shadow Black) o 50 grammi (Twilight Brown)

(Shadow Black) o (Twilight Brown) Certificazioni: IP68/IP69 , 5 ATM

, Materiali cassa: alluminio (Shadow Black) o acciaio inossidabile 316L (Twilight Brown)

(Shadow Black) o (Twilight Brown) Materiale ghiera: acciaio inossidabile 316L

Cinturino: in fluoroelastomero (Shadow Black) o in pelle (Twilight Brown)

(Shadow Black) o (Twilight Brown) Display: LTPS AMOLED da 1,46″ (464 x 464 pixel), 3.000 nit (picco)

da (464 x 464 pixel), (picco) Archiviazione: 4 GB

Audio: speaker e microfono integrati

e integrati Pulsanti: corona girevole + pulsante inferiore

+ Connettività: Bluetooth 5.4 (BLE/BR/EDR), NFC , GPS (dual-band)

(BLE/BR/EDR), , (dual-band) Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , barometro , luce ambientale , cardiofrequenzimetro (ottico)

, , , , , (ottico) Batteria: 980 mAh Autonomia: fino a 35 giorni Ricarica: tramite basetta magnetica

Sistema operativo: MagicOS Funzioni: HONOR Connect , Modalità Display Trasparente Alcune funzioni richiedono: smartphone HONOR con MagicOS 10 Compatibilità generale: Android 9+ e iOS 15.1+



Immagini di HONOR Watch 6

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Disponibilità e prezzi di HONOR Watch 6

Il nuovo HONOR Watch 6 è già disponibile all’acquisto anche in Italia. Lo smartwatch viene proposto in due diverse colorazioni che fanno variare anche il prezzo di listino:

Colorazione Twilight Brown al prezzo di 269,90 euro

Colorazione Shadow Black al prezzo di 249,90 euro

Acquista HONOR Watch 6 sul sito ufficiale

In entrambi i casi, nella fase immediatamente successiva al lancio, gli utenti potranno ricevere in omaggio (in bundle con lo smartwatch) un paio di cuffie a scelta tra le HONOR CHOICE Earbuds Clip (valore commerciale pari a 149,90 euro) e le HONOR CHOICE VZ Sport Mate Headphones Pro (valore commerciale pari a 199,90 euro), oltre alla protezione HONOR Liquid Damage Protection 24M 1 Times (valore commerciale pari a 19,90 euro).