Sono passati circa otto mesi dal debutto in Cina degli HONOR Earbuds 4, presentati in ottobre insieme al Watch 5 Pro come parte dell’espansione della gamma audio del brand cinese, e nelle scorse ore HONOR ha finalmente annunciato la disponibilità anche in Italia.

Una tempistica che, va detto, arriva nello stesso giorno in cui HONOR ha presentato in Cina i nuovi Earbuds 5e con ANC da 52 dB e codec LHDC 5.0, a dimostrazione di quanto il brand stia investendo nella propria gamma audio. Scopriamo nel dettaglio queste nuove cuffie del colosso cinese.

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Doppio driver e firma sonora orientata al pop

Gli Earbuds 4 si distinguono nella gamma HONOR per l’adozione di un sistema a doppio driver per auricolare: un’unità da 11 mm per le basse frequenze e una da 6 mm per gli alti, entrambi con rivestimento in titanio. È una scelta costruttiva solitamente riservata a prodotti di fascia più alta, che però HONOR porta in un segmento di prezzo decisamente accessibile.

La struttura coassiale a doppia unità si ispira all’architettura Hi-Fi con crossover a 8 kHz, che consente ai due driver di gestire con precisione le rispettive bande di frequenza per una separazione pulita tra le frequenze e un’immagine sonora più accurata.

La messa a punto degli Earbuds 4 punta a una firma sonora orientata alla risoluzione e alla musica pop. Il driver per le alte frequenze privilegia i micro-dettagli, come le texture vocali e le sfumature degli strumenti, mentre le frequenze medio-basse sono calibrate per risultare calde e solide, aggiungendo profondità emotiva alle voci.

È presente anche la funzione Enhanced Surrounding Sound, che elabora l’audio in tempo reale per ricreare una scena sonora tridimensionale e aumentare il senso di presenza durante l’ascolto di musica, film e giochi.

Cancellazione del rumore ibrida e il resto delle specifiche

Sul fronte della cancellazione del rumore, gli Earbuds 4 montano un sistema ANC ibrido Tri-Mic: due microfoni esterni catturano il rumore ambientale, mentre un microfono interno monitora e regola costantemente la cancellazione, raggiungendo fino a 50 dB di riduzione. Gli auricolari supportano tre modalità ANC, ovvero Ultra, Moderata e Cozy, selezionabili manualmente o in automatico in base all’ambiente.

Per le chiamate, HONOR ha integrato la cancellazione del rumore Tri-Mic AI basata su rete neurale profonda (DNN), con soppressione del vento fino a 6 m/s. È presente anche la modalità Awareness per mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante senza dover togliere gli auricolari.

La batteria da 45 mAh per auricolare garantisce fino a 9 ore di riproduzione con una singola carica. Aggiungendo la custodia da 500 mAh, l’autonomia complessiva sale fino a 46 ore. La ricarica rapida porta a 3 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica, una caratteristica utile per chi usa gli auricolari durante gli spostamenti quotidiani.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.3 con supporto all’abbinamento immediato tramite pop-up e sincronizzazione cloud dei record di pairing, per il passaggio fluido tra più dispositivi HONOR senza dover ripetere la procedura di associazione. È presente la funzione Wear Detection per la pausa automatica alla rimozione, oltre a HONOR AI Space per avvisi vocali smart, ricerca rapida degli auricolari, modalità gaming a bassa latenza e traduzione AI.

Il peso per auricolare è di 5,3 grammi, con certificazione IP54 contro polvere e schizzi; mentre la custodia da sola pesa 38,3 grammi.

Prezzo e disponibilità

Le HONOR Earbuds 4 sono in vendita da oggi, 23 giugno, in 2 varianti colori, Black e White, con una finitura che alterna superfici opache e metalliche lucide, al prezzo consigliato di 69,90 euro, con acquisto esclusivamente su honor.com, disponibili al link seguente.

HONOR Earbuds 4 sul sito HONOR