OpenAI continua a ridisegnare il proprio ecosistema software e, insieme al lancio di GPT-5.6 e della nuova applicazione desktop di ChatGPT, arriva anche una notizia destinata a segnare la fine di un esperimento iniziato meno di un anno fa. L’azienda ha infatti confermato che ChatGPT Atlas, il browser desktop autonomo sviluppato per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza di navigazione, verrà ufficialmente dismesso.

La decisione arriva in un momento in cui OpenAI sta concentrando tutti i propri sforzi su una piattaforma unificata che racchiude ChatGPT, Codex e il nuovo agente ChatGPT Work, offrendo funzionalità che rendono ormai superflua l’esistenza di un browser separato.

Per gli utenti di Atlas si tratta dunque dell’inizio di una fase di transizione, il browser continuerà a funzionare ancora per alcune settimane, ma ha già una data di pensionamento fissata.

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OpenAI dice addio a ChatGPT Atlas dopo meno di un anno

L’annuncio della chiusura di ChatGPT Atlas non arriva del tutto a sorpresa, negli ultimi mesi OpenAI aveva progressivamente spostato molte delle funzionalità sperimentate nel browser all’interno di Codex e, successivamente, della nuova applicazione di ChatGPT.

Di fatto, Atlas aveva rappresentato un banco di prova per comprendere come gli agenti basati sull’intelligenza artificiale potessero migliorare la navigazione sul web e assistere gli utenti durante il lavoro quotidiano. Ora che quelle funzionalità sono diventate parte integrante dell’app principale, mantenere un browser dedicato non avrebbe più molto senso.

A confermare ufficialmente la chiusura è stato James Sun di openAI, che ha spiegato come la data attualmente prevista per la dismissione di ChatGPT Atlas sia l’8 settmebre 2026. L’azienda ha inoltre precisato che nei prossimi giorni verranno condivise ulteriori informazioni direttamente all’interno dell’applicazione e tramite email, così da accompagnare gli utenti durante la transizione verso le nuove soluzioni.

La notizia arriva contestualmente al debutto della nuova applicazione desktop di ChatGPT, che integra in un unico software ChatGPT, Codex e il nuovo agente ChatGPT Work, rendendo di fatto ridondante il browser sviluppato nei mesi scorsi.

ChatGPT Atlas aveva debuttato inizialmente su macOS lo scorso ottobre come browser desktop sperimentale sviluppato da OpenAI, successivamente l’azienda aveva introdotto un’applicazione dedicata a Codex, ampliandone progressivamente le funzionalità fino ad aggiungere, nel mese di aprile, un browser integrato capace di gestire direttamente la navigazione web.

L’evoluzione annunciata in queste ore rappresenta quindi il naturale punto di arrivo di questo percorso, invece di mantenere prodotti separati, OpenAI ha deciso di riunire tutto all’interno di un’unica applicazione desktop più completa e versatile.

Le funzionalità di Atlas continueranno a vivere nella nuova app e nell’estensione Chrome

La chiusura di Atlas non significa però l’abbandono delle funzionalità che avevano caratterizzato il browser, al contrario, OpenAI ha spiegato che tutto il lavoro svolto durante lo sviluppo del progetto è stato utilizzato per migliorare la nuova esperienza desktop e l’integrazione di ChatGPT all’interno del browser Chrome. L’obbiettivo è quello di permettere agli utenti di continuare a lavorare direttamente nel browser che utilizzano ogni giorno, senza costringerli a passare a una soluzione proprietaria.

Contestualmente agli annunci di oggi, OpenAI ha infatti presentato importanti novità anche per l’estensione ufficiale di ChatGPT destinata a Google Chrome. Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’estensione porta tutta la potenza di ChatGPT e Codex direttamente nel browser utilizzato quotidianamente dagli utenti.

Tra le nuove capacità figura la possibilità di comprendere l’intero contesto della pagina aperta, analizzare il testo selezionato dall’utente, controllare le schede del browser, accedere al file system locale e utilizzare i plugin installati, rendendo l’interazione molto più profonda rispetto a una semplice finestra di chat.

Inoltre ogni conversazione iniziata dall’estensione viene automaticamente sincronizzata con la nuova applicazione desktop di ChatGPT, permettendo di riprendere in qualsiasi momento attività già avviate su altri dispositivi.

OpenAI spiega di utilizzare già internamente questa soluzione soprattutto durante la navigazione quotidiana, per rispondere a domande sui contenuti visualizzati, scrivere email, preparare bozze di risposta oppure avviare rapidamente nuovi progetti partendo dai link aperti in servizi come Slack.

L’azienda sottolinea inoltre che tutte le capacità oggi disponibili nella nuova applicazione desktop derivano direttamente dall’esperienza maturata con Atlas. OpenAI ringrazia infatti gli utenti che avevano deciso di provare il browser sperimentale fin dalle prime versioni, spiegando che proprio grazie ai loro feedback è stato possibile comprendere meglio come gli agenti basati sull’intelligenza artificiale possano rendere più efficace il lavoro sul web aperto.

Le lezioni apprese durante lo sviluppo di Atlas sono quindi confluite nella nuova applicazione desktop, che integra ChatGPT, Codex e ChatGPT Work in un’unica esperienza, oltre che nella rinnovata estensione per Chrome. L’azienda ha già anticipato che il supporto verrà esteso anche ad altri browser nel prossimo futuro, anche se al momento non sono stati comunicati nomi o tempistiche.

Per chi utilizza ancora ChatGPT Atlas non sarà dunque necessario rinunciare alle funzionalità introdotte negli ultimi mesi: semplicemente, queste continueranno a esistere all’interno di prodotti diversi, destinati a rappresentare il futuro dell’ecosistema software di OpenAI. Con la dismissione prevista per l’8 settembre, si chiude quindi il capitolo di un browser nato come esperimento, ma che ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione degli strumenti agentici che l’azienda sta lanciando in queste settimane.