OpenAI ha deciso di alzare ulteriormente il livello della propria piattaforma annunciando due importanti novità che, pur essendo strettamente collegate tra loro, rappresentano due tasselli distinti della strategia futura dell’azienda. Da un parte debutta infatti GPT-5.6, nuova famiglia di modelli linguistici che promette un deciso miglioramento sotto il profilo dell’intelligenza, dell’efficienza e del rapporto prestazioni/costo; dall’altra arriva ChatGPT Work, un nuovo agente progettato per trasformare l’assistente in uno strumento capace di portare a termine attività complesse utilizzando applicazioni, documenti, browser e servizi collegati.

Non si tratta semplicemente dell’ennesimo aggiornamento del modello di intelligenza artificiale, OpenAI sembra infatti voler inaugurare una nuova fase della propria evoluzione, nella quale ChatGPT non si limita più a generare testo o rispondere alle domande degli utenti, ma diventa un vero collaboratore digitale in grado di seguire progetti più articolati, recuperare informazioni da più fonti, creare documenti completi e lavorare autonomamente per periodi anche piuttosto lunghi.

Le due novità sono state presentate insieme proprio perché una rappresenta il motore dell’altra: GPT-5.6 costituisce infatti la base tecnologica su cui poggia ChatGPT Work, consentendo all’agente di affrontare attività molto più articolate rispetto a quanto fosse possibile con le generazioni precedenti. Vediamo dunque nel dettaglio tutto ciò che cambia.

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GPT-5.6 inaugura una nuova famiglia di modelli ancora più intelligente ed efficiente

Con GPT-5.6 OpenAI non si limita ad aggiornare il modello precedente, ma introduce una vera e propria nuova famiglia di modelli progettata per soddisfare esigenze differenti. L’azienda ha lavorato non soltanto per aumentare le capacità di ragionamento, ma anche per migliorare l’efficienza, ridurre i costi operativi e rendere i modelli più adatti ai flussi di lavoro professionali che stanno diventando sempre più centrali nell’utilizzo quotidiano dell’intelligenza artificiale.

L’obbiettivo dichiarato è ottenere risultati migliori utilizzando meno risorse computazionali, così da consentire sia agli utenti sia agli sviluppatori di affrontare attività particolarmente impegnative senza dover necessariamente aumentare tempi di elaborazione e costi; allo stesso tempo OpenAI ha dedicato particolare attenzione anche agli aspetti legati alla sicurezza, introducendo quello che definisce il proprio sistema di protezione più avanzato mai realizzato.

Arrivano Sol, Terra e Luna: tre modelli per esigenze differenti

La prima grande novità riguarda la struttura stessa della famiglia GPT-5.6, OpenAI ha infatti deciso di suddividerla in tre modelli distinti: Sol, Terra e Luna, ciascuno pensato per uno specifico equilibrio tra prestazioni, velocità ed economicità.

GPT-5.6 Sol rappresenta il modello di punta ed è quello destinato alle attività più complesse, come sviluppo software, ricerca scientifica, sicurezza informatica, analisi di grandi quantità di dati e lavori professionali che richiedono ragionamenti articolati.

Terra invece, si propone come soluzione più equilibrata per il lavoro quotidiano, mantenendo prestazioni molto elevate ma con costi inferiori, mentre Luna rappresenta l’alternativa più economica e veloce della nuova famiglia, pensata per garantire un accesso più conveniente alle capacità dell’intelligenza artificiale di OpenAI.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, GPT-5.6 Sol riesce a stabilire nuovi risultati di riferimento in numerosi benchmark dedicati alla programmazione, ai flussi di lavoro professionali, alla ricerca scientifica e alla sicurezza informatica, superando sia GPT-5.5 sia numerosi modelli concorrenti utilizzando meno token e offrendo un rapporto prestazioni/prezzo decisamente migliore.

OpenAI sottolinea inoltre come anche Terra e Luna riescano a mantenere livelli prestazionali molto competitivi pur riducendo sensibilmente i costi, un elemento che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per aziende e sviluppatori che utilizzano le API su larga scala.

Più ragionamento, lavoro multi-agente e capacità sempre più vicine a un collaboratore umano

Uno degli aspetti più interessanti di GPT-5.6 riguarda la nuova architettura dedicata alle attività complesse, OpenAI spiega infatti di aver introdotto una modalità nella quale il modello può coordinare contemporaneamente più agenti che lavorano in parallelo sullo stesso problema.

In pratica, invece di affrontare una richiesta seguendo un unico percorso di ragionamento, GPT-5.6 può suddividere il lavoro tra diversi agenti che esplorano contemporaneamente più soluzioni, verificano risultati intermedi, effettuano controlli aggiuntivi e sintetizzano infine una risposta completa.

Questa modalità diventa particolarmente utile durante lo sviluppo software, la ricerca di informazioni, la creazione di documentazione tecnica o l’analisi di problemi molto articolati, nei quali la semplice generazione di testo non è più sufficiente.

OpenAI evidenzia inoltre importanti miglioramenti anche nelle capacità di utilizzare strumenti esterni, eseguire codice, coordinare flussi di lavoro e produrre risultati già pronti all’utilizzo, riducendo il numero di passaggi necessari per completare attività professionali.

L’azienda sostiene che GPT-5.6 riesca a svolgere una quantità significativamente maggiore di lavoro per ogni token elaborato, migliorando contemporaneamente tempi di risposta, precisione e costi operativi.

Sicurezza, disponibilità e prezzi: tutto quello che c’è da sapere

Parallelamente all’incremento delle capacità del modello, OpenAI afferma di aver investito in maniera significativa anche sul fronte della sicurezza. GPT-5.6 viene infatti descritto come il modello dotato del sistema di protezione più avanzato mai sviluppato dall’azienda, frutto di un lungo periodo di valutazioni, attività di red teaming, test automatizzati e collaborazione con partner esterni specializzati.

L’obbiettivo è consentire agli utenti legittimi di sfruttare le nuove capacità del modello, limitando al tempo stesso utilizzi potenzialmente dannosi, soprattutto nei settori della sicurezza informatica e della ricerca biologica. Per raggiungere questo risultato OpenAI ha implementato protezioni multilivello, monitoraggio continuo e nuovi sistemi di controllo adattivi.

Per quanto riguarda la disponibilità, GPT-5.6 è già in distribuzione globale all’interno di ChatGPT, Codex e tramite API OpenAI. Gli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise possono accedere alle versioni più avanzate della famiglia, mentre gli utenti Free e Go ricevono l’accesso a GPT-5.6 Terra attraverso ChatGPT Work e Codex.

ChatGPT Work trasforma l’assistente in un vero agente operativo

Se GPT-5.6 rappresenta il motore tecnologico, ChatGPT Work costituisce probabilmente la novità più visibile agli utenti. OpenAI descrive questa nuova esperienza come un agente capace di andare ben oltre la classica conversazione con un chatbot, l’obbiettivo è trasformare ChatGPT in uno strumento in grado di comprendere un obbiettivo, pianificare le attività necessarie per raggiungerlo e completare autonomamente gran parte del lavoro, mantenendo comunque l’utente al centro delle decisioni più importanti.

Si tratta di una direzione che OpenAI aveva già iniziato a esplorare negli ultimi mesi con Codex e altre funzionalità sperimentali, ma che ora prende forma in un prodotto decisamente completo.

Un assistente capace di lavorare con documenti, app e servizi collegati

ChatGPT Work è stato progettato per gestire progetti complessi sfruttando contemporaneamente documenti, applicazioni e servizi cloud già utilizzati dagli utenti; l’agente può raccogliere informazioni provenienti da più fonti, elaborarle e trasformarle in documenti, presentazioni, fogli di calcolo, dashboard, analisi o persino applicazioni web complete.

Tra i servizi supportati figurano Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Outlook, Gmail, CRM, calendari e numerosi altri strumenti aziendali accessibili tramite il nuovo sistema di plugin integrati.

Secondo OpenAI, una delle caratteristiche più interessanti consiste proprio nella possibilità di affidare all’agente un obbiettivo generale, lasciando che sia ChatGPT a suddividere autonomamente il lavoro in passaggi più piccoli, monitorarne l’avanzamento e produrre il risultato finale.

Naturalmente l’utente mantiene sempre il controllo delle operazioni più importanti, potendo intervenire durante l’esecuzione, modificare le istruzioni oppure approvare manualmente determinate azioni.

Arrivano Siti, Attività programmate e una nuova app desktop

Tra le novità presentate troviamo anche Siti, nuova funzionalità attualmente distribuita in beta pubblica che permette di trasformare documenti e idee in siti web interattivi o applicazioni condivisibili tramite URL.

Accanto a questa debutta anche il sistema delle Attività programmate, attraverso il quale ChatGPT può eseguire automaticamente attività ricorrenti, monitorare eventi, controllare aggiornamenti provenienti da siti web o servizi collegati e generare report senza che l’utente debba intervenire ogni volta manualmente.

Un’altra importante novità riguarda la nuova applicazione desktop di ChatGPT per Windows e macOS. OpenAI ha infatti deciso di unificare ChatGPT, Codex e ChatGPT Work in un’unica applicazione capace di utilizzare file locali, browser integrato e applicazioni presenti sul computer per svolgere attività anche piuttosto articolate.

Il browser integrato permette inoltre all’agente di navigare sul web, raccogliere informazioni aggiornate, consultare servizi online e continuare a lavorare senza dover continuamente passare da un’applicazione all’altra.

Disponibilità e rollout

Per quanto riguarda la disponibilità, OpenAI ha avviato il rollout di ChatGPT Work su web e mobile partendo dagli utenti Pro, Enterprise ed Edu, mentre gli utenti Plus e Business riceveranno l’accesso nel corso dei prossimi giorni.

La nuova applicazione desktop di ChatGPT è invece già disponibile a livello globale sia per Windows sia per macOS e integra ChatGPT, Codex e Work all’interno di un’unica esperienza; gli utenti potranno continuare a utilizzare anche ChatGPT Classic, che tuttavia non riceverà più nuove funzionalità né aggiornamenti futuri.

Con GPT-5.6 e ChatGPT Work, OpenAI sembra dunque voler compiere un ulteriore passo verso un futuro nel quale l’intelligenza artificiale non sarà soltanto uno strumento per ottenere risposte più rapidamente, ma un vero collaboratore digitale capace di eseguire attività articolate, coordinare strumenti differenti e trasformare un semplice obbiettivo in un lavoro completo. Se questa sarà davvero la direzione intrapresa dall’azienda, i prossimi mesi potrebbero segnare un cambiamento significativo nel modo in cui utenti e professionisti interagiranno quotidianamente con ChatGPT.