349€ per un proiettore Full HD smart con Gaming Hub, suono a 360° e configurazione automatica: Samsung The Freestyle 2nd Generation non era mai sceso così in basso su Amazon. Uno sconto che supera il 36% sul prezzo di listino, difficile da ignorare per chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto verso il grande schermo portatile.
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Samsung The Freestyle 2nd Gen: cinema, gaming e smart TV in 1,4 kg di pura versatilità
Samsung The Freestyle 2nd Generation è uno di quei prodotti che faticano a rientrare in una categoria sola. Non è solo un proiettore, non è solo uno smart TV portatile: è un sistema di intrattenimento completo che si porta dove si vuole, si sistema in pochi secondi e funziona praticamente su qualsiasi superficie.
Il cuore tecnico è una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con tecnologia DLP LED, supporto HDR10+ e Hybrid Log-Gamma, capace di proiettare uno schermo da 30″ fino a 100″ a seconda della distanza dalla parete, tra 0,8 e 2,7 metri. La sorgente luminosa è garantita per oltre 30.000 ore, il che significa anni e anni di utilizzo senza pensare a sostituzioni.
Uno degli elementi che distingue questo modello dalla concorrenza è il sistema Auto Setup: all’accensione, il Freestyle corregge automaticamente livellamento, messa a fuoco e keystone. Basta posizionarlo, e il resto lo fa lui. La funzione Screen Fit & Move consente poi di ridimensionare e spostare l’immagine proiettata senza toccare fisicamente il dispositivo.
Per i gamer, il Gaming Hub integrato apre l’accesso al cloud gaming con servizi come Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, senza console, senza download, con la sola connessione internet. Una caratteristica esclusiva di questa seconda generazione che lo rende qualcosa di più di un semplice proiettore. Chi è appassionato di videogiochi può trovare ulteriori spunti nella nostra sezione dedicata a console e videogiochi.
Il comparto audio è affidato a un sistema 360° Premium Sound da 5W, con supporto Dolby Digital Plus e tecnologia MS12 2ch, pensato per riempire la stanza di suono senza l’ausilio di speaker esterni. La connettività è completa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e Apple AirPlay 2 per chi vive nell’ecosistema Apple.
Il sistema operativo è Tizen, lo stesso delle Samsung Smart TV, con accesso diretto a Netflix, Disney+, Apple TV e molte altre piattaforme. Il controllo vocale è garantito da Samsung Bixby e Amazon Alexa integrati, rendendo il Freestyle il primo proiettore con far-field voice control per un uso davvero hands-free.
Le specifiche principali in sintesi:
- Risoluzione: Full HD 1920×1080, HDR10+, HLG
- Proiezione: da 30″ a 100″, tecnologia DLP LED
- Audio: 360° Premium Sound 5W, Dolby Digital Plus
- Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, AirPlay 2, Micro HDMI, USB-C
- OS: Tizen con Gaming Hub, Netflix, Disney+, Apple TV
- Assistenti vocali: Bixby + Alexa integrati
- Peso: 1,4 kg | Dimensioni: 140 x 243 x 137 mm
- Rumorosità: 25 dB a 60 cm
Nella confezione sono inclusi cavo USB-C, copriobiettivo e telecomando SolarCell ricaricabile. La Battery Base per fino a 3 ore di autonomia wireless è venduta separatamente.
Prezzo ai minimi: i numeri di un’offerta difficile da trovare
Su Amazon, Samsung The Freestyle 2nd Generation è disponibile oggi a 349€, rispetto a un prezzo originale di 549€. Il risparmio è di 200€ netti, con uno sconto del 36% che porta il proiettore a un livello di prezzo mai visto prima per questo modello sul mercato italiano. A titolo di confronto, su Euronics il prezzo arriva fino a 599€, e anche tra i rivenditori più competitivi difficilmente si scende sotto i 460-500€.
La disponibilità è su Amazon.it con spedizione inclusa, nella colorazione Bianco. Si tratta del modello europeo ufficiale (SP-LFF3CLAXXXE), quindi con garanzia e localizzazione italiana.
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