Chi cercava un’action cam 4K capace di stare in tasca, o letteralmente appesa al collare del cane, sa bene quanto sia difficile trovare qualcosa che non scenda a compromessi sulla qualità. Insta360 GO 3S Nero Notte 128GB lo sa bene, e adesso su Amazon la proposta si fa ancora più concreta: 50€ in meno rispetto al prezzo di riferimento ufficiale, per una delle action cam più compatte sul mercato con video realmente in 4K.

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Insta360 GO 3S: 39 grammi di 4K con stabilizzazione FlowState e impermeabilità da action cam vera

Descritta dal produttore come la videocamera 4K più piccola al mondo, Insta360 GO 3S pesa appena 39 grammi e si porta ovunque senza nemmeno accorgersene. Ma le dimensioni non ingannino: dentro c’è un sistema video che pochi concorrenti in questa fascia riescono a eguagliare.

La caratteristica che distingue la GO 3S dalla precedente GO 3 è proprio la registrazione video in 4K reale, una lacuna che il modello precedente non colmava. Il processore potenziato, con un incremento del 50% della potenza CPU, abbinato a un nuovo obiettivo grandangolare f/2.2, permette di ottenere video a 4K 30fps con una nitidezza notevolmente superiore al 2.7K del predecessore. Il nuovo FOV MegaView riduce le distorsioni tipiche dei grandangoli, restituendo un’immagine più naturale e con bordi puliti.

Le modalità di ripresa disponibili coprono ogni esigenza:

4K UHD fino a 3840×2160@30fps

fino a 3840×2160@30fps Timelapse e TimeShift 4K a 4000×3000@30fps

a 4000×3000@30fps Slow Motion 2.7K a 2720×1530@100fps

a 2720×1530@100fps 1080p fino a 200fps per rallentatori estremi

fino a 200fps per rallentatori estremi Loop Recording e Pre-registrazione in 4K

La stabilizzazione FlowState a 6 assi con blocco dell’orizzonte a 360° garantisce riprese fluide anche nelle situazioni più dinamiche, che si tratti di una corsa in montagna o di una sessione di skateboard.

Sul fronte autonomia, la sola camera regge 38 minuti di registrazione continua, ma con l’Action Pod incluso nella confezione si arriva a 140 minuti, grazie allo schermo direzionale da 2,2″ che funge contemporaneamente da telecomando con anteprima live e da power bank. L’impermeabilità della camera raggiunge i 10 metri di profondità, senza necessità di custodie aggiuntive, un deciso miglioramento rispetto ai 5 metri della GO 3.

La variante 128GB di memoria integrata offre ampio spazio per contenuti in alta risoluzione, eliminando la necessità di schede di memoria esterne. Il tutto si gestisce tramite l’app Insta360 per iOS e Android, che integra un sistema di editing IA capace di selezionare e montare automaticamente i momenti migliori, con esportazione in qualsiasi rapporto d’aspetto (9:16, 16:9, 1:1 e altri) per adattarsi a ogni piattaforma social.

Da segnalare anche il supporto ad Apple Find My, il controllo vocale Voice Control 2.0 e il Controllo Gestuale AI per avviare e fermare le riprese senza toccare la camera. La confezione include Action Pod, Ciondolo Magnetico, Supporto Girevole e Easy Clip, pronti all’uso fin da subito.

L’offerta su Amazon: ~15% di sconto, spedizione gratuita

Su Amazon.it, tramite l’Insta360 Official Store EU, Insta360 GO 3S Nero Notte 128GB è disponibile a 278,99€, rispetto al prezzo ufficiale di 329€ praticato dallo store Insta360 Italia. Si tratta di un risparmio di circa 50€, pari a uno sconto di circa il 15%, con spedizione gratuita inclusa. Il prezzo è in linea con l’attuale andamento del mercato e rappresenta una finestra interessante per chi segue questo prodotto da un po’.

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