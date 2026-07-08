Non è la prima volta che raccontiamo di missioni cinesi dedicate allo studio approfondito degli asteroidi, dal momento che avevamo seguito con attenzione l’espansione del programma spaziale di Pechino attorno alla stazione Tiangong e i progressi ottenuti con le missioni di lunga durata.

Questa volta, però, l’attenzione si sposta molto più lontano dalla Terra, anche se non troppo: stiamo parlando infatti della sonda Tianwen-2 che ha infatti completato l’avvicinamento a 469219 Kamoʻoalewa, uno dei misteriosi “quasi satelliti”, il termine usato per riferirci a questi asteroidi, del nostro pianeta, scattandone la prima immagine ravvicinata mai realizzata.

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Cos’è un “quasi satellite” e perché Kamoʻoalewa è importante

La Terra, come forse non tutti sanno, ha già incrociato otto piccoli “quasi satelliti”: in parole povere, degli asteroidi la cui orbita attorno al Sole è talmente simile a quella terrestre da farli apparire, in un sistema di riferimento rotante, come se orbitassero attorno al nostro pianeta, pur non formando con esso un vero sistema gravitazionale a due corpi.

Qui entra in gioco 469219 Kamoʻoalewa, scoperto solo nel 2016, che sta per diventare il più piccolo asteroide mai visitato da una sonda spaziale, e la missione Tianwen-2 ha ora completato l’avvicinamento portandosi a una distanza di appena 20 km, sufficiente per scattare l’immagine più dettagliata mai ottenuta di questo corpo celeste.

Va detto che Kamoʻoalewa è comunque troppo distante dalla Terra per essere considerato un vero satellite naturale. La sua orbita, ellittica e apparente, lo mantiene a una distanza compresa tra circa 38 e 100 volte quella della Luna dalla Terra, con un periodo orbitale di circa 45 anni.

Le orbite di questi corpi celesti sono solitamente instabili, e tendono nel tempo a perdere lo status di quasi satelliti”, ma nel caso di Kamoʻoalewa gli scienziati prevedono che rimarrà nei pressi della Terra ancora per alcune centinaia di anni.

Stando alle ultime stime diffuse dai ricercatori, inoltre, suggeriscono che l’asteroide abbia una dimensione massima di appena 20 metri di larghezza, un dato piuttosto ridotto se paragonato ad altre missioni di esplorazione asteroidale come quella della NASA verso il ben più corposo 16 Psyche, un asteroide metallico di dimensioni ben maggiori situato nella fascia principale tra Marte e Giove.

Cosa vuole scoprire Tianwen-2

L’attuale teoria scientifica, basata sull’orbita del corpo celeste e su precedenti osservazioni telescopiche, suggerisce che Kamoʻoalewa possa essere un frammento della Luna, separatosi in seguito a un impatto di grandi dimensioni avvenuto in un passato remoto.

È proprio per confermare o smentire questa ipotesi che Tianwen-2 non si limiterà a osservare l’asteroide dall’alto con i propri strumenti scientifici, ma procederà anche al prelievo di campioni direttamente dalla sua superficie.

Proprio perché l’obiettivo primario di questa fase della missione è riportare quei campioni sulla Terra, un’operazione che la sonda cinese completerà tramite un sorvolo del nostro pianeta previsto per il 2027. Una volta consegnato il carico, Tianwen-2 non concluderà però la propria missione ma riprenderà infatti il proprio cammino verso la cintura degli asteroidi, oltre l’orbita di Marte, dove nel 2031 raggiungerà il suo obiettivo scientifico principale, la cometa 311P/PanSTARRS.

È lecito aspettarsi che, una volta analizzati in laboratorio sulla Terra, questi campioni possano finalmente chiarire l’origine di Kamoʻoalewa, offrendo agli scienziati indizi preziosi non solo sulla storia di questo particolare oggetto celeste, ma più in generale sui processi di formazione ed evoluzione del sistema Terra-Luna.

Rimaniamo dunque in trepidante attesa di capire cosa riveleranno le prossime fasi della missione, ma intanto va anche detto che la Cina si conferma sempre più protagonista nell’esplorazione dello spazio profondo, un terreno di ricerca che fino a pochi anni fa restava quasi esclusivo appannaggio di Stati Uniti, Europa e Giappone.