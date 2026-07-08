Nonostante il clamore generato dalla sua presentazione, iPhone Air non è riuscito a riscuotere il successo sperato da Apple e ciò ha messo in serio dubbio il lancio da parte del colosso di Cupertino di una seconda generazione.

Nelle ultime settimane si sono tuttavia fatte sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe deciso di lanciare iPhone Air 2 e ciò dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.

Ebbene, nelle scorse ore attraverso il social Weibo un interessante contributo dedicato a coloro che sono impazienti di scoprire quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche è arrivato dal popolare leaker Digital Chat Station.

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Cosa ci possiamo aspettare da iPhone Air 2

Una delle principali critiche mosse al primo modello del melafonino super sottile è stata quella relativa al comparto fotografico posteriore: un singolo sensore è stato ritenuto troppo poco per un telefono comunque molto costoso.

Secondo Digital Chat Station, iPhone Air 2 dovrebbe poter contare su una fotocamera principale da 48 megapixel, accompagnata da un doppio obiettivo ultra grandangolare.

Ed ancora, sempre a dire del leaker, il nuovo melafonino dovrebbe vantare un processore Apple A20 (realizzato con tecnologia a 2 nm), uno schermo da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz, un sistema di riconoscimento facciale 3D e una batteria da 3.500 mAh, ciò almeno sulla base di quanto è stato riferito da fonti interne alla catena di approvvigionamento.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare iPhone Air 2, che potrebbe essere uno dei pochi modelli lanciati nel 2027 ad avere un design super sottile, una soluzione che sembra avere perso appeal tra i produttori di telefonia.