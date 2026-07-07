Assieme allo smartphone Nothing Phone (4b), Nothing ha appena presentato le nuove Nothing Ear (3a), cuffie in-ear che fanno parte della serie “a” dell’azienda e raccolgono l’eredità di un modello che ha fatto registrare buoni numeri in termini di vendite.

Le nuove arrivate sono state realizzate da Nothing per “una generazione che vede la tecnologia come estensione della propria personalità“, includono buone potenzialità sul fronte dell’audio e funzioni ancora più smart, si presentano con una palette di colori piuttosto audace con una colorazione nuova e una rivista. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Alla scoperta delle Nothing Ear (3a)

Come anticipato in apertura, Nothing ha presentato le nuove Nothing Ear (3a), cuffie true wireless dal form factor in-ear che raccolgono l’eredità delle Nothing Ear (a) lanciate nel 2024 e che sono state spoilerate fino a poche ore dal lancio.

Queste cuffie sono “ispirate dall’energia della musica e dall’autoespressione” e introducono una palette di colori piuttosto audace, strada intrapresa recentemente dall’azienda che ha comunque cercato di non stravolgere i canoni del proprio design: alle classiche bianco e nero, vengono affiancate una versione rivista della colorazione gialla e un nuovo rosa abbastanza acceso.

La custodia di ricarica è stata riprogettata per creare una silhouette più arrotondata e piacevole alla vista; include un LED di stato per visualizzare a colpo d’occhio lo stato di carica/scarica della batteria e l’avanzamento dell’accoppiamento. Sulle cuffie, rimangono i classici elementi trasparenti ma l’ergonomia è stata migliorata anche per quanto concerne il comfort “all’orecchio”, grazie alla nuova taglia XS dei gommini.

Audio Snapshot e le altre funzioni smart

Le Nothing Ear (3a) includono 32 MB di memoria flash integrata per consentire agli utenti di catturare audio direttamente dalle cuffie tramite la funzione Audio Snapshot: è possibile registrare i contenuti multimediali in ascolto e, pizzicando entrambe le cuffie, si può catturare anche il momento subito precedente all’attivazione.

Le registrazioni vengono poi sincronizzate con l’app Nothing X, essenziale per sbloccare altre funzioni come l’equalizzatore a 8 bande, la possibilità di localizzare le cuffie, gli aggiornamenti software e regolare tutte le impostazioni audio. In accoppiata con gli smartphone Nothing, le cuffie offrono un rapido accesso a ChatGPT ed Essential News.

Le cuffie consentono inoltre di registrare le chiamate (per un massimo di 2 ore) senza prendere il telefono in mano: anche queste vengono sincronizzate con l’app Nothing X. All’avvio della registrazione della chiamata, gli interlocutori vengono avvisati da una notifica relativa alla privacy.

Comparto audio di assoluto livello

Nothing ha dotato le Nothing Ear (3a) di un driver dinamico da 12 mm, più grande, progettato per offrire il giusto mix tra dettaglio e bassi profondi (spingono fino a 5 dB in più sui bassi); un diaframma PMI leggero si preoccupa di rendere nitide le alte frequenze.

Le cuffie sono certificate Hi-Res Audio e supportano il codec LDAC, abilitando lo streaming fino a 24 bit e 96 kHz per una migliore qualità in riproduzione (in Nothing parlano di qualità bilanciata e fedele alla registrazione originale). La tecnologia Static Spatial Audio, poi, punta a rendere film, spettacoli dal vivo e musica più coinvolgenti e appaganti.

Le Nothing Ear (3a) dispongono della cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 dB e vogliono aiutare gli utenti a rimanere concentrati ovunque si trovino. La gamma di frequenze è stata ampliata rispetto al passato e ora dovrebbe coprire gran parte del rumore ambientale che si può sperimentare nel quotidiano. Non manca la modalità Trasparenza.

Ciascuna cuffia integra tre microfoni potenziati dall’IA che, con l’ausilio di algoritmi adattivi, alimentano il sistema di riduzione del rumore in chiamata, efficace anche in ambienti affollati o in contesti ventosi.

Batteria e autonomia

Le Nothing Ear (3a) includono una batteria da 55 mAh, mentre la custodia di ricarica dispone di un’unità da 500 mAh, garantendo circa 4 ricariche complete. Con ANC disattivato, l’autonomia promessa in riproduzione musicale è di 42 ore considerando anche la custodia di ricarica; si scende a 10 ore con le sole cuffie. Con l’ANC attivo, l’autonomia complessiva scende a 25 ore.

Abbiamo infine il supporto alla ricarica rapida: cinque minuti di ricarica forniscono un’ora circa di autonomia in riproduzione. Una ricarica completa, invece, in termini di custodia di ricarica, si effettua in 70 minuti.

Specifiche delle Nothing Ear (3a)

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie in-ear Nothing Ear (3a).

Dimensioni: 31,2 x 21,7 x 24 mm (cuffia) 64,8 x 48,95 x 22,8 mm (custodia di ricarica)

Peso: 49,98 grammi (complessivo), 4,53 grammi per cuffia

(complessivo), per cuffia Certificazione: IP54

Audio: driver dinamico da 12 mm (32 Ω di impedenza) Risposta in frequenza: 20 Hz – 40 kHz Cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB Tre microfoni MEMS per lato (AI ENC) Modalità trasparenza Hi-Res Audio Equalizzatore a 8 bande

(32 Ω di impedenza) Connettività: Bluetooth 6.0 Dual-device connection Low Latency Mode Codec LDAC Compatibilità con Android 8+ e iOS 13+

Altre funzioni: in-ear detection (pausa automatica) LED di stato

Batteria: 55 mAh (per cuffia), 500 mAh (custodia di ricarica) Tempo di ricarica: 70 minuti (ricarica completa) Autonomia fino a 10 ore (senza ANC) o fino a 6 ore (con ANC)

(per cuffia), (custodia di ricarica)

Immagini delle Nothing Ear (3a)

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Disponibilità e prezzo delle Nothing Ear (3a)

Le nuove Nothing Ear (3a) sono già disponibili all’acquisto, anche in Italia, nelle quattro colorazioni bianco, giallo, nero e rosa. Il prezzo di listino scelto da Nothing è di 99 euro.