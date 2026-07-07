Manca ormai pochissimo al lancio di Nothing Ear (3a), i nuovi auricolari wireless della compagnia britannica, ma nel frattempo un nuovo leak ne avrebbe svelato le specifiche tecniche, il design e il relativo listino prezzi: scopriamoli insieme nel dettaglio.

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Nothing Ear (3a): cosa sappiamo grazie al leak

Un nuovo report del portale WinFuture avrebbe gettato luce su Nothing Ear (3a), i nuovi auricolari wireless, con diversi render ufficiosi che ne mettono in mostra il design. È proprio da questi render che possiamo concludere che non dobbiamo aspettarci significativi cambiamenti in termini di design rispetto al precedente modello, proponendo ancora una volta l’aspetto trasparente diventato ormai marchio di fabbrica della compagnia, che non passa sicuramente inosservato rispetto ai prodotti delle compagnie concorrenti: confermando i precedenti teaser di Nothing, gli auricolari saranno disponibili rispettivamente nelle colorazioni Black, White, Yellow e Pink, sulla base delle preferenze del singolo utente.

Tra le nuove funzionalità più attese rientrano in particolare i controlli touch, presenti e attivabili in corrispondenza dello stelo, grazie ai quali sarà possibile per esempio registrare le chiamate in ingresso o gli “Audio Snapshot“: al momento non conosciamo ancora con ufficialità l’utilità di quest’ultima funzione, ma potrebbe verosimilmente trattarsi di memo vocali “mordi e fuggi”, che non necessiterebbero di app esterne per il loro funzionamento. I nuovi auricolari di Nothing dovrebbero inoltre montare driver da 12 millimetri, oltre che il supporto ai codec LDAC e Hi-Res Audio Wireless: questo significa che sarà possibile, attraverso gli smartphone con sistema operativo Android compatibili, riprodurre contenuti audio ad elevata qualità tramite connessione Bluetooth, una funzionalità estremamente utile nel caso di servizi con possibilità di musica loseless, come nel caso di Apple Music per esempio.

Secondo lo stesso report, il prezzo di listino di Nothing Ear (3a) sarà pari a circa 99 euro, decisamente in linea con i modelli precedenti appartenenti alla serie, attestandosi dunque all’interno del mercato di fascia media. Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale dei nuovi auricolari Nothing Ear (3a) è previsto per la giornata di martedì 7 giugno: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito direttamente dalla compagnia produttrice, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime ore.